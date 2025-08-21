21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

Tối 21/8, 21 loạt pháo lễ khai hỏa trên nền nhạc mở màn buổi tổng hợp luyện lần đầu của Lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại sân vận động Mỹ Đình.
Mỗi khẩu pháo có 3 pháo thủ vận hành, gồm: một người giật cò, một người đóng mở khóa nòng và một người nạp đạn, tốc độ thao tác khoảng ba giây cho mỗi phát bắn.
Nghi thức bắn pháo lễ được tính bằng khoảnh khắc nên không được phép sai sót. Lữ đoàn Pháo binh 45 là đơn vị nhiều năm thực hiện nhiệm vụ bắn pháo lễ.
Trước đó, tối 19/8, 15 khẩu pháo lễ 105 mm của Lữ đoàn Pháo binh 45 được tập kết tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẵn sàng bước vào buổi luyện tập cho nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.
Người dân tập trung đông ở sân vận động Mỹ Đình theo dõi buổi tổng hợp luyện và chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ.
