Quân đội Nga, Lào, Campuchia sải bước trong hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình

Tối 21/8, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) tổ chức tổng hợp luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
Bên cạnh các khối Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam, sự xuất hiện của các lực lượng vũ trang đến từ Liên bang Nga, Lào và Campuchia tạo nên điểm nhấn đặc biệt, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và các quốc gia bạn bè truyền thống.
Trong quân phục chỉnh tề, từng bước chân của các khối quân đội nước bạn tự tin trên Quảng trường Ba Đình. Hình ảnh ấy không chỉ góp phần làm phong phú thêm đội hình diễu binh, mà còn khẳng định ý nghĩa quốc tế sâu sắc của ngày lễ trọng đại sắp tới.
Đoàn Quân đội nhân dân Lào, với hơn 110 cán bộ, chiến sĩ, đã vượt hành trình dài từ thủ đô Viêng Chăn qua cửa khẩu Cầu Treo để kịp có mặt tại Hà Nội từ sáng 16/8.
Sau nhiều ngày tập luyện cùng các lực lượng Việt Nam, tối 21/8 họ chính thức tham gia đội hình hợp luyện.
Các chiến sĩ Lào giữ nhịp bước vững vàng, hàng ngũ đều đặn, để lại ấn tượng về một đội quân kỷ luật, trang nghiêm. Dù mồ hôi lấm tấm trên gương mặt sau giờ luyện tập căng thẳng, các chiến sĩ vẫn giữ phong thái hiên ngang, toát lên tinh thần trách nhiệm cao.
Khối quân đội Campuchia cũng góp mặt với đội hình gọn ghẽ, tác phong dứt khoát.
Từng bước chân của họ khi tiến qua lễ đài trên Quảng trường Ba Đình đã nhận được những tràng vỗ tay, reo hò cổ vũ của người dân đứng dọc hai bên đường. Âm thanh ấy không chỉ là sự chào đón nồng nhiệt của người Hà Nội, mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước.
Lần đầu tiên hiện diện trong buổi hợp luyện tại Hà Nội, các chiến sĩ Nga gây ấn tượng mạnh mẽ với trang phục xanh thẫm và mũ kê-pi nổi bật.
Những bước đi chắc khỏe, dứt khoát của họ đã tạo nên hình ảnh uy nghiêm, cuốn hút ánh nhìn của đông đảo người dân.
Sự tham gia của khối quân đội Nga càng làm tăng thêm tính quốc tế và ý nghĩa lịch sử của sự kiện.
Không chỉ các khối quân đội nước ngoài, những đoàn Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân Thủ đô.
Tiếng vỗ tay, hò reo vang khắp phố phường đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ, giúp họ sải bước đều đặn trong bầu không khí sôi động nhưng trang trọng.
Theo kế hoạch, sau buổi hợp luyện ngày 21/8, các lực lượng sẽ tiếp tục có thêm một buổi tổng hợp luyện nữa vào tối 24/8, trước khi bước vào sơ duyệt tối 27/8 và tổng duyệt sáng 30/8. Tất cả đang hướng tới Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 – thời khắc cả dân tộc tưởng nhớ công lao vĩ đại của các bậc tiền nhân và khẳng định sức mạnh đoàn kết, hòa bình, hữu nghị.
