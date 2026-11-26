(VTC News) -

Mặc dù NSƯT Kim Cúc đã dừng cộng tác với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) từ 13 năm nay do tuổi cao sức yếu, thính giả vẫn luôn nhớ đến bà khi nói về những chương trình đi cùng năm tháng của Đài. Cái tên Kim Cúc gắn liền với thương hiệu “Đọc truyện đêm khuya” và hễ nhắc đến chương trình này, mọi người đều nhớ đến giọng đọc đặc biệt truyền cảm của bà.

Vì thế, sự ra đi của nữ nghệ sĩ ở tuổi 83 vào đêm 24/11 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật để lại niềm tiếc thương lớn cho đồng nghiệp và hàng triệu thính giả.

NSƯT Kim Cúc là một trong những giọng đọc tiêu biểu của Đài Tiếng nói Việt Nam, được nhiều thế hệ thính giả yêu mến.

Từ ca sĩ đoàn văn công đến giọng đọc huyền thoại

Trước khi trở thành phát thanh viên, NSƯT Kim Cúc từng là ca sĩ của một đoàn văn công. Trong cuộc trò chuyện với Báo Điện tử VTC News năm 2020, bà kể mình có thời gian học luyện thanh, rèn cách giữ hơi và phát âm sao cho tròn vành, rõ chữ.

Tháng 7/1967, ở tuổi 23, bà được tuyển vào Tổ Phát thanh viên của VOV. Những kiến thức về thanh nhạc tích lũy từ thời hoạt động văn công trở thành nền tảng giúp bà xây dựng phong cách đọc riêng.

Một trong những chương trình đầu tiên bà đảm nhiệm là chương trình phát thanh dành cho binh lính chính quyền Sài Gòn, đọc cùng NSƯT Trần Phương. Với chất giọng trầm, chắc và khả năng thể hiện văn bản rõ ràng, bà dần được giao nhiều bản tin thời sự, đặc biệt là các tin tức chiến sự.

NSƯT Kim Cúc thời trẻ.

NSƯT Kim Cúc quan niệm rằng muốn tiếng nói chạm đến trái tim người nghe thì tiếng nói đó phải xuất phát từ trái tim phát thanh viên. Với bà, người đọc không thể chỉ phát âm đúng từng chữ mà phải hiểu nội dung, cảm nhận nhân vật và truyền tải được tinh thần tác phẩm.

Thời gian đầu vào Đài, do ảnh hưởng của giọng địa phương Nam Định, bà từng mắc một số lỗi phát âm. Sau khi được lãnh đạo nhắc nhở, nữ phát thanh viên quyết tâm sửa bằng được. Hết giờ làm việc, bà thường xuống hầm tập đọc từng từ, sau đó nghe lại các chương trình của đồng nghiệp đi trước để học cách phát âm, ngắt nhịp.

Một kỷ niệm đáng nhớ trong những năm đầu làm nghề là khi bà thể hiện tác phẩm Bút ký Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Sau khi nghe được giọng đọc của bà, nhà văn tìm đến Đài Tiếng nói Việt Nam, muốn gặp trực tiếp phát thanh viên Kim Cúc. Thời điểm đó, bà không có mặt nên nhà văn nhắn lại lời khen của nhà văn rằng bà là người đọc đúng nhất cái hồn tác phẩm của ông.

Lời khen ấy là một trong những niềm vui lớn trong sự nghiệp của NSƯT Kim Cúc.

Ngoài thời gian làm việc, bà còn tranh thủ học đại học tại chức, học thêm tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung để nâng cao kiến thức, phục vụ công việc.

Các phát thanh viên gạo cội của VOV, từ trái qua: Hoàng Yến, Phi Điểu, Kim Cúc, Việt Hùng.

Gần 30 năm giữ kín câu chuyện bản tin chiến thắng

Dấu mốc đặc biệt nhất trong sự nghiệp của NSƯT Kim Cúc là bản tin chiến thắng trưa 30/4/1975. Trưa hôm ấy, tin quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập đến vào đúng ca trực của bà và phát thanh viên Kim Túy tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Hai nữ phát thanh viên nhanh chóng xuống hầm phát thanh để đọc trực tiếp bản tin gửi đến đồng bào cả nước.

Phóng viên Anh Trang là người trực tiếp mang bản tin viết tay từ Bộ Tổng tham mưu về Đài. Trên đường đi, bà gặp tai nạn nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ đến khi trao được bản tin cho đồng nghiệp, phóng viên này mới ngất đi.

NSƯT Kim Cúc là một trong hai phát thanh viên trực tiếp đọc bản tin chiến thắng trưa 30/4/1975 cùng phát thanh viên Kim Túy.

Theo lời kể của NSƯT Kim Cúc, thời điểm đó, các bản tin thông thường đều phải thu trước, kiểm duyệt rồi mới phát sóng nhằm bảo đảm an toàn. Riêng bản tin chiến thắng được phát trực tiếp để thông tin đến công chúng nhanh nhất.

Trước mặt bà khi ấy là dòng chữ nhắc nhở: “Hàng triệu người đang nghe ta”. Chính điều đó thôi thúc nữ phát thanh viên giữ bình tĩnh, kìm nén cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ. Bà và đồng nghiệp động viên nhau không để niềm vui quá lớn ảnh hưởng đến giọng đọc.

Khoảng 11h45 ngày 30/4/1975, chỉ ít phút sau thời khắc quân ta tiến vào Dinh Độc Lập, bản tin chiến thắng đầu tiên vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Nội dung bản tin thông báo quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu ngụy và chính quyền Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Bản tin được phát trực tiếp, không lưu lại băng. Vì vậy, trong nhiều năm, công chúng không biết rõ những người thực hiện nhiệm vụ hôm ấy. NSƯT Kim Cúc cũng không chủ động kể lại, dù đây là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất cuộc đời bà.

Phải gần 30 năm sau, bà mới chia sẻ câu chuyện đó, không phải để nhận vinh quang cá nhân mà bởi bà đọc được thông tin cho rằng bản tin chiến thắng đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ được phát lúc 18h30 ngày 30/4/1975. Bà nghĩ nếu tiếp tục im lặng, công chúng có thể hiểu nhầm rằng một cơ quan phát thanh lớn như VOV lại chậm trễ nhiều giờ trong việc đưa tin chiến thắng. Vì vậy, bà muốn nói rõ về thời điểm bản tin được phát đi.

NSƯT Kim Cúc tái hiện giây phút đọc bản tin chiến thắng trong một chương trình trên VTV vào năm 2025.

Trong cuộc phỏng vấn với VTC News, NSƯT từng khẳng định không coi việc mình làm là một kỳ tích. Với bà, nhiệm vụ của phát thanh viên là đưa thông tin đến công chúng nhanh nhất có thể. Tin chiến thắng được chuyển đến đúng ca trực của bà và Kim Túy, hai người chỉ làm tròn trách nhiệm của mình.

Một chi tiết đặc biệt khác là người sau này trở thành chồng bà - phát thanh viên Đức Ân, đồng nghiệp tại Đài Tiếng nói Việt Nam - không biết chính bà đã trực tiếp đọc bản tin chiến thắng cho đến nhiều năm sau.

Sau khi hoàn thành ca trực ngày 30/4, phát thanh viên Kim Cúc đạp xe lên khu vực Bờ Hồ. Giữa niềm vui chung của đất nước thống nhất, người phụ nữ trẻ 32 tuổi khi ấy cũng suy tư về hạnh phúc riêng: Chiến tranh kết thúc đồng nghĩa với việc bà có thể về thăm cha mẹ, đi xa và nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Hơn 40 năm gắn bó với “Đọc truyện đêm khuya”

Nếu bản tin chiến thắng là dấu mốc thiêng liêng trong sự nghiệp NSƯT Kim Cúc vì gắn với một thời khắc lịch sử trọng đại thì Đọc truyện đêm khuya là chương trình đưa giọng đọc của bà trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ thính giả.

Bà gắn bó với chương trình từ cuối thập niên 1960, có hơn 40 năm đồng hành với thính giả khi thể hiện các tác phẩm văn học trên sóng phát thanh. Trong nhiều gia đình, tiếng đọc của NSƯT Kim Cúc trở thành âm thanh quen thuộc mỗi tối. Có những thính giả đợi Đọc truyện đêm khuya không chỉ vì tác phẩm mà còn bởi muốn được nghe giọng đọc của bà.

NSƯT Kim Cúc (giữa) chung khung hình với NSND Trà Giang (bên phải).

Với bà, đọc truyện là công việc đòi hỏi sự nhập tâm và khả năng hóa thân. Người đọc phải hiểu tâm lý nhân vật, cảm nhận được không khí câu chuyện và truyền tải những tầng cảm xúc ấy qua giọng nói.

Vì chương trình phát vào giờ muộn, bà lựa chọn cách đọc chậm rãi, êm dịu để phù hợp tâm lý người nghe trước khi đi ngủ, nhưng vẫn phải tạo được sự hấp dẫn để thính giả muốn tiếp tục theo dõi câu chuyện.

Nhiều năm sau, khi nghe lại nhạc hiệu của chương trình, bà không giấu được xúc động. Sau hơn 40 năm gắn bó, âm thanh quen thuộc ấy vẫn khiến bà bồi hồi. Bà coi chương trình không đơn thuần là công việc mà còn là một phần thiêng liêng trong cuộc sống.