(VTC News) -

Theo thông tin công bố giữa tháng 11, VinFast đã nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho mẫu xe MPV mới từ ngày 22/5. Hồ sơ này bao gồm 7 hình vẽ kỹ thuật, thể hiện chi tiết ngoại thất của chiếc xe từ nhiều góc nhìn khác nhau.

Đáng chú ý, đội ngũ thiết kế mẫu xe này gồm ba tác giả đến từ các quốc gia khác nhau: ông Lee Jae Hoon (New Zealand), ông Nguyễn Anh Đức (Việt Nam) và ông Li Ze Liang (Trung Quốc).

Hiện tại, VinFast vẫn giữ kín thông số kỹ thuật cũng như kế hoạch thương mại hóa sản phẩm mới này.

Theo các bản phác thảo đăng ký, mẫu MPV mới mang phong cách thiết kế thân liền khối với phần trần xe cao và kéo phẳng về phía sau. Khu vực đầu xe được thiết kế ngắn gọn, kết hợp với kính chắn gió dốc đứng và khoang cabin được đẩy sát về phía trước.

Thiết kế này nhằm tối ưu hóa diện tích sử dụng bên trong khoang nội thất, đồng thời giữ kích thước tổng thể gọn gàng, thuận tiện cho việc di chuyển trong đô thị.

Một điểm nổi bật của mẫu xe là hệ thống cửa trượt dành cho khoang hành khách phía sau, giúp việc ra vào xe trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt trong không gian đỗ xe chật hẹp hoặc khi có đông hành khách.

Cửa trượt thường xuất hiện trên các mẫu MPV cỡ trung và lớn, nếu được sản xuất, đây có thể là điểm khác biệt của mẫu xe mới trong danh mục sản phẩm của VinFast.

Ở khu vực đuôi xe, cụm đèn hậu được bố trí gọn gàng ở hai bên rìa, trong khi phần cản sau và các hốc bánh xe được bao bọc bởi lớp ốp tối màu, có khả năng làm từ nhựa đen nhám để tăng tính bền bỉ và hạn chế trầy xước.

Những đường nét thiết kế thực dụng này cho thấy VinFast có thể đang phát triển một dòng xe đa nhiệm, đáp ứng linh hoạt nhu cầu chở hành khách và vận tải hàng hóa nhẹ.

Mẫu xe mới có kiểu dáng thiên về tính thực dụng với khoang cabin cao, thân xe vuông vức và phần đầu được thu ngắn, giúp tối ưu hóa diện tích sử dụng bên trong.

Tuy nhiên, hồ sơ hiện chỉ thể hiện kiểu dáng ngoại thất, chưa có thông tin về số chỗ ngồi, cách bố trí khoang hành khách hay khả năng thay đổi cấu hình nội thất.

Việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không đồng nghĩa với việc mẫu xe sẽ chắc chắn được đưa vào sản xuất thương mại. VinFast cũng chưa xác nhận đây là sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân, các đơn vị kinh doanh vận tải hay một dòng xe phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Nếu được phát triển thành sản phẩm thương mại, mẫu MPV này có thể mở rộng danh mục xe đa dụng của VinFast. Những thông tin cụ thể hơn về định vị sản phẩm và kế hoạch ra mắt vẫn cần chờ công bố chính thức từ hãng.