Người dân đến xem diễu binh A80 gửi xe ở đâu?

(VTC News) -

Nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND TP Hà Nội công bố các thông tin quan trọng về điểm gửi xe, lịch trình giao thông công cộng và thời gian diễn ra các sự kiện chính. Dưới đây là những thông tin cần thiết giúp người dân và du khách có thể chủ động tham dự các hoạt động ý nghĩa này.

Người dân đi xem tổng hợp luyện diễu binh diễu hành A80 tối 21/8. (Ảnh: Minh Tuệ - Minh Đức)

Người dân xem diễu binh A80 gửi xe ở đâu?

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của du khách và người dân, TP Hà Nội lên kế hoạch bố trí các điểm gửi xe tập trung tại một số cơ quan, trụ sở công cộng.

Bãi đỗ xe của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (ga Nhổn): Sức chứa tới 700 ô tô con, rất phù hợp cho người dân di chuyển bằng xe cá nhân. Khu vực liền kề có bãi gửi xe dành cho xe khách từ 30 chỗ trở lên, với sức chứa dự kiến khoảng 100 xe 45 chỗ.

Khu đất bên cạnh Trường Đại học Công nghiệp: Điểm này sẽ tiếp nhận xe máy, xe đạp.

Lòng đường đôi 70 (đoạn từ đường Trịnh Văn Bô đến đường 32): Nơi đây có thể đỗ cả xe khách và ô tô con, với sức chứa khoảng 300 ô tô con.

Lòng đường một số tuyến phố: Hàng chục tuyến phố lớn được cấp phép cho phép trông giữ ô tô con, với tổng sức chứa khoảng 500 xe. Các tuyến phố này bao gồm: Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết...

Tổng cộng có 68 điểm nhỏ hơn trên các tuyến đường, cung cấp chỗ đỗ cho hàng nghìn phương tiện.

Khuôn viên các trường đại học: Sân bãi tại Đại học Quốc gia, Trường Đại học Sư phạm, và Trường Đại học Giao thông vận tải sẽ được sử dụng làm bãi đỗ cho cả ô tô con, xe máy và xe đạp.

Bến xe Yên Nghĩa: Bến xe này sẽ dành một phần bãi đỗ cho xe ô tô khách và ô tô con, với khả năng tiếp nhận khoảng 150 xe 45 chỗ.

Khối xe bánh lốp sẽ đi qua địa điểm đường Trần Phú - Nguyễn Tri Phương trong dịp đại lễ A80. Người dân có thể gửi xe trên dọc tuyến phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu để theo dõi. (Ảnh: Đắc Huy)

Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyến, phường Hoàn Kiếm và đường 19/5, phường Hà Đông: Dành cho ô tô con, với sức chứa khoảng 35 xe.

Bảo tàng Hà Nội (Lô 2, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm), Hoàng Thành Thăng Long (tại sân vận động Cột Cờ và số 28 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình) và Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (số 91 Trần Hưng Đạo) sẽ là nơi tập kết phương tiện của các đại biểu tham dự.

Đặc biệt, để phục vụ nhu cầu của đông đảo người dân, toàn bộ sân đỗ xe tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (số 220 đường Láng, phường Đống Đa) sẽ được sử dụng làm nơi gửi xe công cộng.

Bên cạnh đó, UBND các phường cũng đã được chỉ đạo rà soát trụ sở cơ quan, khu công cộng như trường học, công sở... để bố trí thêm điểm đỗ xe tạm thời. Điều này nhằm đảm bảo không có tình trạng thiếu chỗ gửi xe và góp phần giữ gìn an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Xem diễu binh A80 đi phương tiện công cộng nào?

Nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm ùn tắc, thành phố Hà Nội áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt. Cụ thể, vé xe buýt và vé tàu điện trên cao (metro) sẽ được miễn phí hoàn toàn trong bốn ngày nghỉ lễ, từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cũng đã điều chỉnh lịch trình hoạt động của các tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy. Đây được xem là nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách.

Theo lịch trình mới, các chuyến tàu sẽ hoạt động đến 24h00 vào ngày 1/9. Đặc biệt, vào ngày Quốc khánh 2/9, tàu sẽ chạy liên tục từ 0h đến 22h. Tần suất chạy tàu cũng được điều chỉnh linh hoạt: 6 phút/chuyến trong các khung giờ cao điểm và 10 phút/chuyến trong các khung giờ còn lại. Điều này giúp hành khách di chuyển thuận lợi và nhanh chóng hơn, đặc biệt là trong những thời điểm có lượng người di chuyển lớn.