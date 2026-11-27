(VTC News) -

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, truy bắt và bàn giao 10 người Trung Quốc - những đối tượng bị truy nã và lẩn trốn trên địa bàn thành phố.

Bàn giao 10 đối tượng cho phía Trung Quốc theo cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước. (Ảnh: C.A)

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, qua công tác phối hợp xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tổ chức lực lượng, triển khai phương án bắt giữ thành công cả 10 đối tượng, bảo đảm an toàn.

Các đối tượng gồm: Dong Siwei (SN 1998), Liao Youzhang (SN 1981), Jiang Chengyi (SN 1996), Fu Weijia (SN 1995), Wang Yang (SN 1993), Liu Qirui (SN 1995), Zheng Jingyan (SN 1985), Ma Yunhao (SN 1993), Ma Yunquian (SN 1986) và Shao Bo (SN 1992).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Trung Quốc, các đối tượng bị truy nã liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và kinh doanh trái phép.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức bàn giao 10 đối tượng cho phía Trung Quốc theo cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước, bảo đảm chặt chẽ, an toàn và đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp xác minh, truy bắt và bàn giao tổng cộng 22 đối tượng truy nã nước ngoài. Kết quả này thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm của lực lượng Công an thành phố trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia.