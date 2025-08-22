Những khoảnh khắc ấm tình quân dân trong buổi tổng hợp luyện A80

(VTC News) -

Tối 21/8, Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) rực sáng trong buổi tổng hợp luyện đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Không chỉ là những màn luyện tập trang nghiêm, buổi tổng duyệt còn để lại những khoảnh khắc chan chứa tình quân dân khiến hàng triệu trái tim xúc động.

Từ hình ảnh xe cảnh sát vang tiếng loa chào bà con hai bên đường theo cách thân mật và dí dỏm, chiến sỹ trẻ hồn nhiên "bắn tim" gửi yêu thương cho đồng bào, đến giọng nói hài hước của chỉ huy vang lên trong loa “các đồng chí giơ hai tay chào bà con đi nào”…, tất cả tạo nên bức tranh ấm áp, thân thương, được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt, như một dư âm đẹp còn ngân dài sau buổi luyện tập trọng đại này.

Lời chào dí dỏm từ xe cảnh sát

Trong lúc đoàn xe cảnh sát dẫn khối xe bánh lốp di chuyển qua tuyến đường chật kín người dân đứng hai bên, một khoảnh khắc bất ngờ nhưng đầy ấm áp đã được ghi lại và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thay cho những mệnh lệnh khô khan, loa trên xe cảnh sát vang lên giọng nói thân thiện: “Chào bà con nha, xin chào mọi người, xin chào bên phải, xin chào bên trái, chúc mọi người buổi tối vui vẻ”.

Kết thúc đoạn chào hỏi, các chiến sỹ còn nhắn nhủ: “Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe”.

Clip: Xe cảnh sát phát loa chào bà con dí dỏm mà thân thương. (Nguồn: Tuấn Minh)

Một clip khác ghi cận cảnh các chiến sỹ giao lưu cùng người dân bằng loa phát thanh khi đoàn xe đi qua: “Xin chào bà con, bên trái này hét to lên nào, hét bé quá”. Khoảnh khắc dí dỏm ấy khiến không khí thêm rộn ràng, xóa nhòa khoảng cách giữa lực lượng làm nhiệm vụ và người dân, tạo nên hình ảnh đẹp đậm tình quân dân.

Clip: Xe cảnh sát yêu cầu bà con "hét to lên".

Chỉ huy nhắc chiến sỹ giơ hai tay chào bà con

Trong một clip được người dân ghi lại, khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, tiếng loa của người chỉ huy vang lên yêu cầu các chiến sỹ: “Giơ hai tay chào bà con!”. Ngay lập tức, cả khối đồng loạt nở nụ cười rạng rỡ, hai tay giơ cao vẫy chào đầy nhiệt tình. Chỉ vỏn vẹn 10 giây, nhưng khoảnh khắc giản dị ấy đã khiến người xem xúc động, bởi đằng sau sự nghiêm trang của đội ngũ là tình cảm gần gũi, chan hòa giữa nhân dân và chiến sỹ.

Clip: Các chiến sỹ nở nụ cười, giơ hai tay chào bà con. (Nguồn: Trang Thu Hoàng)

Chiến sỹ công an "bắn tim" gửi đồng bào

Trong lúc diễu binh qua khu vực có đông người dân đứng cổ vũ, các chiến sỹ công an bất ngờ thực hiện động tác “bắn tim” gửi tặng bà con. Dù đây là khoảnh khắc biểu lộ tình cảm, cả khối vẫn giữ nhịp đều tăm tắp, chuẩn chỉnh và chuyên nghiệp. Cử chỉ đáng yêu ấy khiến không khí càng sôi động, nhiều người dân hai bên đường phấn khích đến mức thốt lên rằng mình như bị “rụng tim” trước sự dễ thương của các chiến sỹ.

Clip: Các chiến sỹ "bắn tim" gửi người dân. (Nguồn: Chrissy, Đinh Thị Vũ, Thảo Hiền)

Các chiến sỹ hát tặng người dân

Một clip khác ghi lại khoảnh khắc đầy hứng khởi khi các chiến sỹ trong khối diễu binh cùng nhau cất vang ca khúc truyền thống “Chúng ta là chiến sỹ Công an”. Họ vừa vỗ tay theo nhịp, vừa hát đầy khí thế, từng câu hát khẳng định tinh thần “suốt đời vì dân, bảo vệ an ninh cho nhân dân” khiến không ít người theo dõi rưng rưng xúc động.

Không khí càng thêm sôi nổi khi ngay sau đó, các chiến sỹ và người dân hai bên đường cùng hòa giọng trong giai điệu bất hủ “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”. Hình ảnh quân và dân đồng ca là khoảnh khắc khó quên đối với những người tham gia, chứng kiến sự kiện tổng hợp luyện A80.

Clip: Các chiến sỹ vừa vỗ tay vừa hát tặng bà con.

Chiến sỹ chúc chị em da trắng, mặt xinh

Giao lưu cùng người dân, khi chỉ huy khối nam sỹ quan cảnh sát hô khẩu lệnh chúc mừng, toàn khối đồng loạt vang lên câu chúc hài hước: “Chúc chị em da trắng, mặt xinh, chung tình, dễ bảo, hẹ hẹ hẹ”. Màn giao lưu dí dỏm, dễ thương này nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Nhiều chị em khi xem lại đoạn clip chỉ biết bật cười thích thú và thốt lên: “Dễ thương quá mức!”.

Video: Khối nam sỹ quan cảnh sát chúc chị em da trắng, mặt xinh.

Người dân cổ vũ cô công nhân môi trường

Trong buổi tổng hợp luyện tối 21/8, một khoảnh khắc giản dị nhưng đầy xúc động đã được ghi lại: Cô công nhân môi trường trong bộ áo xanh cần mẫn làm nhiệm vụ bất ngờ nhận được những tràng vỗ tay, tiếng hò reo cổ vũ nồng nhiệt từ người dân hai bên đường. Trước sự động viên bất ngờ ấy, cô chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui rạng rỡ.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem clip đã bày tỏ sự trân trọng với các công nhân vệ sinh - đội hình thầm lặng và muôn phần vất vả; đồng thời nhắn nhủ mọi người khi đi xem diễu binh hãy giữ ý thức vứt rác đúng chỗ để san sẻ phần nào gánh nặng cho họ.

Clip: Cô công nhân môi trường được mọi người cổ vũ. (Nguồn: galvinpham72)

"Khối đại đoàn kết" hòa cùng khối diễu binh

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của buổi tổng hợp luyện tối 21/8 là khi hàng nghìn người dân hòa nhịp bước cùng khối diễu binh cuối cùng. Hình ảnh đoàn quân tiến bước trong vòng tay yêu thương, tự hào của nhân dân đã tạo nên bức tranh rực rỡ, chan chứa tình cảm, khiến không khí thêm phần thiêng liêng và xúc động.

Clip: Khoảnh khắc dòng người hòa cùng khối diễu binh. (Nguồn: bitsof)