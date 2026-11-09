Hà Nội sẽ kiểm tra khu vực để xe và sạc xe điện tại nhà trọ đảm bảo an toàn PCCC

(VTC News) -

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn điện, an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu thực hiện cho 100% nhà, công trình sử dụng điện; yêu cầu đến hết năm 2026 tập trung kiểm tra xử lý đối với nhóm cơ sở xây dựng trái phép, cơ sở vi phạm về trật tự xây dựng, cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm PCCC. Từ Quý I/2027, các địa phương căn cứ nguồn lực hiện có để rà soát, phân chia thành các đợt, các nhóm cơ sở có nguy cơ để tập trung kiểm tra trước, đảm bảo phù hợp thực tiễn.

Kế hoạch kiểm tra bao gồm việc chấp hành quy định về an toàn điện, an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện tại nhà, công trình, cơ sở sử dụng điện trên địa bàn thành phố; việc khắc phục các tồn tại đã được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị. Nội dung hồ sơ tài liệu, thiết bị và hệ thống điện được kiểm tra phù hợp với loại hình và quy định áp dụng cho từng đối tượng.

Nơi sạc xe máy điện tại một hầm chung cư. (Ảnh minh hoạ)

Việc kiểm tra an toàn sử dụng điện được thực hiện theo quy định của pháp luật về an toàn điện, bao gồm việc kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống điện theo hồ sơ đăng ký sử dụng điện, hồ sơ thiết kế và các tài liệu tương tự; kiểm tra tình trạng kỹ thuật các thiết bị đóng cắt bảo vệ, hệ thống tiếp địa, chống sét, hệ thống dây dẫn và các thiết bị sử dụng điện trong toàn bộ phạm vi cơ sở, các khu vực ẩm ướt, có hóa chất hoặc vật liệu dễ cháy.

Cùng với đó là việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện; hồ sơ quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện; đánh giá tình trạng sử dụng điện; tình trạng câu mắc điện tạm thời, đấu nối không bảo đảm an toàn; việc phổ biến, hướng dẫn kiến thức an toàn điện cho người quản lý, vận hành và sử dụng điện.

Về an toàn PCCC trong sử dụng điện, việc chấp hành quy định về PCCC trong quản lý, sử dụng điện; tình trạng hệ thống điện tại khu vực sản xuất, kinh doanh, kho hàng; việc bố trí thiết bị điện cách xa vật liệu dễ cháy; dấu hiệu phát nhiệt, chập điện, quá tải; tình trạng tủ điện, dây dẫn, ổ cắm, thiết bị đóng cắt; việc sử dụng thiết bị điện sinh nhiệt.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ, kế hoạch yêu cầu cần tập trung kiểm tra thiết bị bảo vệ mạch điện, nguy cơ quá tải, câu mắc điện tạm, khu vực để xe và sạc xe điện, việc bố trí dây dẫn, thiết bị điện gần vật liệu dễ cháy; đồng thời hướng dẫn khắc phục nguy cơ theo phạm vi quản lý của từng chủ thể.

Thành phố yêu cầu UBND xã, phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị điện lực và công an cơ sở để rà soát, lập danh sách cơ sở thuộc diện kiểm tra trên địa bàn, xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp.

UBND xã, phường căn cứ bộ máy, phạm vi của các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn, yêu cầu các đơn vị điện lực bố trí đủ lực lượng kiểm tra viên điện lực, cán bộ có chuyên môn để đảm bảo xây dựng kế hoạch, lộ trình kiểm tra cụ thể, đảm bảo đến hết năm 2028 cơ bản hoàn thành 100% nhà, công trình, cơ sở sử dụng điện phải được thực hiện kiểm tra theo kế hoạch này.

Việc lựa chọn và phân nhóm để lập đợt kiểm tra chuyên đề do UBND cấp xã quyết định dựa trên thông tin tham vấn của cơ quan công an, đơn vị điện lực theo cấp độ số lượng vụ cháy do nguyên nhân sự cố hệ thống thiết bị điện như: nhóm 1: Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhóm 2: Nhà ở riêng lẻ và nhà trọ; nhóm 3: Các loại hình khác.

Việc kiểm tra phải thông báo trước cho cơ sở được kiểm tra ít nhất 5 ngày, đảm bảo cơ sở có đủ thời gian để chuẩn bị và phối hợp.