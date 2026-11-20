(VTC News) -

Khoang lái thuận tiện, động cơ đáp ứng nhanh

Điều hành một công ty thiết kế nội thất tại Hà Nội, chị Mai Anh (42 tuổi) thường xuyên phải di chuyển giữa văn phòng, gặp gỡ khách hàng và kiểm tra công trình tại các tỉnh lân cận. Dù lịch trình bận rộn, chị vẫn thích tự lái VinFast VF 9 để chủ động thời gian, thay vì phụ thuộc vào tài xế.

Với chị, một chiếc xe phục vụ công việc cần mang lại cảm giác thoải mái khi lái đường dài, đồng thời có các trang bị giúp việc điều khiển thuận tiện trong phố đông.

Trên VF 9, ghế lái chỉnh điện 12 hướng cho phép chị lựa chọn tư thế ngồi phù hợp, từ khoảng cách tới bàn đạp, vô lăng đến độ ngả của tựa lưng. Trước mỗi chuyến đi, chị thường kiểm tra lộ trình trên màn hình trung tâm 15,6 inch.

Khi xe di chuyển, các thông tin quan trọng như tốc độ, chỉ dẫn điều hướng được hiển thị trực tiếp trên kính lái thông qua hệ thống HUD. Nhờ vậy, chị có thể theo dõi hướng rẽ tại các nút giao mà hạn chế phải chuyển tầm mắt sang màn hình trung tâm.

Trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói cũng giúp những thao tác quen thuộc trở nên đơn giản hơn. Muốn thay đổi nhiệt độ điều hòa hay tốc độ quạt gió, chị có thể ra lệnh bằng lời nói, duy trì sự tập trung khi đang lái xe.

VF 9 còn mang lại sự chủ động trong những tình huống cần tăng tốc nhờ hai mô-tơ điện có tổng công suất tối đa 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620Nm. Khả năng phản hồi nhanh giúp xe tăng tốc dứt khoát khi vượt phương tiện hoặc duy trì sức kéo trên các đoạn đường dốc.

Với những chuyến công tác xa, sự êm ái cũng là yếu tố quan trọng. Hệ thống giảm chấn khí nén phía sau góp phần hạn chế rung xóc khi xe đi qua những đoạn đường gồ ghề, mang lại cảm giác dễ chịu cho người ngồi trong cabin.

Không gian rộng rãi cho những chuyến đi cùng gia đình

Đến cuối tuần, VF 9 lại được chị Mai Anh sử dụng để đưa người thân đi chơi. Không gian ba hàng ghế phù hợp với những chuyến đi có cả ba thế hệ. Điều hòa tự động ba vùng cho phép người lái, hành khách ghế phụ và khu vực phía sau chọn nhiệt độ riêng. Cửa gió điều hòa cũng được bố trí ở hàng ghế thứ ba, tạo sự thoải mái khi xe chở đông người.

Chiếc xe chị Mai Anh sở hữu có cấu hình 6 chỗ, với hàng ghế thứ hai được thiết kế thành hai ghế cơ trưởng độc lập với chức năng sưởi, thông gió và massage. Hành khách tại đây còn có màn hình cảm ứng 8 inch để giải trí, điều chỉnh điều hòa và quạt gió ở phía sau.

Trong những lần đi siêu thị, chị có thể mở cốp mà không cần dùng tay khi đang xách đồ. Nếu phải chở vật dụng cồng kềnh, việc gập hàng ghế thứ ba mở rộng dung tích khoang hành lý phía sau lên tới 926 lít.

VF 9 hiện được niêm yết ở mức 1,348 tỷ đồng cho bản Eco và 1,529 tỷ đồng cho bản Plus. Đến hết ngày 19/12/2026, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 áp dụng ưu đãi 5% cho người đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast khi chuyển sang mua VF 9.

Sau ưu đãi, giá Eco còn khoảng 1,28 tỷ đồng, còn Plus khoảng 1,45 tỷ đồng. Khách hàng cũng có phương án vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng trong chương trình “Mua xe 0 đồng” kéo dài đến hết ngày 31/12/2026. Về chi phí sử dụng, chủ xe VF 9 trên toàn quốc được miễn phí 10 lượt sạc mỗi tháng tại các trạm V-Green đến hết ngày 10/2/2029.