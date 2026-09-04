Cận cảnh 2 trường liên cấp đầu tư hiện đại sẵn sàng đón học sinh vùng cao TP Huế

Trường liên cấp được xây dựng khang trang, hiện đại ở vùng cao TP Huế

Ghi nhận tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại xã A Lưới 4 (TP Huế ) công tác xây dựng cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh khai giảng vào ngày 5/9. (Ảnh: T.Đ)

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4 được khởi công ngày 12/11/2025, có tổng mức đầu tư hơn 240,4 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu học tập của 1.318 học sinh, trong đó có 200 học sinh nội trú. (Ảnh: TĐ)

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 TP Huế (chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại xã A Lưới 4 đến nay đã hoàn thành.... Mỗi ngày nhà thầu huy động gần 550 nhân công, bao gồm cả 150 chiến sĩ lực lượng vũ trang tăng cường hỗ trợ. Đồng thời, các nhà thầu cũng bổ sung thêm máy đào, ủi, lu và xe ô tô tải tự đổ... để kịp tiến độ.

Lãnh đạo UBND xã A Lưới 4 chia sẻ, địa phương rất phấn khởi, tự hào khi có một ngôi trường khang trang với quy mô rất lớn.

Trong khi đó, lãnh đạo Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã A Lưới 4 bày tỏ, trường mới khang trang hiện đại, cán bộ, giáo viên nhà trường quyết tâm đảm bảo được yêu cầu dạy và học. Nhà trường cũng chuẩn bị các phương án tốt nhất để đón học sinh tập trung khai giảng năm học mới 2026 -2027.

Tại Trường Phổ thông nội trú và THCS xã A Lưới 3, các hạng mục chính như các dãy toà nhà phòng học, nhà hiệu bộ, cổng và sân trường đã hoàn thiện để kịp khai giảng năm học mới. Dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã A Lưới 3 có tổng mức đầu tư hơn 178,4 tỷ đồng, quy mô phục vụ 1.085 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú. Công trình được khởi công ngày 14/10/2025.

Xã A Lưới 3 đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trường đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học.

“Chúng tôi khảo sát tất cả các trường trong diện sáp nhập để tận dụng những trang thiết bị còn sử dụng được đưa về trường liên cấp, tránh lãng phí. Địa phương cũng ban hành kế hoạch tuyển sinh từ tháng 7, hiện cơ bản đáp ứng số lượng học sinh. Đối với những trường hợp còn thiếu, sẽ tiếp tục tuyển sinh trên địa bàn, ưu tiên học sinh hộ nghèo, vùng xa có nhu cầu theo đúng quy định”, lãnh đạo UBND xã A Lưới 3 chia sẻ.

“Năm học 2026-2027, các em học sinh được học tại trường liên cấp có điều kiện rất thuận lợi, nhất là đối với học sinh vùng biên giới. Cơ sở vật chất mới, nơi ăn ở, sinh hoạt bán trú, nội trú được bảo đảm sẽ giúp các em yên tâm học tập, được thầy cô quan tâm chăm sóc tốt hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương”, một giáo viên ở xã A Lưới 3 vui mừng nói.

Được biết, để đảm bảo công tác vận hành, UBND xã A Lưới 3 và 4 chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các trường vận hành, cán bộ, giáo viên, học sinh an tâm dạy và học. (Ảnh: T.Đ)

Do là mô hình bán trú, nội trú được triển khai đầu tiên nên các địa phương cũng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chuẩn bị các điều kiện tốt nhất. (Ảnh: T.Đ)

Hai dự án trường liên cấp kể trên là 2 trong số 5 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS được TP Huế khởi công tại vùng cao A Lưới, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Ba dự án còn lại là xây mới Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 1 (diện tích 89.100m2), đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.435 học sinh, trong đó 160 học sinh nội trú với các khối chức năng và các hạng mục hạ tầng, phụ trợ.

Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã A Lưới 2, được xây dựng trên diện tích 4,90ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.220 học sinh, trong đó 266 học sinh nội trú, nhu cầu đầu tư bổ sung phục vụ nội trú 64 học sinh, với các khối chức năng.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, THCS và THPT xã A Lưới 5, được xây dựng trên diện tích khoảng 5,036ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 786 học sinh bán trú và nội trú, với các khối chức năng.