Thông điệp CEO VinCons khi dồn lực cho dự án lớn trong lịch sử ngành xây dựng

(VTC News) -

Bước vào năm 2026 - giai đoạn cao điểm của chu kỳ tăng trưởng mới ngành xây dựng - Tổng Giám đốc VinCons Nguyễn Hồng Phong đã gửi tâm thư tới cán bộ, kỹ sư và công nhân trên toàn quốc. Thông điệp cho thấy bước chuyển mình chiến lược cùng kế hoạch tuyển dụng lớn chưa từng có của một tổng thầu đang dồn nguồn lực cho những đại công trường quy mô “khủng” nhất lịch sử ngành xây dựng.

Thời khắc bản lề của “người khổng lồ” ngành xây dựng

Năm 2026 được xác định là cột mốc bản lề trong chiến lược phát triển của VinCons (thành viên Tập đoàn Vingroup). Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh và mở rộng quy mô, doanh nghiệp đã trở thành một trong những tổng thầu chủ lực tại các đại công trường lớn nhất cả nước.

VinCons liên tiếp được giao đảm nhiệm các dự án mang tính biểu tượng, như Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội (diện tích hơn 9.171ha, quy mô đầu tư 925.651 tỷ đồng), siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TP.HCM (diện tích 2.870ha), khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh (4.100ha)… cùng nhiều tuyến đường sắt cao tốc và hạ tầng công nghiệp trọng điểm quốc gia. Đây đều là những công trình có quy mô đầu tư hàng chục đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ thuộc nhóm cao nhất thị trường hiện nay.

VinCons là đơn vị thực thi chủ lực dự án siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ.

Quy mô dự án ngày càng lớn kéo theo đòi khỏi ngày càng khắt khe về quản trị tiến độ, kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và tổ chức nhân sự. Trong bối cảnh ngành xây dựng bước vào chu kỳ cạnh tranh khốc liệt hơn, năng lực thực thi và kỷ luật vận hành trở thành yếu tố quyết định vị thế của mỗi tổng thầu.

Lãnh đạo VinCons thẳng thắn nhìn nhận, thành quả quá khứ không bảo đảm cho thành công cho tương lai nếu hệ thống không tự nâng chuẩn ngay từ hôm nay. Thông điệp “không ai được phép hài lòng với giới hạn hiện tại” vì thế không chỉ mang tính khích lệ, mà là yêu cầu mang tính sống còn đối với toàn bộ đội ngũ trong giai đoạn phát triển mới.

Trong tâm thư, lãnh đạo VinCons cũng đưa ra ba tiêu chuẩn vận hành mới cho toàn hệ thống, gồm: kỷ luật tuyệt đối, thực thi không thỏa hiệp và chịu trách nhiệm đến cùng, nhằm bảo đảm mỗi công trình hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng trong điều kiện quy mô ngày càng mở rộng.

Song song với yêu cầu dành cho đội ngũ, Ban Lãnh đạo VinCons cũng cam kết đi đầu trong mọi thử thách, không thỏa hiệp với chất lượng thấp, không chậm trễ trước bất kỳ cơ hội nào, và sẵn sàng trao cơ hội dẫn dắt cho những cá nhân, tập thể dám nhận việc khó.

Đáng chú ý, VinCons cũng tái định nghĩa vai trò của mình trong hệ sinh thái phát triển hạ tầng. Nếu trước đây, xây dựng được nhìn nhận như hoạt động thi công thuần túy, thì nay được đặt trong sứ mệnh lớn hơn: kiến tạo hạ tầng phát triển và để lại giá trị trường tồn cho thế hệ mai sau. Mỗi công trình đều là nền móng cho đô thị, cho kinh tế địa phương và cho sự phát triển bền vững của quốc gia.

Trong bối cảnh mới, VinCons xác định doanh nghiệp là một trong những lực lượng có ảnh hưởng dài hạn đến diện mạo hạ tầng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tuyển dụng hơn 100.000 nhân sự, chuẩn bị nguồn lực cho dài hạn

Song song với việc chuẩn hóa kỷ luật nội bộ, VinCons đồng thời công bố kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn trên toàn quốc. Các vị trí bao gồm cán bộ quản lý dự án, kỹ sư chuyên ngành, giám sát thi công và công nhân kỹ thuật.

Mức thu nhập dao động từ 14 đến 41 triệu đồng/tháng tùy vị trí và tay nghề, chưa bao gồm các khoản thưởng theo tiến độ và hiệu quả công trình. Chính sách chi trả được thực hiện định kỳ, cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn, như bố trí chỗ ở có lắp điều hòa tại công trường, cung cấp ba bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày, đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và đào tạo miễn phí cho lao động chưa có tay nghề, lao động có nhu cầu nâng cao kỹ năng.

VinCons mang đến cơ hội việc làm cho lao động trên toàn quốc, với mức thu nhập lên đến 41 triệu đồng/ tháng.

Đại diện công ty cho biết, mục tiêu của đợt tuyển dụng không chỉ nhằm bổ sung nhân sự cho các dự án hiện tại, mà còn xây dựng đội ngũ kế cận cho chiến lược phát triển dài hạn. Các dự án quy mô lớn cũng được xem là môi trường để kỹ sư trẻ và cán bộ quản lý tiềm năng được trao cơ hội đảm nhiệm vị trí cao hơn, thay vì phải chờ đợi nhiều năm như mô hình truyền thống.

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn đồng loạt khởi động, thị trường xây dựng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với yêu cầu ngày càng cao. Động thái chuẩn hóa kỷ luật nội bộ và mở rộng tuyển dụng của VinCons được xem là bước chuẩn bị nguồn lực dài hạn. Doanh nghiệp đặt mục tiêu từng bước khẳng định vị thế của một tổng thầu có khả năng đảm đương các dự án quy mô lớn và phức tạp bậc nhất trong giai đoạn phát triển mới của hạ tầng Việt Nam.

Người lao động quan tâm có thể tìm hiểu về VinCons qua Website: https://vincons.net/ và liên hệ qua Hotline tuyển dụng: 1900 633 000/ Đăng ký trực tiếp tại các công trường VinCons trên toàn quốc.