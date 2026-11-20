(VTC News) -

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Giang Thị Quỳnh Anh (SN 1992, trú tổ dân phố Chơn Tâm 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giang Thị Quỳnh Anh bị khởi tố. (Ảnh: CA)

Theo điều tra ban đầu, do nợ tiền nhiều người, Quỳnh Anh nảy sinh ý định thuê xe mô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Để thực hiện, đối tượng liên hệ chủ cơ sở cho thuê xe mô tô tự lái, giới thiệu bản thân làm bếp tại một khách sạn, có khách lưu trú cần thuê xe đi lại nên đứng ra liên hệ giúp. Tin tưởng Quỳnh Anh, nạn nhân đã đồng ý giao xe và chi hoa hồng giới thiệu khách. Thời gian đầu, Quỳnh Anh thanh toán tiền thuê đúng thỏa thuận, tạo lòng tin để tiếp tục nhận thêm phương tiện. Từ ngày 7/8 đến 28/10/2026, đối tượng đã thuê tổng cộng 22 xe mô tô.

Sau khi nhận xe, Quỳnh Anh tìm người nhận cầm cố thông qua mạng xã hội. Để che giấu nguồn gốc phương tiện, đối tượng đưa thông tin xe là tài sản của gia đình, của chị hoặc em gái; đồng thời viện dẫn hoàn cảnh khó khăn, cần tiền giải quyết việc gia đình để đề nghị người khác nhận xe làm tin. Từ đó, Quỳnh Anh mang các phương tiện đi cầm cố, vay số tiền từ 4,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng mỗi xe. Khi đến hạn trả xe, người phụ nữ này đưa ra các lý do như khách thuê gia hạn hoặc chưa thu được tiền từ khách để kéo dài thời gian. Phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ cơ sở kiểm tra và biết các phương tiện đã được giao cho người khác nên trình báo cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương xác minh, truy vết và thu hồi được 19/22 xe mô tô.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang xác minh, tìm kiếm những người có liên quan và bị hại khác để phục vụ công tác thu hồi tài sản, xử lý vụ án.