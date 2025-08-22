Quân đội Nga, Lào, Campuchia sải bước trong hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình

Từng bước chân của họ khi tiến qua lễ đài trên Quảng trường Ba Đình đã nhận được những tràng vỗ tay, reo hò cổ vũ của người dân đứng dọc hai bên đường. Âm thanh ấy không chỉ là sự chào đón nồng nhiệt của người Hà Nội, mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước.