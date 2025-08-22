Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện A80 lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).
Tham dự tổng hợp luyện có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025); Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Sau hơn 3 tháng huấn luyện và 4 lần tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, đây là lần đầu tiên Ban tổ chức tổ chức tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình với sự tham gia tương đối đầy đủ của các lực lượng.
Tham gia buổi tổng hợp luyện có hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng vũ trang tham gia tổng hợp luyện, trong đó có các khối đứng, khối xe chỉ huy - Tổ quân kỳ, khối xe chỉ huy - Tổ công an kỳ, 43 khối đi hợp luyện với 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.
Hình ảnh khối nữ quân nhạc tiến qua lễ đài.
Khối nam chiến sỹ Hải quân.
Khối nam chiến sĩ Phòng không - Không quân tiến qua lễ đài.
Mặc dù đây là lần đầu tiên tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, nhưng các khối thực hành diễu binh, diễu hành bảo đảm đội hình hàng ngang, hàng dọc cơ bản đều, đẹp, thống nhất, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân và đại đoàn kết dân tộc
Khối nữ sĩ quan Quân y tiến qua lễ đài.
Đặc biệt, ở lần tổng hợp duyệt này có sự tham gia khối quân đội các nước: Liên bang Nga, Lào, Campuchia...
Các khối diễu binh diễu hành của lực lượng Quân đội nhân dân đi qua lễ đài.
Lực lượng Công an Nhân dân tại buổi tổng hợp luyện tối 21/8.
Khối nam Chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.
Hình ảnh khối nữ cảnh sát đặc nhiệm.
Các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Công an nhân dân diễu binh qua lễ đài trong buổi tổng hợp luyện ngày 21/8.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tổ chức các ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc trong năm 2025, Bộ Quốc phòng được giao trọng trách chủ trì tổ chức diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Đây không chỉ là hoạt động chính trị – xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta thể hiện trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự phát triển lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng.
