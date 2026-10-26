Dùng ChatGPT thiết kế nhãn mác, biến chân giò lợn ế thành 'đặc sản' khâu nhục

(VTC News) -

Ngày 26/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm Bát khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Phù phép hàng ế thành “đặc sản”

Qua phối hợp truy xét đường đi của các đơn hàng từ trang Facebook “Đặc sản Khau Nhục Thất Khê Lạng Sơn- Bếp Z Food” (địa chỉ tại 664 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi vi phạm của Lê Đức Tùng, (SN 1992, Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Z FOODDELI, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Lê Đức Tùng đặt in và dán đè nhãn mác lên các hộp sản phẩm chân giò tồn đọng trước đó thành đặc sản “Khâu nhục Lạng Sơn” rồi bán ra thị trường.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận ban đầu chỉ đạo nhân viên dùng chân giò lợn chế biến thành khâu nhục đóng hộp. Do sản phẩm không tiêu thụ được, Tùng lên mạng tìm hiểu và thấy nhu cầu mua đặc sản “Khâu nhục Lạng Sơn” rất cao. Thấy xã Thất Khê (Lạng Sơn) nổi tiếng với món ăn này, Tùng đã sử dụng công cụ ChatGPT để thiết kế nhãn mác “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn”, sau đó đặt in và dán đè lên các hộp sản phẩm chân giò tồn đọng trước đó.

Trong tháng 9/2026, Tùng đã “phù phép” làm ra 500 sản phẩm giả mạo và bán ra thị trường 150 sản phẩm qua mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi giao hàng, Tùng nhận liên tiếp phản hồi tiêu cực và bị khách trả lại hàng.

Đến ngày 2/10/2026, hắn dừng sản xuất và tiêu hủy số hàng tồn. Hiện Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ để tiếp tục làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Trước đó, vụ việc bùng phát khi dư luận bức xúc trước bài đăng của người tiêu dùng trên mạng xã hội phản ánh việc đặt mua “Bát Khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp” (trên bao bì ghi mạo danh: Thất Khê Lạng Sơn, sản phẩm OCOP 4 sao, khối lượng tịnh 400g). Tuy nhiên, khi mở hộp, người mua ngỡ ngàng khi bên trong chủ yếu là xương chân giò, móng giò và bì lợn, khác xa món đặc sản nổi tiếng. Đáng nói, sau khi giao hàng xong, người bán liền chặn liên lạc.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương vào cuộc.

Thực hiện chỉ đạo, Chi cục QLTT Lạng Sơn đã phát công văn hỏa tốc chỉ đạo các Đội QLTT rà soát địa bàn, đồng thời gửi văn bản đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lạng Sơn) cùng Chi cục QLTT TP Hà Nội phối hợp xác minh, thu thập thông tin trên không gian mạng để truy vết kho hàng.

Bảo vệ thương hiệu đặc sản Lạng Sơn

Qua rà soát toàn bộ địa bàn tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng xác định hiện chỉ có 3 cơ sở sản xuất khâu nhục đóng hộp (HTX Mai Sao, HTX Tradi Foods, Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hằng) và 5 cơ sở kinh doanh hợp pháp. Tất cả các sản phẩm sản xuất tại Lạng Sơn đều có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ đầy đủ và không hề có sản phẩm kém chất lượng như phản ánh.

Lực lượng chức năng kiểm tra HTX Tradi Foods và xác định các sản phẩm đều có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ đầy đủ.

Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn khẳng định, kết quả xác minh bước đầu cho thấy hoàn toàn không có cơ sở nào tại Lạng Sơn sản xuất, kinh doanh loại “Bát Khâu Nhục” mạo danh nêu trên. Việc đối tượng tự ý lấy danh nghĩa đặc sản Thất Khê - Lạng Sơn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nông sản địa phương.

Thời gian tới, lực lượng QLTT tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và QLTT các tỉnh, thành phố để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn giá trị thương hiệu đặc sản Lạng Sơn.