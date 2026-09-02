Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9. Đây là một trong những kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm 2026, chỉ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày.