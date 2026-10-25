Thu giữ hơn 6 tấn nầm lợn bốc mùi, trứng gà non bẩn ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc được vận chuyển trên địa bàn. Đơn vị đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc.

Tang vật bị Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh bắt giữ. (Ảnh: Báo QĐND).

Khoảng 5h ngày 22/10, trong lúc tuần tra tại khu vực hồ Tràng Vinh (thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Quảng Ninh), tổ công tác Phòng Nghiệp vụ phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn phát hiện 11 người đang bốc vác hàng hóa có biểu hiện nghi vấn. Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, các kẻ này bỏ chạy theo nhiều hướng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5.150kg nầm lợn và 1.000kg trứng gà non đông lạnh đựng trong nhiều thùng xốp, đã bốc mùi hôi thối; cùng 3 bè mảng gắn máy và 1 ô tô bán tải biển kiểm soát 14K-154.05.

Qua đấu tranh, khai thác ban đầu, những kẻ bị bắt giữ khai nhận được thuê bốc vác, vận chuyển số thực phẩm trên với tiền công 500.000 đồng/người.

Từ tối 21/10, các đối tượng này chuyển hàng từ các xe bán tải xuống bè mảng, sau đó di chuyển men theo bờ hồ Tràng Vinh đến địa điểm định sẵn, chờ thời cơ bốc hàng lên bờ. Đến khoảng 5h, ngày 22/10 khi những kẻ này đang bốc vác hàng hóa lên xe ô tô thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.