Ả Rập Xê Út đóng đường ống dầu đối phó Houthi

(VTC News) -

Ả Rập Xê Út tạm đóng đường ống dẫn dầu Đông - Tây dài 1.200 km sau khi tuyến đường ống này bị tấn công bằng máy bay không người lái. Động thái diễn ra trong lúc lực lượng Houthi mở rộng kiểm soát dọc bờ Biển Đỏ, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết việc đóng đường ống được thực hiện nhằm phòng ngừa. Tuyến đường ống này gần đây vận chuyển khoảng 4-5 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 4-5% nguồn cung toàn cầu, giúp Ả Rập Xê Út đưa dầu ra thị trường mà không phải phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại cơ sở đường ống Đông-Tây ở vùng Hejaz, Ả Rập Xê Út, vào ngày 11/9. (Ảnh: Planet Labs PBC)

Vụ tấn công xảy ra hôm 11/9 tại khu vực Riyadh và Medina. Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói đen bốc lên từ một cơ sở thuộc tuyến đường ống ở phía nam Medina. Ả Rập Xê Út cho biết vụ việc khiến một số người bị thương và gây hư hại cơ sở, nhưng chưa công bố mức độ ảnh hưởng đối với hoạt động xuất khẩu dầu.

Baghdad và Riyadh cho rằng cuộc tấn công bắt nguồn từ Iraq, nơi các lực lượng được Iran hậu thuẫn hoạt động. Chính phủ Iraq cách chức chỉ huy quân sự phụ trách các hoạt động tại tỉnh Maysan, giáp Iran, đồng thời mở chiến dịch quy mô lớn để truy tìm những người đứng sau vụ tấn công. Iraq cũng tạm đóng cửa cửa khẩu Shalamcheh với Iran nhằm đề phòng nguy cơ an ninh lan rộng.

Vụ tấn công đường ống diễn ra cùng thời điểm Houthi đẩy mạnh hoạt động tại Biển Đỏ. Bốn nguồn tin thuộc chính phủ Yemen cho biết lực lượng này ngày 11/9 tấn công đảo Perim, vị trí chiến lược nằm tại cửa ngõ Biển Đỏ, trong eo biển Bab el-Mandeb.

Nếu Houthi kiểm soát Bab el-Mandeb, Iran có thể giành thêm lợi thế trong cuộc đối đầu với Mỹ khi hoạt động vận chuyển dầu qua một tuyến hàng hải quan trọng khác bị đe dọa. Lực lượng chính phủ Yemen cho biết sẽ tìm cách giành lại các khu vực bị Houthi kiểm soát trong đợt tiến công nhanh dọc bờ Biển Đỏ.

Hai nguồn tin cho biết Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ít nhất hai lần điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/9 để đề nghị Washington hỗ trợ quân sự chống Houthi.

Theo các nguồn tin, Mỹ hiện chưa sẵn sàng trực tiếp tham chiến nhưng cam kết hỗ trợ Ả Rập Xê Út về tình báo và xác định mục tiêu. Nhà Trắng không bình luận về các cuộc điện đàm, song quan chức cấp cao cho biết Washington đang duy trì liên lạc thường xuyên với Ả Rập Xê Út và chính phủ Yemen.