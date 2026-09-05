Nói không với tư duy 'hớt váng', VinCons tuyển mới 120.000 công nhân cơ hữu

(VTC News) -

Tự tay gieo hạt, tự thu quả ngọt

Đảm nhận cùng lúc hàng loạt siêu dự án đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và tiến độ gắt gao như Sân vận động VinFast - Trống Đồng 135.000 chỗ, Vinhomes Global Gate Hạ Long 6.200ha hay Vinhomes Green Paradise Cần Giờ 2.870ha, VinCons từng đối mặt với bài toán lớn về lực lượng thi công. Nhiều ánh nhìn e ngại cho rằng doanh nghiệp này sẽ phải “hớt váng”, giành giật thợ lành nghề từ các đối thủ.

Thế nhưng, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Phong lại đưa ra một con số gây bất ngờ: hơn 95% nhân sự của VinCons hoàn toàn là người mới, chủ yếu được tuyển dụng từ các vùng nông thôn, miền núi xa xôi. Thay vì tranh giành miếng bánh nhân lực thời vụ vốn đã khan hiếm, doanh nghiệp này chọn hướng đi nhọc nhằn hơn: tự đào tạo từ những “trang giấy trắng” không để làm chủ bộ máy lành nghề, thống nhất.

“Chính vì để bảo đảm chất lượng và tiến độ cho các đại dự án, chúng tôi cần tự chủ tối đa về nguồn nhân lực cả trên phương diện quy mô, trình độ nghề nghiệp lẫn kỷ luật lao động”, ông Phong khẳng định.

Đa phần lao động tại VinCons là người mới, xuất thân từ nông thôn, miền núi, được đào tạo bài bản, từ lý thuyết đến thực chiến ngay trên công trường.

Những “tay ngang” khi bước chân vào công trường được học việc bài bản từ con số 0. Lý thuyết đi liền với thực hành thực chiến ngay tại dự án. Người mới có người cũ cầm tay chỉ việc, rèn từng đường bay, chỉ từng thao tác kỹ thuật và uốn nắn tác phong an toàn, kỷ luật lao động. Nhờ đó, một đội ngũ quy củ, được chuẩn hóa về tay nghề, thấu hiểu kỷ luật công nghiệp nhanh chóng thành hình.

Nhận định về cách làm “chẳng giống ai” này, các chuyên gia nghiên cứu thị trường lao động cho rằng, việc chủ động đào tạo nghề và tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn, miền núi mang ý nghĩa an sinh xã hội tích cực. Doanh nghiệp tự gieo hạt, tự thu quả ngọt, vừa hoàn toàn làm chủ nguồn cung nhân lực, vừa giải tỏa triệt để mối lo “giành giật thợ” giữa các nhà thầu trên thị trường.

Nâng chuẩn lao động xây dựng, vững tin vươn ra biển lớn

Ai từng gắn bó với công trường đều thấu hiểu sự nhọc nhằn của những người thợ: nắng cháy da, mưa buốt thịt, áp lực tiến độ đè nặng triền miên. Thế nhưng, khi công trình khép lại, đại đa số lao động thời vụ lại bơ vơ tìm bến đỗ mới, đối mặt cảnh không lương chờ việc và không có bảo hiểm bảo vệ tương lai.

Để người thợ an tâm rèn nghề và gắn bó lâu dài, VinCons kiên quyết xóa bỏ tư duy “thời vụ” bằng mô hình công nhân cơ hữu 100%. Trong khi đa số nhà thầu nội địa hiếm đơn vị nào nuôi quân trực tiếp quá 500 người vì áp lực tài chính, VinCons hiện giữ biên chế hơn 120.000 công nhân cơ hữu và 10.000 kỹ sư, cán bộ chuyên môn.

Đáng chú ý, doanh nghiệp chấp nhận chi trả lương ngay cả trong những thời điểm giãn tiến độ hoặc người lao động chưa có việc làm.

Đội quân cơ hữu 100% giúp VinCons làm chủ tiến độ và chất lượng thi công tại hàng loạt siêu dự án quốc gia, vượt xa quy mô của các nhà thầu truyền thống.

Không còn cảnh làm ngày nào biết ngày đó, người thợ của VinCons được ký hợp đồng chính thức, đóng đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn 24/7 và nhận lương định kỳ 2 lần mỗi tháng. Bên cạnh lương cứng, mô hình lương khoán theo sản phẩm kết hợp thưởng năng suất giúp người thợ làm chủ thu nhập, dao động từ 14 đến trên 34 triệu đồng/tháng.

Từ những người phụ việc bỡ ngỡ, công nhân tại VinCons nhìn thấy rõ con đường sự nghiệp phía trước: thi nâng bậc thợ, làm chủ máy móc hiện đại và có cơ hội thăng tiến lên tổ trưởng, trung đội trưởng quản lý hàng chục, hàng trăm nhân sự. Đời sống sinh hoạt cũng được nâng chuẩn với ký túc xá có điều hòa, 3 bữa ăn đủ chất miễn phí mỗi ngày và đội xe buýt điện VinBus đưa đón tận công trường.

Hệ thống ký túc xá có điều hòa, bữa ăn miễn phí giúp người lao động gạt bỏ tâm lý bấp bênh, yên tâm gắn bó cùng doanh nghiệp.

Song hành cùng đào tạo con người, VinCons xem công nghệ là đòn bẩy để bứt phá khỏi lối thi công thâm dụng sức lao động lạc hậu. Doanh nghiệp này dồn nguồn lực đầu tư mạnh vào hệ thống máy móc cơ giới hóa hiện đại, vật liệu và công nghệ thi công mới cùng nền tảng quản trị công trường tiên tiến. Mục tiêu là nâng cao năng suất, chuẩn hóa chất lượng mà không làm phát sinh chi phí xây dựng.

Đánh giá cao mô hình này, các chuyên gia cho rằng điểm nghẽn lớn nhất của ngành xây dựng Việt Nam lâu nay nằm ở tính chuyên nghiệp và sự gắn kết của người thợ. Nếu mãi vận hành theo kiểu tổ đội lao động thủ công, chắp vá, chúng ta sẽ kẹt trong bẫy gia công giá rẻ.

Doanh nghiệp nào dám giữ quân cơ hữu, đào tạo bài bản và trang bị công nghệ hiện đại sẽ nắm giữ chìa khóa làm chủ các dự án thế hệ mới.

Với tư duy đó, CEO Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh khát vọng lớn nhất của VinCons là xây dựng một doanh nghiệp xây dựng Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế, đủ năng lực làm chủ những công trình quy mô lớn và kỹ thuật phức tạp ở cả trong nước lẫn nước ngoài.

Để vươn ra biển lớn, không thể dựa vào những chiếc thuyền nan chắp vá. Cách VinCons kiên trì tuyển mới, tự tay rèn giũa và trân trọng từng người thợ không chỉ tạo dựng nội lực bền vững cho riêng mình, mà còn đang góp phần định hình chuẩn mực mới về nhân lực cho cả ngành xây dựng Việt Nam.