Hà Nội thí điểm túi đựng rác tiêu chuẩn, nhận diện lượng chất thải từng hộ

(VTC News) -

Ngày 16/9, UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện thí điểm sử dụng túi tiêu chuẩn, xe điện 3 bánh chuyên dùng thu gom; đồng bộ với công tác quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường.

Theo đó, nhằm gia tăng hiệu quả trong công tác quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; góp phần xây dựng phường Cửa Nam sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại, ngày 11/9, UBND phường Cửa Nam ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm sử dụng túi tiêu chuẩn, xe điện 3 bánh chuyên dùng thu gom; đồng bộ với công tác quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường.

Theo nội dung kế hoạch, đối với túi tiêu chuẩn, thời gian thực hiện dự kiến gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ 20/9 đến 31/12), thí điểm tại địa bàn tổ dân phố Lê Thánh Tông.

Ở giai đoạn 2, quý I, II/2027 phường Cửa Nam sẽ rút kinh nghiệm và từ những số liệu, bài học thực tế; tiếp tục triển khai đồng bộ tại địa bàn tổ dân phố Lê Thánh Tông để hoàn thiện phương án thực hiện, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Quý III, IV/2027 sẽ mở rộng triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn phường Cửa Nam.

Túi tiêu chuẩn có dạng quai xách, màu xám trong, làm từ chất liệu nhựa PE/HDPE/LLDPE .

Về phương pháp cấp phát túi, trong tháng 9/2026, phường cấp phát túi đến các hộ dân tại địa điểm tập trung của tổ dân phố, lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng túi.

Từ tháng 10-12/2026, cấp phát kết hợp các hình thức (tập trung tại các điểm cố định, thông qua tổ dân phố, phát bổ sung cho các hộ chưa nhận) từ ngày 25 đến cuối tháng.

Túi tiêu chuẩn được sử dụng đối với nhóm chất thải rắn sinh hoạt còn lại sau phân loại (bao gồm cả chất thải thực phẩm).

Theo thiết kế dự kiến, túi có dạng quai xách, màu xám trong, làm từ chất liệu nhựa PE/HDPE/LLDPE có phối trộn vật liệu tái chế phù hợp, mép hàn kín, không rò rỉ; gồm loại 10 lít (tương ứng khoảng 5kg) và loại 40 lít (tương ứng khoảng 10kg) để phù hợp với nhu cầu của các hộ gia đình, hộ kinh doanh và các chủ nguồn thải khác nhau.

Trên túi có in hướng dẫn phân loại rác, khung giờ thu gom, thông tin nhận diện và mã QR hoặc mã lô để tra cứu, kiểm soát nguồn phát hành và phòng ngừa túi giả.

Đối với xe điện 3 bánh chuyên dùng, thời gian thực hiện thí điểm dự kiến từ 20/9.

Địa điểm thực hiện thí điểm ở tổ dân phố Lê Thánh Tông.

Xe thực hiện tiếp nhận trực tiếp chất thải từ người dân theo khung giờ, tuyến thu gom được thông báo; chủ động thu nhặt rác thải bên đường và vận chuyển đến điểm chuyển tải (dự kiến 1 điểm chuyển tải bằng xe cuốn ép tại đoạn đầu bãi đỗ xe buýt Trần Khánh Dư).

Lộ trình, thời gian hoạt động và kết quả thực hiện được ghi nhận, theo dõi; các chỉ tiêu về thời gian thu gom, nhân lực, khối lượng, mức tiêu hao năng lượng, tình trạng rác tồn lưu và phản ánh của người dân được tổng hợp để đánh giá trước khi xem xét nhân rộng.

Phương án quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Người dân được tuyên truyền, phân loại hất thải rắn sinh hoạt theo 4 nhóm.

Chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng: Được đựng riêng trong bao bì dễ nhận diện tại các xe gom của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm (Urenco 2); ngoài ra được thu gom riêng và tiếp nhận tại điểm thu gom tập trung (1 ngày/tuần do Urenco 2 tổ chức) và 4 địa điểm bố trí thùng rác phân loại 3 ngăn (tại số 2 Đặng Thái Thân - đối diện 1C Đặng Thái Thân; 13 Phan Huy Chú; 11 Trần Quốc Toản; 46 Hàm Long).

Chất thải cồng kềnh: Thực hiện thu gom miễn phí vào sáng thứ Bảy hàng tuần, người dân tự mang rác ra các điểm đã thống nhất (gồm số 11 Trần Quốc Toản, 13 Phan Huy Chú, và 12 Trần Bình Trọng). Đối với người dân có nhu cầu thu gom tại nhà, chủ động liên hệ với đơn vị thu gom là Urenco 2 và thỏa thuận kinh phí. Rác cồng kềnh sau khi thu gom sẽ được vận chuyển đến điểm xử lý nghiền rác thải cồng kềnh tại Chi nhánh Cầu Diễn.

Chất thải nguy hại phát sinh trong sinh hoạt (chủ yếu là pin dùng trong sinh hoạt): Người dân chủ động bỏ rác tại các điểm đã thống nhất trên địa bàn phường được trang bị thùng phân loại tại: Trụ sở Đảng ủy - HĐND phường Cửa Nam (số 21 Bà Triệu); Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường (số 27 Lê Thánh Tông); và 4 địa điểm bố trí thùng rác phân loại 3 ngăn (2 Đặng Thái Thân - đối diện 1C Đặng Thái Thân; 13 Phan Huy Chú; 11 Trần Quốc Toản; 46 Hàm Long).

Đối với các đơn vị phát sinh lượng chất thải nguy hại khác trong quá trình hoạt động, được yêu cầu chủ động phân loại, lưu giữ và ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý với Urenco 13.

Chất thải còn lại, bao gồm cả chất thải thực phẩm: Người dân phải gạn bỏ nước, đựng trong túi tiêu chuẩn được cấp phát; hộ gia đình, cá nhân chuyển giao sau 20h; còn cơ quan, tổ chức và cơ sở kinh doanh đã ký hợp động thực hiện chuyển giao sau 22h theo lịch thu gom cụ thể đã thỏa thuận với đơn vị thu gom.