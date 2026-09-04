Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới

Công trình được xây dựng trên diện tích gần 5ha, gồm 9 khối nhà với các hạng mục phục vụ hoạt động dạy học, ăn ở và sinh hoạt của học sinh. Năm học đầu tiên tại cơ sở mới, nhà trường tổ chức 28 lớp với gần 980 học sinh.