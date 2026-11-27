(VTC News) -

Ngày 27/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Kim Ngân (SN 1997, thường trú phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; hiện ở phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của anh H.V.D.H. (trú TP Đà Nẵng) về việc bị một đối tượng giả danh cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng sử dụng thủ đoạn đe dọa, gây áp lực tinh thần để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thị Kim Ngân. (Ảnh: C.A)

Theo trình báo, đầu tháng 9/2026, một đối tượng sử dụng tài khoản Zalo tên “Vạn Phúc”, tự xưng là “Cư”, giới thiệu là Kiểm sát viên Viện KSND TP Đà Nẵng và thông báo anh H. đang bị vợ cũ tố cáo có hành vi phạm tội; đồng thời yêu cầu chuyển tiền để dàn xếp, chấm dứt việc giải quyết đơn. Đối tượng còn hướng dẫn anh H. giao tiền trực tiếp cho một phụ nữ sử dụng tài khoản Zalo tên “Felix” hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do người này cung cấp.

Từ ngày 16/9 đến 11/11/2026, anh H. đã 5 lần giao tiền mặt và 2 lần chuyển khoản cho người phụ nữ nói trên, với tổng số tiền 125 triệu đồng. Đến ngày 26/11, các tài khoản Zalo tiếp tục liên lạc, yêu cầu anh H. chuyển thêm tiền và hẹn giao nhận trong ngày. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, anh H. đã đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (Tổ điều tra Khu vực 1) phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người trực tiếp nhận tiền là Phạm Thị Kim Ngân.

Lúc 13h30 cùng ngày, công an xác định vị trí và tiến hành mời Phạm Thị Kim Ngân về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Ngân khai nhận là người trực tiếp tạo lập, quản lý, sử dụng cả hai tài khoản Zalo “Vạn Phúc” và “Felix”. Để thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng tự dựng các đoạn hội thoại giả, xây dựng kịch bản phân vai giả danh cán bộ Viện Kiểm sát, Công an nhằm tạo lòng tin, đe dọa và gây áp lực nhằm buộc bị hại chuyển tiền. Đáng chú ý, Ngân còn sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tạo dựng các đoạn hội thoại giả, phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngân tại phường Cẩm Lệ, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến bị hại, máy tính để bàn đang đăng nhập tài khoản Zalo “Vạn Phúc” cùng một số tài sản được Ngân khai nhận mua sắm bằng tiền chiếm đoạt.