NutiMilk ra mắt Sữa tươi dễ tiêu hóa: Lựa chọn cho người khó dung nạp lactose

(VTC News) -

Sữa tươi vốn là thức uống giàu dinh dưỡng, được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn uống hằng ngày. Tuy nhiên, với những người bị bất dung nạp lactose, việc thưởng thức một ly sữa đôi khi lại đi kèm cảm giác không thoải mái.

Đây là tình trạng khá phổ biến, xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ enzyme lactase tại ruột non để phân giải lactose, loại đường tự nhiên có trong sữa và các sản phẩm từ sữa.

Khi lactose không được tiêu hóa hết và đi xuống ruột già, quá trình lên men có thể gây ra những biểu hiện như đầy hơi, chướng bụng, sôi bụng, đau bụng hoặc đi ngoài. Điều này khiến nhiều người dù yêu thích sữa vẫn phải cân nhắc hoặc hạn chế sử dụng.

Từ sự thấu hiểu nhu cầu ấy, NutiMilk giới thiệu Sữa tươi dễ tiêu hóa, mang đến thêm lựa chọn cho những người muốn duy trì thói quen uống sữa tươi nhưng gặp khó khăn trong việc tiêu hóa lactose. Với công nghệ xử lý loại bỏ lactose, sản phẩm giúp người tiêu dùng dễ dàng thưởng thức sữa tươi hơn, đồng thời vẫn tận hưởng hương vị sữa quen thuộc.

Không chỉ chú trọng đến trải nghiệm tiêu dùng, Sữa tươi dễ tiêu hóa của NutiMilk còn cung cấp 3,5g đạm trong mỗi 100ml, góp phần bổ sung dinh dưỡng cho chế độ ăn uống hàng ngày. Đặc biệt, sữa được thu hoạch một nguồn từ trang trại NutiMilk Mang Yang, Gia Lai, mang đến sự đồng nhất về nguồn nguyên liệu cho sản phẩm.

Với sự ra mắt này, NutiMilk tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng đáp ứng đa dạng nhu cầu dinh dưỡng và trải nghiệm của người tiêu dùng.

“Mỗi người có một thể trạng và nhu cầu khác nhau, việc phát triển những sản phẩm phù hợp hơn cũng là cách thương hiệu mang đến thêm lựa chọn để mọi người có thể chủ động chăm sóc dinh dưỡng mỗi ngày”, đại diện NutiMilk chia sẻ.

Sản phẩm Sữa tươi dễ tiêu hóa của NutiMilk hiện đã có mặt tại hệ thống cửa hàng đối tác mẹ và bé trên toàn quốc, các sàn thương mại điện tử và Ngôi nhà Dinh dưỡng Nutifood. Hãy trải nghiệm sản phẩm mới của “nhà” NutiMilk ngay thôi!