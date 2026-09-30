Nỗ lực dàn xếp hòa bình Mỹ - Iran thất bại, xung đột có thể tái diễn

(VTC News) -

Trang tin Axios dẫn nguồn cho biết, không có tiến triển trong đàm phán Mỹ - Iran có thể dẫn đến việc hai nước nối lại giao tranh. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh nối lại hoạt động tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Tuy nhiên, Qatar vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao, nhưng nước này thất vọng với hành động của cả Mỹ và Iran.

Nỗ lực dàn xếp hoà bình Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc. (Ảnh: AP)

Ngày 28/9, nhà đàm phán từ Qatar Ali al-Thawadi gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng phái đoàn của ông tại New York. Cuộc gặp kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Theo một nguồn tin am hiểu tình hình, họ đã thảo luận về đề xuất thỏa hiệp dài 2 trang do Qatar đưa ra.

Tối cùng ngày, ông al-Thawadi tiếp tục hội đàm với đặc phái viên của Tổng thống Trump - ông Jared Kushner cùng một số quan chức Mỹ tại Washington. Phó Tổng thống JD Vance cũng tham dự một phần cuộc họp.

Cùng thời điểm, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhận được phản hồi từ Mỹ thông qua nhà trung gian Qatar tại Doha về kế hoạch 7 ngày nhằm xây dựng lòng tin giữa Washington và Tehran. Reuters dẫn lời quan chức không phải người Iran nhưng được thông báo về cuộc đàm phán đưa tin trình tự các bước được xem là điểm vướng mắc chính.

Ông Araqchi dự kiến ​​thảo luận về phản ứng của Mỹ tại Tehran vào 30/9 (giờ địa phương).

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Tuần trước, Iran đưa ra đề xuất kéo dài 7 ngày. Theo ông Araqchi, eo biển Hormuz có thể mở cửa trở lại và hoạt động hàng hải được khôi phục nếu những điều kiện cần thiết được đáp ứng. Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất này, dẫn đến việc Qatar tiếp tục làm bên trung gian hòa giải.

Văn kiện đang được lưu hành phác thảo giai đoạn 7 ngày nhằm xây dựng lòng tin, hướng tới việc 2 bên quay trở lại phiên bản nâng cao của bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6, bao gồm những bước đi cụ thể về chương trình hạt nhân của Iran.

Qatar liên tục chuyển tiếp thông điệp giữa Washington và Tehran trong nỗ lực chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Bản ghi nhớ hồi tháng 6 dẫn đến lệnh ngừng bắn ngắn hạn và bao gồm điều khoản về eo biển cùng chương trình hạt nhân của Iran.