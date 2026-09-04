Cận cảnh 2 trường liên cấp đầu tư hiện đại sẵn sàng đón học sinh vùng cao TP Huế

Sau gần 10 tháng thi công, hai trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại ở vùng cao A Lưới (TP Huế) cơ bản hoàn thành.
Trường liên cấp được xây dựng khang trang, hiện đại ở vùng cao TP Huế
Hai dự án trường liên cấp kể trên là 2 trong số 5 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS được TP Huế khởi công tại vùng cao A Lưới, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.
Ba dự án còn lại là xây mới Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 1 (diện tích 89.100m2), đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.435 học sinh, trong đó 160 học sinh nội trú với các khối chức năng và các hạng mục hạ tầng, phụ trợ.
Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã A Lưới 2, được xây dựng trên diện tích 4,90ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.220 học sinh, trong đó 266 học sinh nội trú, nhu cầu đầu tư bổ sung phục vụ nội trú 64 học sinh, với các khối chức năng.
Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, THCS và THPT xã A Lưới 5, được xây dựng trên diện tích khoảng 5,036ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 786 học sinh bán trú và nội trú, với các khối chức năng.
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