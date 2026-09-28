Iran tuyên bố sẵn sàng 'chiến tranh tận thế' với Mỹ

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), tuyên bố được Ngoại trưởng Abbas Aragchi đưa ra với hãng tin NBC News của Mỹ hôm 28/9, trong cuộc trả lời phỏng vấn qua truyền hình. Ông Aragchi khẳng định Iran mong muốn và luôn sẵn sàng cho đối thoại ngoại giao với Mỹ. Tuy nhiên, Iran cũng đã hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại, kể cả đó là một cuộc chiến tận thế.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo của Ngoại trưởng Iran đưa ra trong bối cảnh có những tín hiệu cho thấy Mỹ và Iran có thể sớm khôi phục các cuộc đối thoại nhằm chấm dứt đối đầu quân sự.

Ngày 24/9, Iran xác nhận đã chuyển cho phía Mỹ đề xuất mới về mở lại eo biển Hormuz kèm một số điều kiện, bao gồm chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ phong tỏa kinh tế của Washington chống Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dù bác bỏ đề xuất của Iran, song cũng để ngỏ khả năng hai bên có thể khôi phục đối thoại trong tuần này. Trước đó, một số nguồn tin Mỹ cũng đưa ra nhận định tương tự, dự báo Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán trong tuần này.

Vòng đàm phán chính thức cuối cùng giữa Mỹ và Iran được tổ chức tại Thụy Sĩ hồi giữa tháng 6, ngay sau khi hai bên ký Bản ghi nhớ Islamabad, còn gọi là thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh.

Tuy nhiên, tiến trình đã bị đình lại vô thời hạn, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận hôm 8/7. Nỗ lực đối thoại giữa hai bên chỉ được khôi phục đầu tuần trước, khi Ngoại trưởng Iran Araghchi có cuộc gặp gián tiếp không chính thức với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, dưới sự trung gian của Qatar.

Bá Thi/VOV-Cairo