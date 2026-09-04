Nhóm người cần thận trọng khi uống cà phê mỗi ngày

(VTC News) -

Một tách cà phê buổi sáng là thói quen của nhiều người Việt. Có người uống để bắt đầu ngày mới tỉnh táo, có người duy trì vài ly mỗi ngày như một phần không thể thiếu trong công việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên uống cà phê theo cách giống nhau, đặc biệt những người có bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, chuyên khoa nội, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, caffeine trong cà phê có tác dụng kích thích hệ thần kinh giao cảm. Sau khi uống, nhịp tim có thể tăng, huyết áp tăng tạm thời, đồng thời cơ tim cần nhiều oxy hơn.

Với người khỏe mạnh, những thay đổi này thường không đáng lo nếu lượng caffeine ở mức vừa phải. Ngược lại, ở người đã có xơ vữa động mạch vành, sự thay đổi đột ngột về nhịp tim và huyết áp có thể kích thích cơn đau thắt ngực, đồng thời làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Theo bác sĩ Hoàng, khoảng 400 mg caffeine mỗi ngày nhìn chung vẫn nằm trong giới hạn an toàn đối với đa số người trưởng thành. Tuy nhiên, đây không phải mức mà mọi người đều có thể áp dụng như nhau.

Mức độ nhạy cảm với caffeine phụ thuộc từng người. Một số người chỉ cần uống một lượng nhỏ đã cảm thấy tim đập nhanh, bồn chồn hoặc khó ngủ. Người đang tăng huyết áp, đặc biệt khi huyết áp chưa được kiểm soát tốt, càng cần thận trọng.

“Người tăng huyết áp không nên uống nhiều ly cà phê trong ngày hoặc duy trì việc uống liên tục từ sáng đến tối”, bác sĩ Hoàng khuyến cáo.

Cà phê có thể giúp tỉnh táo nhưng uống quá nhiều có thể khiến tim mạch chịu thêm áp lực. (Ảnh minh hoạ)

Thời điểm uống cũng đáng lưu ý. Cà phê nên được dùng vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Với người dễ mất ngủ, một ly cà phê vào cuối ngày có thể khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng. Thiếu ngủ kéo dài lại không có lợi cho huyết áp và sức khỏe tim mạch.

Không chỉ lượng caffeine, cách pha cà phê cũng là điều người có nguy cơ tim mạch nên quan tâm.

Cà phê không lọc, điển hình là cà phê pha phin không sử dụng giấy lọc, có thể chứa các hợp chất làm tăng cholesterol LDL - loại cholesterol thường được gọi là cholesterol “xấu”. Nếu sử dụng thường xuyên, điều này có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa cholesterol và góp phần thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch.

Vì vậy, người tăng huyết áp đồng thời có cholesterol cao có thể cân nhắc cà phê được pha qua giấy lọc hoặc máy sử dụng bộ lọc giấy thay cho cà phê không lọc.

Bên cạnh đó, một ly cà phê không chỉ có caffeine. Đường, sữa đặc hoặc kem được thêm vào quá nhiều có thể làm lượng đường và năng lượng của đồ uống tăng đáng kể. Điều này đặc biệt bất lợi với người đang kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết.

Cà phê vì thế không nhất thiết phải bị loại khỏi thực đơn của người có bệnh tim mạch hay tăng huyết áp. Điều quan trọng là uống với lượng phù hợp, chọn thời điểm thích hợp và chú ý cả cách pha lẫn những thành phần được thêm vào ly cà phê.