Ninh Bình ước đón hơn 776.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 2/9

(VTC News) -

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 4 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, từ 29/8 đến 1/9, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đón gần 621.000 lượt khách, trong đó có 74.048 khách quốc tế.

Bình quân mỗi ngày, Ninh Bình đón khoảng 155.358 lượt khách, tăng 47,3% so với ngày thường.

Nhiều điểm đến hút khách

Sáng 2/9, tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, hàng nghìn du khách đổ về tham quan, trải nghiệm. Khu vực quầy vé và bến thuyền đông đúc nhưng không xảy ra ùn tắc, chen lấn.

Du khách được trải nghiệm bơi thuyền Kayak.

Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An chủ động phân luồng, điều tiết khách, đồng thời tăng cường nhân viên chèo đò để đáp ứng nhu cầu tham quan trong ngày cao điểm.

Tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, nhiều không gian được trang trí bằng cờ Tổ quốc, tạo điểm nhấn và khu vực check-in cho du khách.

Không gian nghệ thuật “Một dải non sông - Một niềm tự hào” với dải lụa đỏ uốn lượn, tượng trưng cho dòng chảy lịch sử dân tộc, cũng thu hút đông du khách.

Tại khu du lịch Bãi Sỏi, khu vực chùa Tam Chúc, một điểm đến mới được đưa vào khai thác, ghi nhận lượng khách tăng cao trong những ngày nghỉ lễ.

Tại khu du lịch Bãi Sỏi, du khách được thưởng thức những món ẩm thực hấp dẫn.

Bãi Sỏi sở hữu không gian thiên nhiên thoáng đãng, núi rừng xanh mát. Du khách có thể ngắm đàn cò bay về tổ vào chiều tối, tổ chức dã ngoại, thưởng thức đồ ăn mang theo hoặc sử dụng dịch vụ ẩm thực tại đây.

Anh Đỗ Xuân Hải, nhân viên an ninh tại Bãi Sỏi, cho biết đơn vị đã chủ động phương án trông giữ phương tiện, hướng dẫn du khách đến khu trải nghiệm thiên nhiên và bảo đảm an toàn trong suốt hành trình tham quan.

“Đây là khu du lịch mới được đưa vào khai thác nên Ban quản lý miễn phí hoàn toàn, từ trông giữ xe đến vé vào cửa, xe điện đưa đón để du khách trải nghiệm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên”, anh Hải nói.

Các em nhỏ cũng hồn nhiên vui đùa tại khu du lịch Bãi Sỏi.

Đến chiều, hàng nghìn du khách vẫn lưu lại Bãi Sỏi để vui chơi, thưởng thức đồ nướng bên bếp lửa và nghe nhạc. Nhiều nhóm bạn trẻ lựa chọn nơi đây để ghi hình, trong khi các gia đình tổ chức sinh nhật, gặp gỡ và dùng bữa.

Trả lời VTC News sáng 2/9, ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết riêng ngày 31/8, địa phương đón khoảng 191.819 lượt khách, gồm 163.710 khách nội địa và 28.109 khách quốc tế.

Các điểm đến thu hút đông du khách gồm Tràng An, Thung Nham, phố đi bộ Hoa Lư, Tam Cốc, cố đô Hoa Lư, biển Giao Ninh, Thịnh Long...

Du khách cũng được trải nghiệm những chuyến xe điện đưa đón miễn phí tại khu du lịch Bãi Sỏi.

Chủ động phân luồng, kiểm soát giá dịch vụ

Theo ông Nguyễn Cao Tấn, để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Sở Du lịch Ninh Bình yêu cầu các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp dịch vụ chủ động nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện và phương án phục vụ trong thời gian cao điểm.

Tại các điểm du lịch trọng điểm, ngành du lịch yêu cầu xây dựng phương án phân luồng, điều tiết khách, hạn chế tập trung đông người, ùn tắc giao thông cục bộ và quá tải dịch vụ.

Các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch phải công khai giá phòng, giá dịch vụ, phụ thu, chương trình khuyến mại, chính sách hoàn tiền cũng như điều kiện hủy, thay đổi dịch vụ.

Nhiều người còn hào hứng tự chụp ảnh tại khu vui chơi.

Các đơn vị phải bán đúng giá niêm yết, không tự ý tăng giá hoặc thu thêm khoản ngoài thỏa thuận với khách. Hoạt động chèo kéo, ép khách, đeo bám hoặc cung cấp dịch vụ không đúng chất lượng cũng được tăng cường kiểm tra, xử lý.

Ngành Du lịch Ninh Bình khuyến cáo du khách lựa chọn chương trình do doanh nghiệp lữ hành đủ điều kiện tổ chức, tham gia bảo hiểm du lịch và cảnh giác với các tour tự phát hoặc chương trình do cá nhân, KOL, KOC quảng bá nhưng không bảo đảm điều kiện theo quy định.

Các khu, điểm du lịch được yêu cầu thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, chủ động điều chỉnh hoặc tạm dừng hoạt động tại những khu vực không bảo đảm an toàn do mưa lớn, sạt lở, thiên tai hoặc các yếu tố bất lợi.

Ông Tấn cho biết kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ 29/8 đến 2/9 năm nay có thời tiết cơ bản thuận lợi cho hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng và vui chơi.

Các sản phẩm du lịch di sản, văn hóa, sinh thái tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Trong khi đó, du lịch biển, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, ẩm thực, thể thao và kinh tế đêm ngày càng thu hút du khách.

Gia đình anh Phạm Duy Khánh (Hà Nội) còn tổ chứ tiệc sinh nhật ấm áp cho các thành viên tại khu du lịch.

“Năm nay, Ninh Bình dự kiến đón 776.790 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tăng 84,1% so với 422.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ năm 2025. Bình quân đạt 155.358 lượt khách/ngày, tăng 47,3%.

Khách quốc tế dự kiến đạt 109.701 lượt, tăng 35,4% so với 81.000 lượt năm 2025. Tổng thu từ du lịch ước khoảng 1.030 tỷ đồng, tăng 93,5% so với mức 532,2 tỷ đồng của năm trước”, ông Tấn nói.

Nhu cầu lưu trú cũng tăng mạnh, nhất là tại những khu vực tập trung nhiều điểm du lịch, du lịch biển, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Công suất phòng bình quân năm 2026 ước đạt 76%, cao hơn mức 70-75% của năm 2025.

Riêng tại Hoa Lư, Tam Cốc và một số khu vực ven biển, công suất phòng tại một số cơ sở lưu trú đạt 90-100% trong những ngày cao điểm.

Du khách có xu hướng kết hợp nhiều điểm đến và lưu trú qua đêm, qua đó kéo dài thời gian trải nghiệm và tăng mức chi tiêu.

Nhiều dance chọn đây là điểm ghi hình lý tưởng.

Bên cạnh các điểm đến truyền thống như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Bái Đính, Thung Nham, du khách dành nhiều thời gian hơn cho các không gian văn hóa, giải trí như phố cổ Hoa Lư, khu vực Quảng trường Thời Đại - Sun Urban City, các chương trình biểu diễn, ẩm thực và hoạt động cộng đồng.

Du lịch biển cũng được đánh giá là điểm sáng trong không gian du lịch mới của Ninh Bình, đặc biệt với nhóm khách gia đình và khách đi theo nhóm.

Việc kết nối du lịch di sản khu vực Hoa Lư - Tràng An với du lịch biển, văn hóa - tâm linh, vui chơi giải trí và thể thao giúp hình thành các hành trình 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Du khách được thưởng thức những món ăn hấp dẫn.

Trong suốt kỳ nghỉ, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn tại các khu, điểm du lịch và vệ sinh môi trường được tăng cường.

Các lực lượng chức năng chủ động phân luồng, điều tiết khách và phương tiện, bố trí lực lượng hỗ trợ, kiểm soát các hoạt động có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt tại những điểm du lịch đường thủy.

Hoạt động đón và phục vụ khách cơ bản diễn ra trật tự, an toàn, chưa ghi nhận vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của du khách.