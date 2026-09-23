Đà Nẵng bàn giao gần 6.000 mẫu ADN liệt sĩ cho Viện Pháp y Quốc gia

(VTC News) -

Ngày 23/9, tại Đà Nẵng, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kiểm tra kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn Đà Nẵng.

Đến ngày 22/9, thành phố đã tìm kiếm, cất bốc 86/390 hài cốt liệt sĩ.

Đà Nẵng là địa bàn chiến lược, từng là một trong những chiến trường trọng điểm của Khu 5, nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Sau hợp nhất, thành phố có hơn 90.828 liệt sĩ; đã tìm kiếm, quy tập 78.668 liệt sĩ; còn 7.259 liệt sĩ chưa được quy tập và 4.901 liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Toàn thành phố có 151 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 144 nghĩa trang với 25.672 mộ thuộc diện cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, địa vật thay đổi qua nhiều năm, hồ sơ, sơ đồ mộ chí còn thiếu đặt ra nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đến ngày 15/9, Đà Nẵng hoàn thành lấy mẫu tại 144/144 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% chỉ tiêu, vượt tiến độ 122 ngày. Trong 25.672 mộ, có 13.793 mẫu đủ điều kiện giám định ADN; 5.960 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quốc gia.

Cùng với lấy mẫu phục vụ xác định danh tính, công tác tìm kiếm, quy tập được tập trung vào những địa bàn có thông tin, khả năng còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng tích cực rà soát, xác minh nguồn tin, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ, tổ chức tìm kiếm thực địa.

Đến ngày 22/9, thành phố đã tìm kiếm, cất bốc 86/390 hài cốt liệt sĩ; trong đó bước đầu phát hiện, cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang Đá Sập và 17 hài cốt liệt sĩ tại khu vực mộ tập thể ở xã Hiệp Đức. Hài cốt liệt sĩ sau khi cất bốc được tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trang nghiêm, chu đáo.

Đại tá Lê Văn Sơn phát biểu.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Lê Văn Sơn - Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của Đà Nẵng trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, nhất là việc hoàn thành 100% lấy mẫu tại 144 nghĩa trang liệt sĩ, vượt tiến độ đề ra.

Đại tá Lê Văn Sơn yêu cầu Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự và các lực lượng; rà soát chặt chẽ từng địa bàn, từng nguồn tin, hồ sơ, danh sách liệt sĩ; ưu tiên những khu vực có thông tin cụ thể, khả năng còn nhiều hài cốt, mộ tập thể. Công tác tìm kiếm phải được tiến hành khoa học, thận trọng, chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó; gắn tìm kiếm, quy tập với hoàn thiện hồ sơ, bản đồ, dữ liệu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Lê Văn Sơn nhấn mạnh, mỗi thông tin được xác minh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, xác định danh tính là thêm một gia đình vơi bớt sự chờ đợi. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục triển khai Chiến dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.