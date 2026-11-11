Cửa hàng xe máy ở Huế cháy dữ dội lúc rạng sáng

(VTC News) -

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 11/11, Trung tâm thông tin 114 nhận tin báo cháy tại cửa hàng xe máy ở số 19 đường Hà Nội, phường Thuận Hóa (TP Huế). Cửa hàng nằm trong tòa nhà 4 tầng, tầng 1 và 2 dùng để trưng bày, kinh doanh, sửa chữa xe máy và làm văn phòng; tầng 3 và 4 không sử dụng.

Cửa hàng kinh doanh xe máy ở Huế bốc cháy dữ dội. (Ảnh: CTV)

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế) điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe thang cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đám cháy lan sang một phần của hai nhà bên cạnh. Kiểm đếm tại hiện trường ghi nhận 50 khung xe bị cháy, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 540 triệu đồng. May mắn vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọn lửa được khống chế nhưng nhiều xe máy và tài sản bên trong bị thiêu rụi gần như hoàn toàn

Cách đây ít ngày, tại Hà Nội cũng mới xảy ra cháy trường học ở Hà Nội làm 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h18 ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đến 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.