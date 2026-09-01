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Xuất bản ngày 01/09/2026 05:59 PM
Xuất bản ngày 01/09/2026 05:59 PM

Hàng vạn người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác dịp lễ 2/9

(VTC News) -

Dù thời tiết nóng nhưng hàng vạn người vẫn kiên nhẫn xếp hàng trên đường Ngọc Hà, chờ vào lăng viếng Bác.

Hàng vạn người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác dịp lễ 2/9 - 1

Vào những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những địa điểm thu hút đông người dân, du khách khi đến Hà Nội. Nhiều gia đình, người cao tuổi, thanh niên và các cựu chiến binh từ nhiều địa phương đã về đây viếng Bác.

Hàng vạn người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác dịp lễ 2/9 - 2

Ghi nhận của PV trong ngày 1/9, đoàn người liên tục nối dài trên đường Ngọc Hà. Mọi người xếp hàng ngay ngắn, từng nhóm lần lượt di chuyển về phía khu vực lăng.

Hàng vạn người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác dịp lễ 2/9 - 3

Tuy đông nhưng mọi người vẫn giữ được sự trật tự, trang nghiêm.

Hàng vạn người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác dịp lễ 2/9 - 4
Hàng vạn người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác dịp lễ 2/9 - 5

Trong số những người có mặt, nhiều cựu chiến binh đã vượt quãng đường hàng trăm cây số về Hà Nội. Với họ, được vào lăng viếng Bác trong dịp Quốc khánh 2/9 là việc làm có ý nghĩa đặc biệt.

Hàng vạn người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác dịp lễ 2/9 - 6

Để phục vụ Nhân dân, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chuẩn bị nước uống, bánh mì và các điều kiện cần thiết, góp phần giúp mỗi người dân có một hành trình viếng Bác trọn vẹn, thuận lợi.

Hàng vạn người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác dịp lễ 2/9 - 7

Người dân từ nhiều tỉnh, thành về Hà Nội tham quan khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Hàng vạn người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác dịp lễ 2/9 - 8

Bên cạnh đó, nhiều người còn dành thời gian tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Hàng vạn người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác dịp lễ 2/9 - 9

Tại đây, người dân được thăm những địa điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, làm việc.

Hàng vạn người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác dịp lễ 2/9 - 10

Một trong những điểm cũng được nhiều người quan tâm là Nhà sàn của Bác - công trình được xây dựng năm 1958 và là nơi Người ở, làm việc từ tháng 5/1958 đến tháng 8/1969.

Hàng vạn người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác dịp lễ 2/9 - 11

Trong khuôn viên khu di tích, người dân cũng tham quan ao cá và nghe hướng dẫn viên giới thiệu về những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, làm việc tại đây.

Hàng vạn người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác dịp lễ 2/9 - 12

Rất nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa tới Khu di tích Phủ Chủ tịch để tưởng nhớ về Bác trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Hàng vạn người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác dịp lễ 2/9 - 13

Đông đảo người dân, du khách tham quan ao cá Bác Hồ.

Minh Vũ
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