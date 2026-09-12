Công trường mở rộng đường phía Nam Hà Nội tăng tốc sau khi 'gỡ' mặt bằng

Theo đại diện Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng hạ tầng đô thị Hà Nội, nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai các phần việc được giao, đồng thời bám sát yêu cầu tiến độ của dự án. Đơn vị thi công cũng kiến nghị các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý hạ tầng sớm phối hợp xử lý những vướng mắc liên quan đến đường điện, hạ tầng ngầm, qua đó tạo mặt bằng thuận lợi cho việc tổ chức thi công liên tục trên tuyến.