(VTC News) -

Đặc điểm của cây chó đẻ

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS. Phạm Khánh Linh cho biết, cây chó đẻ răng cưa (diệp hạ châu, cỏ chó đẻ, lão nha châu, diệp hòe thái) tên khoa học là Phyllanthus urinaria. Đây là loài thân thảo mọc hoang, thân màu hồng, cao trung bình 20 - 40cm. Khi bẻ thân có thể thấy dịch nhựa nhẹ.

Lá cây hình bầu dục ngược, mọc đối xứng đều 2 bên như lá me. Quả có kích thước nhỏ, mọc dưới mặt lá. Tên gọi “chó đẻ” xuất phát từ kinh nghiệm dân gian khi người ta quan sát thấy chó mẹ ăn cây này sau sinh để hồi phục sức khỏe.

Nước chó đẻ răng cưa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nước cây chó đẻ răng cưa có tác dụng gì?

Bài viết trên Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời Bác sĩ nội trú Phan Bích Hằng cho biết, nước sắc chó đẻ răng cưa thường được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ điều trị một số bệnh lý gan.

Dưới đây là những lợi ích của nước cây chó đẻ răng cưa với sức khỏe:

Nước sắc chó đẻ răng cưa được sử dụng trong dân gian và các bài thuốc y học cổ truyền, chủ yếu với mục đích thanh nhiệt, giải độc, lợi thấp và hỗ trợ chức năng gan mật. Những tác dụng này có liên quan đến đặc điểm dược liệu cũng như các thành phần hóa học có trong cây.

- Hỗ trợ chức năng gan: Theo y học cổ truyền, chó đẻ răng cưa có vị đắng, tính mát, được dùng với công năng thanh nhiệt, giải độc, lợi thấp. Nước sắc chó đẻ răng cưa thường dùng cho các chứng thấp nhiệt ở can đởm, biểu hiện như vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu. Nghiên cứu hiện đại cho thấy cây chó đẻ răng cưa chứa nhiều tannin, flavonoid, lignan và axit phenolic, có tác dụng bảo vệ tế bào gan.

- Chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm:Các hợp chất như corilagin, geraniin, axit gallic và một số flavonoid có khả năng chống oxy hóa; điều hòa các chất trung gian gây viêm.

- Lợi tiểu, lợi mật: Nước sắc chó đẻ răng cưa được dùng cho chứng tiểu tiện không thông và các bệnh cảnh thấp nhiệt. Theo y học cổ truyền, phép thanh nhiệt, lợi thấp giúp đưa thấp nhiệt ra ngoài qua đường tiểu; khi thấp nhiệt uất ở can đởm, vị thuốc này được dùng để thanh can, lợi mật.

Cách sắc uống: Dùng khoảng 8 - 20 g chó đẻ răng cưa khô, rửa sạch, cho vào nồi với 500 - 700 ml nước. Đun sôi, hạ nhỏ lửa và sắc khoảng 15 - 20 phút, sau đó chắt lấy nước uống, chia 2 lần trong ngày, buổi sáng và buổi tối sau ăn.