Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9

Chiều 2/9, ngày cuối kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, dòng người từ các tỉnh, thành trở lại Hà Nội đông dần. Từ khoảng 14h, một số tuyến đường ở cửa ngõ Thủ đô bắt đầu ùn ứ, phương tiện di chuyển khó khăn.
Ghi nhận lúc 14h30 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lượng phương tiện hướng vào trung tâm Hà Nội tăng nhanh.
Dòng xe nối dài, di chuyển chậm theo hướng vào nội đô.
Từ khoảng 15h, tuyến đường hướng về Cổ Linh hướng về nội đô bắt đầu ùn ứ.
Dòng phương tiện ùn ứ kéo dài, khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.
Đường lên cầu Vĩnh Tuy, Cổ Linh, Đàm Quang Trung… lượng phương tiện tăng mạnh nối đuôi nhau thành hàng dài.
Trên đường Cổ Linh, phương tiện ùn kéo dài ở cả hai chiều, chủ yếu do lượng xe từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và vành đai 3 dồn về khu vực cầu Vĩnh Tuy.
Đường Vành đai 3 trên cao theo hướng vào trung tâm Hà Nội phương tiện nối đuôi nhau.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.
Tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, lượng hành khách từ các tỉnh, thành trở lại Hà Nội cũng tăng cao.
Sau những ngày vắng vẻ, chiều 2/9, khu vực bên trong và bên ngoài Bến xe Mỹ Đình đông đúc trở lại.
Hành khách mang theo nhiều hành lý, đồ đạc và quà quê sau những ngày nghỉ lễ.
Một số người tỏ ra mệt mỏi sau hành trình nhiều giờ trên ô tô. Nhiều em nhỏ theo bố mẹ trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ.
Thời tiết Hà Nội chiều 2/9 nắng khá gay gắt. Sau quãng đường dài từ quê ra Hà Nội, nhiều hành khách tiếp tục phải di chuyển dưới trời nắng để về nơi ở.
Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9. Đây là một trong những kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm 2026, chỉ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày.
Sau dịp Quốc khánh, người dân còn 2 kỳ nghỉ là Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Tết Dương lịch 2027 trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Bình luận