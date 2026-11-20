(VTC News) -

Toyota vừa chính thức vén màn mẫu bán tải cỡ nhỏ Corolla Deck tại Brazil. Khác với Hilux sử dụng kết cấu khung gầm rời chuyên chở nặng, Corolla Deck được phát triển trên kiến trúc khung gầm liền khối TNGA-C chia sẻ từ Corolla Cross, hướng tới nhóm khách hàng đô thị cần một chiếc xe vận hành êm ái hàng ngày nhưng vẫn có thùng chở hàng riêng biệt phía sau.

Toyota Corolla Deck là mẫu bán tải khung gầm liền khối đầu tiên mang tên gọi Corolla. (Ảnh: Motor1 Brazil)

Về ngoại hình, Toyota Corolla Deck chia sẻ gần như nguyên vẹn cụm đèn pha, nắp ca-pô, vè bánh trước, kính chắn gió và cửa trước từ mẫu SUV Corolla Cross. Tuy nhiên, cản trước được tinh chỉnh với các mảng ốp đồng màu thân xe, hốc gió mới và đèn sương mù được bố trí lại.

Thay đổi lớn nhất nằm ở nửa thân sau khi trục cơ sở và phần đuôi xe được kéo dài để bố trí thùng chở hàng phía sau khoang cabin 5 chỗ ngồi.

Khu vực đuôi xe sở hữu dải đèn hậu LED vắt ngang hiện đại, nắp che thùng hàng, cửa thùng thiết kế riêng cùng bậc bước chân tích hợp ngay trên cản sau.

Dù chưa công bố hình ảnh nội thất, nhiều khả năng xe sẽ giữ bố cục bảng táp-lô của Corolla Cross kèm các vật liệu mang tính bền vững, thân thiện môi trường.

Phần đuôi xe kéo dài tạo không gian cho thùng hàng, đi kèm dải đèn hậu LED hiện đại vắt ngang. (Ảnh: Motor1 Brazil)

Xe sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết được tinh chỉnh lại để đáp ứng tải trọng chở hàng. Logo HEV gắn trên cửa thùng cho thấy Corolla Deck được trang bị hệ truyền động hybrid nhiều khả năng chia sẻ từ Corolla Cross đi kèm tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Ngoài ra, hãng xe Nhật cũng bỏ ngỏ khả năng bổ sung bản plug-in hybrid có thể chạy đa nhiên liệu như xăng, cồn ethanol và điện trong tương lai.

Theo kế hoạch, Corolla Deck sẽ được lắp ráp từ năm 2027 tại nhà máy mới Sorocaba 2 ở Brazil để cạnh tranh với Fiat Toro, Ram Rampage, Volkswagen Tukan hay BYD Mako tại Nam Mỹ. Trong khi đó, khách hàng Bắc Mỹ sẽ phải chờ một mẫu bán tải cỡ nhỏ khác nhiều khả năng phát triển dựa trên đàn anh RAV4 nhằm đối đầu trực tiếp với Ford Maverick và Hyundai Santa Cruz.

Sự xuất hiện của Toyota Corolla Deck cho thấy phân khúc bán tải cỡ nhỏ khung gầm liền khối đang mở rộng mạnh mẽ từ Bắc Mỹ sang Nam Mỹ. Tại Mỹ, những mẫu bán tải đô thị như Ford Maverick hay Hyundai Santa Cruz nổi bật nhờ khả năng hóa giải nhược điểm cồng kềnh, xóc nảy và tốn nhiên liệu của bán tải truyền thống, biến chiếc xe trở thành phương tiện đa dụng đúng nghĩa cho gia đình trẻ lẫn người làm dịch vụ nhẹ.

Phân khúc bán tải tại Việt Nam hiện vẫn là sân chơi của những mẫu bán tải truyền thống như Toyota Hilux, Ford Ranger,... (Ảnh: Hùng Cường)

Tại Việt Nam, phân khúc bán tải vẫn là sân chơi của nhóm bán tải cỡ trung khung gầm rời truyền thống như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton. Dù sở hữu ưu thế về sức kéo và khả năng vượt địa hình, nhóm xe bộc lộ sự bất tiện khi xoay trở trong phố đông, bán kính quay đầu lớn và hàng ghế sau đứng, kém thoải mái cho gia đình đi xa.

Với việc người dùng Việt ngày càng ưa chuộng SUV đô thị gầm cao và xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn có nhu cầu chở đồ cho các chuyến dã ngoại hoặc kinh doanh hộ gia đình, phân khúc bán tải cỡ nhỏ phát triển từ khung gầm SUV như Corolla Deck vẫn có tiềm năng nếu các hãng xe cân nhắc đưa về thị trường Việt Nam với mức giá tiệm cận nhóm SUV cỡ B và C.