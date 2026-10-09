Ông Lê Quang Tự Do giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí

(VTC News) -

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sáng 9/10 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do. (Ảnh: Trần Huấn)

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Tân Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do sinh năm 1978, tốt nghiệp chuyên ngành điện tử viễn thông tại Đại học Bách Khoa TP.HCM và thạc sĩ báo chí tại Mỹ.

Ông Lê Quang Tự do từng là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sau đó, ông chuyển công tác sang Bộ Thông tin và Truyền thông và giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử rồi Cục trưởng.

Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản và tiếp nhận nguyên trạng 5 cục thuộc khối báo chí, xuất bản từ Bộ Thông tin và Truyền thông (tháng 3/2025), ông Lê Quang Tự do tiếp tục giữ chức Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.