Những sự thật thú vị về mật ong trong BONCHA

(VTC News) -

Giá trị dinh dưỡng từ mật ong

Nhiều nghiên cứu cho thấy, mật ong là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng hỗ trợ giảm thiểu tình trạng viêm mạn tính, góp phần cải thiện các chỉ số tim mạch và tăng sức đề kháng.

Nhờ độ ẩm thấp cùng đặc tính ức chế vi sinh vật, mật ong có thể bảo quản trong thời gian dài mà không lo hư hỏng. Đó là lý do thực phẩm này luôn góp mặt trong tủ bếp của hầu hết các gia đình qua nhiều thế hệ.

Mật ong - một thức quà sức khỏe từ thiên nhiên.

Cú bắt tay tinh tế giữa mật ong, trà xanh và họ quả citrus

Tận dụng những giá trị dinh dưỡng mà mật ong mang lại, nhiều người đã sáng tạo cách ứng dụng mật ong vào thực phẩm và đồ uống. Qua mỗi nền văn hóa khác nhau, thói quen kết hợp mật ong cũng trở nên đa dạng hơn bao giờ hết.

Tại xứ sở hoa anh đào, người dân chuộng ngâm các lát chanh Yuzu mỏng vào lọ mật ong để hương thơm đặc trưng của loại quả citrus này hòa quyện cùng hương vị của mật ong. Hỗn hợp sau đó được dùng để pha nên những tách trà thanh tao, dịu ngọt.

Trong khi đó, người Việt Nam thích kết hợp mật ong với trà xanh, thêm chút vị chua từ họ quả citrus như chanh hoặc tắc để tạo nên thức uống giải khát thanh mát. Vào những ngày oi bức hay khi muốn đổi vị để “bật mood”, một ly trà chanh chua ngọt thanh tao chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Trà mật ong BONCHA khác biệt với 100% mật ong nguyên chất.

Bắt nhịp xu hướng lựa chọn đồ uống chú trọng sức khỏe, Trà mật ong BONCHA tạo điểm nhấn khác biệt khi sử dụng 100% mật ong nguyên chất kết hợp cùng trà xanh thanh mát. Vị ngọt thanh của mật ong làm dịu đi vị chát nhẹ trong trà, mang lại cảm giác sảng khoái, dễ chịu trong từng ngụm.

Chị Minh Thư (24 tuổi, chuyên viên truyền thông tại TP.HCM) chia sẻ: “Tính chất công việc thường xuyên ngồi phòng máy lạnh và gặp gỡ đối tác khiến tôi không có nhiều thời gian pha chế thức uống phù hợp. Tôi hay chọn Trà mật ong BONCHA vì có thành phần 100% mật ong nguyên chất. Hậu vị ngọt dịu, cảm giác thanh mát, uống vừa đã khát vừa an tâm cho sức khỏe”.

Sự sáng tạo của thương hiệu còn thể hiện rõ nét qua bộ sưu tập BONCHA-Citron với bộ ba hương vị thanh mát gồm chanh tươi truyền thống, tắc thơm thú vị và chanh Nhật Yuzu thời thượng. Dải hương vị này đáp ứng trọn vẹn khẩu vị phong phú của người tiêu dùng, biến một thức uống quen thuộc thành lựa chọn sảng khoái và lành mạnh cho cơ thể mỗi ngày.

Bộ ba hương vị chanh, tắc, chanh Nhật Yuzu đa vị sáng tạo.