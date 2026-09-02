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Xuất bản ngày 02/09/2026 06:00 PM
Xuất bản ngày 02/09/2026 06:00 PM

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9

Viên Minh - Minh Đức
Viên Minh - Minh Đức
(VTC News) -

Lượng phương tiện tăng cao trong chiều cuối kỳ nghỉ lễ khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, ô tô dàn hàng 5, người dân chật vật trở lại Thủ đô.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 1

Chiều 2/9, ngày cuối kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, dòng người từ các tỉnh, thành trở lại Hà Nội đông dần. Từ khoảng 14h, một số tuyến đường ở cửa ngõ Thủ đô bắt đầu ùn ứ, phương tiện di chuyển khó khăn.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 2

Ghi nhận lúc 14h30 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lượng phương tiện hướng vào trung tâm Hà Nội tăng nhanh.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 3

Dòng xe nối dài, di chuyển chậm theo hướng vào nội đô.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 4

Từ khoảng 15h, tuyến đường hướng về Cổ Linh hướng về nội đô bắt đầu ùn ứ.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 5
Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 6

Dòng phương tiện ùn ứ kéo dài, khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 7

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 8

Đường lên cầu Vĩnh Tuy, Cổ Linh, Đàm Quang Trung… lượng phương tiện tăng mạnh nối đuôi nhau thành hàng dài.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 9

Trên đường Cổ Linh, phương tiện ùn kéo dài ở cả hai chiều, chủ yếu do lượng xe từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và vành đai 3 dồn về khu vực cầu Vĩnh Tuy.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 10

Đường Vành đai 3 trên cao theo hướng vào trung tâm Hà Nội phương tiện nối đuôi nhau.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 11
Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 12

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 13

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 14

Tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, lượng hành khách từ các tỉnh, thành trở lại Hà Nội cũng tăng cao.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 15

Sau những ngày vắng vẻ, chiều 2/9, khu vực bên trong và bên ngoài Bến xe Mỹ Đình đông đúc trở lại.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 16

Hành khách mang theo nhiều hành lý, đồ đạc và quà quê sau những ngày nghỉ lễ.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 17

Một số người tỏ ra mệt mỏi sau hành trình nhiều giờ trên ô tô. Nhiều em nhỏ theo bố mẹ trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 18

Thời tiết Hà Nội chiều 2/9 nắng khá gay gắt. Sau quãng đường dài từ quê ra Hà Nội, nhiều hành khách tiếp tục phải di chuyển dưới trời nắng để về nơi ở.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 19

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9. Đây là một trong những kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm 2026, chỉ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9 - 20

Sau dịp Quốc khánh, người dân còn 2 kỳ nghỉ là Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Tết Dương lịch 2027 trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

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