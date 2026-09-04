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Xuất bản ngày 04/09/2026 06:40 PM
Xuất bản ngày 04/09/2026 06:40 PM

Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới

(VTC News) -

Trước lễ khai giảng, Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương (Lào Cai) có diện mạo mới khang trang, hiện đại, sẵn sàng trở thành điểm cầu trung tâm.

Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới - 1

Ngày 4/9, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương (tỉnh Lào Cai) khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng trước lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027.

Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới - 2

Tại trường, các hạng mục phục vụ chương trình được rà soát lần cuối. Từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, khu vực tổ chức sự kiện đến công tác đón tiếp đại biểu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới - 3

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương là 1 trong 4 trường nội trú biên giới của tỉnh Lào Cai được đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới - 4

Công trình được xây dựng trên diện tích gần 5ha, gồm 9 khối nhà với các hạng mục phục vụ hoạt động dạy học, ăn ở và sinh hoạt của học sinh. Năm học đầu tiên tại cơ sở mới, nhà trường tổ chức 28 lớp với gần 980 học sinh.

Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới - 5

Từ ngày 28/8, gần 980 học sinh đã có mặt tại trường để chuẩn bị cho năm học mới.

Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới - 6

Khác với trường học thông thường, học sinh tại đây vừa học tập vừa sinh hoạt nội trú nên công tác chuẩn bị được triển khai đồng thời ở nhiều khu vực.

Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới - 7
Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới - 8

Nhà trường bố trí nơi ở, nơi ăn uống, sinh hoạt, đồng thời hướng dẫn học sinh chuẩn bị sách giáo khoa, vở viết và các đồ dùng phục vụ học tập.

Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới - 9

Đến ngày 4/9, những điều kiện cơ bản phục vụ lễ khánh thành trường và khai giảng năm học mới đã được hoàn tất. Học sinh cũng bắt đầu làm quen với môi trường học tập, sinh hoạt mới.

Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới - 10

Hệ thống phòng học có không gian rộng, trang thiết bị đầy đủ để phục vụ tốt nhất việc dạy và học.

Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới - 11

Bên ngoài, nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt chung của học sinh cũng được chú trọng đầu tư.

Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới - 12

Sân bóng đá, sân bóng rổ và nhà đa năng là các hạng mục được các em học sinh yêu thích.

Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới - 13

Tại đây, các em có không gian để rèn luyện thể thao, tổ chức hoạt động tập thể sau giờ học.

Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới - 14

Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương là một trong những dự án giáo dục có quy mô lớn của tỉnh Lào Cai, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ nơi vùng biên.

Diện mạo khang trang của ngôi trường vùng biên trước thềm năm học mới - 15

Với mô hình nội trú, nhà trường không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập mà còn tạo môi trường ăn ở, sinh hoạt tập trung cho học sinh trong quá trình học tập.

Bảo Xuân
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