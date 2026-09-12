Công trường mở rộng đường phía Nam Hà Nội tăng tốc sau khi 'gỡ' mặt bằng

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam được Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2013, nhưng nhiều năm chậm tiến độ do những vướng mắc về nguồn vốn và giải phóng mặt bằng. Năm 2025, thành phố cho phép ứng trước 700 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương kết dư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài.
Theo quy hoạch, tuyến đường dài khoảng 3,4km, điểm đầu giao đường Tam Trinh, điểm cuối kết nối với đê sông Hồng, đi qua các phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam và Tương Mai. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 98.345,92m², liên quan khoảng 800 hộ dân và 34 tổ chức.
Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại các phường Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Lĩnh Nam cơ bản hoàn tất. Riêng tại phường Tương Mai còn 5 hộ chưa bàn giao mặt bằng.
Những ngày này, trên tuyến Lĩnh Nam, nhiều mũi thi công được triển khai. Máy xúc, máy đào cùng nhân công làm việc tại các vị trí đã có mặt bằng, tập trung thi công nền đường và hệ thống cống thoát nước.
Sau nhiều năm nằm trong danh sách những dự án giao thông chậm triển khai, đường Lĩnh Nam đang dần thay đổi diện mạo. Những khu vực từng là mặt bằng nhà dân nay được giải phóng, máy móc bắt đầu tiếp cận tuyến, từng bước tạo hình hài cho tuyến đường mới.
Tuy nhiên, quá trình thi công vẫn đối mặt với những vấn đề phát sinh từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu. Đường điện và các công trình hạ tầng ngầm trên tuyến cần được phối hợp xử lý để nhà thầu có thể tiếp tục triển khai theo kế hoạch.
Theo đại diện Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng hạ tầng đô thị Hà Nội, nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai các phần việc được giao, đồng thời bám sát yêu cầu tiến độ của dự án. Đơn vị thi công cũng kiến nghị các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý hạ tầng sớm phối hợp xử lý những vướng mắc liên quan đến đường điện, hạ tầng ngầm, qua đó tạo mặt bằng thuận lợi cho việc tổ chức thi công liên tục trên tuyến.
Dự án hiện đạt hơn 30% khối lượng công việc. Các nhà thầu đang tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.
Sau khi hoàn thành, đường Lĩnh Nam sẽ kết nối với đường Tam Trinh ở đầu tuyến và đê sông Hồng ở cuối tuyến. Đoạn từ ngã ba Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái dài khoảng 2,2km nằm trên hướng tuyến Vành đai 2,5, góp phần hình thành trục kết nối giữa khu vực phía Nam với phía Đông Nam Hà Nội.
Khi kết nối với các tuyến Tam Trinh, Vành đai 3 và khu vực cầu Thanh Trì, tuyến Lĩnh Nam mở rộng được kỳ vọng tăng khả năng liên thông, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.
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