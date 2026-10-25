Hải Phòng siết kiểm tra xe độ chế sau vụ tai nạn khiến 4 người tử vong

(VTC News) -

Ngày 25/10, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, kiểm tra hiện trường vụ tai nạn xe máy khiến 4 người chết trên đường Võ Văn Kiệt, phường Thạch Khôi, đồng thời chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp siết chặt trật tự an toàn giao thông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng rà soát kỹ lưỡng hệ thống hạ tầng giao thông gồm vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu cũng như công tác tổ chức giao thông tại những điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi đánh giá thực tế hiện trường, Đại tá Nguyễn Đức Thìn chủ trì cuộc họp nhanh với các đơn vị để quán triệt, chấn chỉnh công tác điều hành và phân công nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát biểu chỉ đạo.

Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng yêu cầu lực lượng CSGT chủ động tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào ban đêm, cuối tuần và các sự kiện lớn trong tháng 11.

Các đơn vị gồm CSGT, lực lượng phản ứng nhanh (HP22) và Công an cơ sở phải phối hợp chặt chẽ, không chồng chéo dưới sự chủ trì của Phòng Cảnh sát Hình sự.

Đáng chú ý, Đại tá Nguyễn Đức Thìn chỉ đạo tổng rà soát, xử lý nghiêm các “lò độ xe” và xe độ chế, đồng thời quy trách nhiệm cho Công an cấp xã, phường nếu để vi phạm tồn tại.

Bên cạnh đó, công tác chia sẻ thông tin nghiệp vụ giữa lực lượng Hình sự và Công an cơ sở cần được thực hiện thông suốt, khắc phục tình trạng hoạt động riêng rẽ.

Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định, đây là vụ việc đang được dư luận xã hội quan tâm, do vậy yêu cầu các đơn vị trong Công an thành phố tập trung lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung chỉ đạo, sớm có kết quả báo cáo Lãnh đạo Công an thành phố nhằm nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự, mang lại sự bình yên cho Nhân dân.

Vụ tai nạn giữa 2 xe máy xảy ra khoảng 01h15 ngày 25/10, tại đại lộ Võ Văn Kiệt thuộc Tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng, khiến 4 người tử vong.

Trong đó, xe máy BKS 15AA - 763.04 do Đ.T.Đ. (SN 2010, trú tại xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng) chở Đ.M.H. (SN 2010, trú tại xã Ninh Giang, TP Hải Phòng). Xe máy còn lại mang BKS 34E1 - 412.16 do Đ.M.Q. (SN 2005) cầm lái, chở Đ.A.T. (SN 2010, cùng trú tại xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng).

Vụ va chạm khiến Đ.M.Q tử vong tại hiện trường, 3 nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.