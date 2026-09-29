Đại tá Trần Văn Quang giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 29/9, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Công an TP Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; đồng thời biệt phái đến công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang, đồng thời ghi nhận quá trình gần 27 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân và hơn 6 năm tại Công an TP Hà Nội.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá, trên các cương vị được giao, Đại tá Trần Văn Quang đã tham mưu nhiều chủ trương về xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Đại tá Trần Văn Quang tiếp tục giữ vững phẩm chất, phát huy kinh nghiệm thực tiễn để tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội.