8 lưu ý khi đi xem diễu binh, diễu hành A80

Sự kiện diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 năm 2025 là một trong những hoạt động có quy mô lớn và hoành tráng nhất từ trước đến nay. Đây không chỉ là dịp để người dân cả nước ôn lại lịch sử, tri ân cha ông, mà còn là cơ hội để bạn bè quốc tế cảm nhận tinh thần độc lập, yêu tự do và sự phát triển của đất nước Việt Nam hiện đại.

Theo Ban tổ chức, lễ diễu binh có sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành chính), với hàng chục khối lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, cùng sự góp mặt đặc biệt của đoàn diễu binh đến từ một số quốc gia khách mời.

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình – nơi gắn liền với thời khắc lịch sử thiêng liêng khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, các khối diễu binh sẽ chia thành 7 hướng lớn, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Không khí rợp cờ hoa, rộn ràng tiếng nhạc sẽ lan tỏa khắp Thủ đô.

Để có trải nghiệm trọn vẹn khi tham gia theo dõi sự kiện trọng đại này, người dân cần chuẩn bị kỹ càng từ phương tiện, thời gian đến tâm thế. Bài viết dưới đây tổng hợp những kinh nghiệm hữu ích giúp bạn có một ngày Quốc khánh thật an toàn, đáng nhớ và ý nghĩa.

Nắm rõ thời gian và lịch trình

Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ được tổ chức từ 6h30 sáng ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Đây là sự kiện chính thức, được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh truyền thông trong và ngoài nước.

Trước ngày lễ chính, nhiều buổi luyện tập, sơ duyệt và tổng duyệt cũng sẽ được tổ chức, tạo điều kiện để người dân quan sát trước:

- 20h ngày 21 và 24/8: Luyện tập lực lượng vũ trang tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm.

- 21h ngày 27/8 (dự phòng 28/8): Sơ duyệt cấp Nhà nước

- 6h30 ngày 30/8 (dự phòng 31/8): Tổng duyệt chính thức.

- Sáng 2/9: Chương trình diễu binh, diễu hành chính thức

Nếu muốn tránh cảnh chen chúc quá đông vào ngày 2/9, bạn hoàn toàn có thể theo dõi sơ duyệt hoặc tổng duyệt. Không khí tuy không hoành tráng bằng ngày chính thức nhưng vẫn đủ để cảm nhận không khí hào hùng.

Buổi tổng hợp luyện lần 4 tại thao trường Miếu Môn ngày 16/8. (Ảnh: Đắc Huy)

Nghiên cứu vị trí xem diễu binh, diễu hành

Điểm xuất phát của các khối diễu binh là Quảng trường Ba Đình. Sau khi đi qua lễ đài, đoàn quân sẽ tỏa ra 7 hướng qua các tuyến phố lớn. Người dân có thể lựa chọn địa điểm phù hợp để theo dõi:

-Tuyến 1 (khối nghi trượng): Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Hàng Khay – Tràng Tiền – Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám (Nhà hát lớn).

- Tuyến 2 (khối quân đội, công an, dân quân tự vệ, quân đội nước ngoài): Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.

- Tuyến 3 (khối hồng kỳ): Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – Cung thể thao Quần Ngựa.

- Tuyến 4 (khối cảnh sát cơ động – kỵ binh): Lê Hồng Phong – Ngọc Hà – Công viên Bách Thảo.

- Tuyến 5 (khối quần chúng, văn hóa – thể thao): Hùng Vương – Sân vận động Hàng Đẫy.

- Tuyến 6 (khối xe bánh lốp): Hùng Vương – Trần Phú – Nguyễn Tri Phương – Trụ sở Bộ Quốc phòng.

- Tuyến 7 (khối xe bánh lốp): Hùng Vương – Trần Phú – Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Láng – Giảng Võ – Láng Hạ – Trần Duy Hưng – Mỹ Đình.

Nếu không thể đến trực tiếp, người dân có thể theo dõi ở các điểm lắp đặt 284 màn hình LED trên khắp thành phố, trong đó có nhiều điểm ngay tại các tuyến diễu hành và 7 màn hình LED tại 6 cửa ngõ Thủ đô. Ngoài ra, hệ thống loa truyền thanh dài khoảng 10 km cũng được bố trí để phát nhạc hành khúc, hiệu lệnh và lời bình, đồng bộ trên toàn tuyến.

Đi sớm để chọn vị trí đẹp

Kinh nghiệm từ các kỳ diễu binh lớn như kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (2024) hay 50 năm Thống nhất đất nước (2025) cho thấy, khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố lân cận luôn chật kín người.

Nếu muốn có chỗ quan sát tốt, bạn nên có mặt từ chiều hôm trước. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ thậm chí trải bạt ngủ qua đêm tại vỉa hè để giữ chỗ. Ngoài ra, một số người lựa chọn quán cà phê, tòa nhà cao tầng có hướng nhìn ra các tuyến phố diễu hành. Cách này vừa thoải mái, vừa an toàn, nhưng thường phải đặt chỗ trước và tốn chi phí cao.

Người dân giữ chỗ trên vỉa hè từ sớm để để chờ tận mắt xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành ở TP.HCM dịp 30/4. (Ảnh: Lương Ý)

Trang phục và vật dụng cần thiết

Mọi người nên chọn quần áo thoáng mát, giày thể thao để tiện di chuyển, đừng quên mũ, kính râm, áo chống nắng. Vật dụng cá nhân gồm nước uống, đồ ăn nhẹ, khăn giấy ướt, quạt cầm tay công suất lớn, áo mưa, ô dù. Ngoài điện thoại, mọi người nên mang theo máy ảnh hoăcj ít nhất 2–3 cục sạc để đủ pin chụp ảnh, liên lạc trong thời gian dài.

Bạn có thể mang ghế gấp hoặc bìa carton để nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi. Không mang đồ cồng kềnh, tránh mang vali, xe đẩy hoặc vật sắc nhọn vì sẽ khó kiểm soát và dễ vi phạm quy định an ninh.

Đám đông luôn tiềm ẩn nguy cơ móc túi. Bạn nên mang theo vật dụng thật cần thiết, đeo balo, túi xách trước ngực. Bạn nên giữ điện thoại, ví tiền ở ngăn khóa kín. Nếu đi cùng trẻ nhỏ, hãy nắm tay các em thường xuyên. Có thể ghi số điện thoại liên lạc vào một mảnh giấy nhỏ bỏ túi để đề phòng trẻ đi lạc.

Đi phương tiện công cộng để tránh tắc đường

Trong ngày 2/9, nhiều tuyến phố trung tâm sẽ cấm phương tiện cá nhân. Do đó, lựa chọn an toàn và thuận tiện nhất là xe buýt, taxi, xe ôm công nghệ hoặc gửi xe ở các bãi ngoài trung tâm rồi đi bộ vào.

Thành phố cũng sẽ bố trí các tuyến xe buýt tăng cường, phục vụ riêng cho sự kiện. Người dân nên chủ động tra cứu trước bản đồ, lịch trình để tránh bị lạc hoặc mắc kẹt trong dòng người đông.

Hướng dẫn di chuyển bằng xe buýt đến lễ diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Giữ gìn trật tự và ứng xử văn minh

Lễ diễu binh là sự kiện chính trị – văn hóa trọng đại, vì vậy không chen lấn, xô đẩy, trèo cây hay vượt rào chắn.Tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và tình nguyện viên.Ưu tiên vị trí cho trẻ nhỏ, các bác cựu chiến binh, người cao tuổi, đây là cách thể hiện sự trân trọng với thế hệ đi trước.Một chút nhường nhịn, chia sẻ vị trí ngồi hay đứng sẽ giúp không khí ngày hội thêm văn minh và ấm áp.

Chuẩn bị thể lực tốt

Chờ đợi trong nhiều giờ giữa thời tiết oi nóng có thể khiến cơ thể kiệt sức. Bạn nên rèn luyện thể lực trước bằng các bài tập nhẹ như chạy bộ, đi bộ nhanh. Trong lúc chờ, cứ mỗi tiếng lại vận động nhẹ để tránh tê mỏi. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người già, cần cân nhắc kỹ lưỡng vì thời gian chờ dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhiều người có thói quen hạn chế uống nước để không phải đi vệ sinh, nhưng điều này dễ khiến cơ thể mất nước và tụt huyết áp. Giải pháp là uống từng ngụm nhỏ thường xuyên. Ăn đồ nhẹ, dễ tiêu, giàu năng lượng, tránh thức ăn dầu mỡ, khó tiêu. Một chế độ ăn uống hợp lý giúp bạn giữ sức khỏe ổn định trong nhiều giờ liền.

Người dân ngồi bên các tuyến đường chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành ở TP.HCM dịp 30/4. (Ảnh: Thanh Tùng)

Giữ chỗ hợp lý

Thay vì chiếm chỗ quá rộng bằng bạt lớn, hãy giữ đủ chỗ cho mình và người đi cùng. Có thể dùng carton hoặc ghế gấp để ngồi nghỉ, nhưng khi đoàn đi qua, hãy gấp gọn để không chắn tầm nhìn người phía sau.Hãy chia sẻ không gian để cùng tận hưởng ngày hội thay vì tranh chỗ gây căng thẳng.

Chuẩn bị tâm thế thoải mái, tự hào

Cuối cùng, bên cạnh những chuẩn bị vật chất, điều quan trọng là giữ cho mình tâm thế thoải mái, hào hứng và đầy tự hào. Dù trực tiếp có mặt tại Quảng trường Ba Đình, đứng dọc các tuyến phố hay ngồi trước màn hình tivi, thì mỗi khoảnh khắc ngắm nhìn đoàn quân bước đều trong tiếng nhạc hùng tráng cũng sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên.

Một chiếc máy ảnh hoặc smartphone đầy pin sẽ giúp bạn lưu giữ những hình ảnh ấn tượng của đoàn quân diễu binh hùng dũng, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, và khoảnh khắc xúc động khi quốc ca vang lên giữa Quảng trường Ba Đình.

Sự kiện diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là màn trình diễn hoành tráng của lực lượng vũ trang và nhân dân, mà còn là dịp để toàn dân tộc cùng nhau sống lại niềm tự hào lịch sử. Với sự chuẩn bị chu đáo từ trang phục, vật dụng đến tâm thế, mỗi người dân đều có thể góp phần làm nên một ngày lễ trọn vẹn, văn minh và đầy ý nghĩa.