Nhồi máu cơ tim cấp: Chuyên gia cảnh báo những dấu hiệu nhiều người bỏ qua

(VTC News) -

Dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim cấp

Nhồi máu cơ tim cấp xảy ra khi dòng máu nuôi dưỡng cơ tim bị tắc nghẽn đột ngột, thường do huyết khối hình thành tại vị trí động mạch vành bị tổn thương. Khi mạch vành bị tắc, vùng cơ tim phía sau vị trí tắc không được cung cấp đủ oxy, có thể nhanh chóng bị tổn thương nếu không được xử trí.

Theo ThS. BS Nguyễn Danh Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), dấu hiệu thường gặp nhất là đau hoặc tức ngực, có thể được mô tả như cảm giác đè nặng, bóp nghẹt, thắt chặt hoặc khó chịu phía sau xương ức.

Cơn đau có thể lan lên một hoặc hai vai, cánh tay, lưng, cổ hoặc hàm. Người bệnh cũng có thể kèm theo khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn hoặc nôn, chóng mặt, choáng váng, mệt lả, hồi hộp hoặc tim đập bất thường.

ThS. BS Nguyễn Danh Quý thăm khám cho người bệnh nhồi máu cơ tim cấp.

Một số trường hợp có biểu hiện không điển hình, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người mắc đái tháo đường. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy khó thở, mệt bất thường hoặc khó chịu vùng thượng vị.

“Đau hoặc tức ngực xuất hiện khi gắng sức và giảm khi nghỉ ngơi có thể là biểu hiện của thiếu máu cơ tim. Đặc biệt ở người có tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu hoặc các yếu tố nguy cơ tim mạch khác cần được thăm khám sớm”, ThS. BS Nguyễn Danh Quý nhận định.

Chủ quan với đau ngực, người bệnh nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp

Gần đây, PhenikaaMec tiếp nhận ca bệnh N.V.H (64 tuổi) trong tình trạng đau dữ dội vùng sau xương ức, lan lên hai vai kèm khó thở. Trước đó khoảng một tháng, người bệnh đã nhiều lần xuất hiện đau tức ngực khi đi bộ nhưng triệu chứng giảm khi nghỉ ngơi nên chủ quan không đi khám.

Đáng chú ý, người bệnh có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường hơn một năm nhưng chưa điều trị thường xuyên. Đây đều là những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch nếu không được kiểm soát.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch xác định nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp động mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước (LAD) tắc hoàn toàn do huyết khối, đồng thời động mạch mũ (LCx) hẹp khoảng 80%.

Do vậy, ê-kíp bác sĩ lập tức triển khai can thiệp động mạch vành, hút huyết khối và đặt 2 stent tại động mạch liên thất trước, tái lập dòng chảy qua đoạn mạch bị tắc.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện đặt stent động mạch liên thất trước.

Sau can thiệp, tình trạng người bệnh ổn định. Khoảng hai ngày sau điều trị, ông chỉ còn khó thở nhẹ, các cơn đau ngực và cảm giác ê vai từng xuất hiện trước đó đã không còn. Người bệnh có thể đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi tốt hơn.

Nhận biết sớm, xử trí kịp thời - giảm nguy cơ biến cố tim mạch

Trường hợp ông N.V.H là lời nhắc về tầm quan trọng của việc chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ và thăm khám ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, thay vì chờ đến khi triệu chứng trở nên nghiêm trọng.

Tại Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec, người bệnh được tiếp cận mô hình chăm sóc tim mạch toàn diện, từ tầm soát, chẩn đoán, điều trị đến theo dõi sau điều trị.

Trung tâm triển khai các kỹ thuật thăm dò và chẩn đoán như điện tim, siêu âm tim, Holter điện tim, Holter huyết áp, chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); đồng thời thực hiện các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu như đặt stent động mạch vành, can thiệp mạch ngoại biên và điều trị các bệnh lý rối loạn nhịp.

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại tại Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec.

Song song với điều trị, gói tầm soát tim mạch và đột quỵ PhenikaaMec được xây dựng dành cho người có nguy cơ cao hoặc mong muốn chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Gói khám kết hợp thăm khám chuyên khoa với các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết, hướng tới đánh giá toàn diện sức khỏe tim mạch, phát hiện sớm bất thường tại động mạch vành, mạch cảnh, mạch não và các yếu tố nguy cơ liên quan đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

PhenikaaMec không chỉ tập trung vào xử trí khi biến cố xảy ra mà còn hướng tới dự phòng, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe tim mạch lâu dài.

Đây cũng là một phần trong hành trình hiện thực hóa tinh thần “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững” của Tập đoàn Phenikaa: đổi mới trong chuyên môn và công nghệ, kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới những giá trị bền vững cho cộng đồng.