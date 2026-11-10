Bộ GD&ĐT: Không phải tất cả trường chuyên đổi cách tuyển sinh từ năm 2027

(VTC News) -

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) dự kiến triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên theo mô hình mới từ năm học 2027-2028. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường chuyên đều phải áp dụng ngay từ thời điểm này. Những trường chưa đáp ứng đủ điều kiện có thể áp dụng từ năm học 2028-2029 theo phương án tại dự thảo.

Trao đổi với PV Báo điện tử VTC News chiều 10/11, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT), cho biết dự thảo quy định lộ trình triển khai theo 2 mốc thời gian để các trường có sự chuẩn bị phù hợp với điều kiện thực tế.

Các trường chuyên đáp ứng đầy đủ điều kiện về đội ngũ, chương trình, kế hoạch giáo dục, cơ sở vật chất và phương án tuyển sinh có thể triển khai mô hình mới từ năm học 2027-2028. Những trường chưa bảo đảm điều kiện cần thiết có thể áp dụng từ năm học 2028-2029.

Như vậy, việc ban hành Thông tư, nếu được thông qua, không đồng nghĩa với việc tất cả trường chuyên phải đồng loạt thay đổi phương thức tuyển sinh ngay trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-2028.

Thời điểm áp dụng cụ thể đối với từng trường cần căn cứ vào kết quả đánh giá điều kiện thực tế và được công bố theo quy định.

Bộ GD&ĐT dự kiến áp dụng quy chế tuyển sinh trường chuyên mới từ năm học 2027-2028, nhưng những trường chưa đủ điều kiện có thể lùi sang năm học 2028-2029. (Ảnh minh họa: Moet)

Địa phương, trường đại học quyết định lộ trình áp dụng

Theo dự thảo, thời điểm triển khai tại từng trường được xác định trên cơ sở đánh giá mức độ đáp ứng các điều kiện về đội ngũ, chương trình, kế hoạch giáo dục, cơ sở vật chất và phương án tuyển sinh.

Đối với trường chuyên thuộc tỉnh, Sở GD&ĐT quyết định thời điểm áp dụng. Đối với trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học, việc quyết định thuộc cơ sở giáo dục đại học quản lý trường. Thời điểm triển khai phải được công bố công khai cùng với kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 và báo cáo Bộ GD&ĐT.

Trong thời gian chưa áp dụng quy định mới, các trường tiếp tục thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT.

Dự thảo cũng quy định nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của học sinh trong giai đoạn chuyển tiếp. Theo đó, học sinh đã trúng tuyển và đang học tại trường chuyên trước thời điểm áp dụng quy định mới được tiếp tục học theo lớp chuyên và chương trình đã tuyển sinh đến khi hoàn thành cấp học.

Việc chuyển đổi được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm tính ổn định, kế thừa; không làm thay đổi chương trình và quyền lợi học tập của những học sinh đã trúng tuyển trước thời điểm trường chính thức áp dụng quy định mới.

Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo đang tiếp tục được lấy ý kiến để hoàn thiện. Phụ huynh, học sinh cần theo dõi kế hoạch tuyển sinh được cơ quan quản lý và từng trường công bố chính thức để xác định phương thức tuyển sinh áp dụng trong năm học mình dự thi.

Phương thức tuyển sinh mới được đề xuất thế nào?

Một trong những nội dung được phụ huynh, học sinh quan tâm là phương thức tuyển sinh theo mô hình trường chuyên mới.

Theo dự thảo, thay vì tuyển sinh và tổ chức lớp chuyên chủ yếu theo từng môn chuyên riêng biệt như hiện nay, học sinh đăng ký dự tuyển theo ba khối chuyên: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ.

Phương thức tuyển sinh được thiết kế theo đặc điểm của từng khối, nhằm đánh giá nền tảng kiến thức, năng lực tư duy và tiềm năng phát triển của học sinh. Cụ thể:

Khối chuyên Khoa học Tự nhiên: Toán nâng cao, Ngữ văn và bài đánh giá năng lực đọc hiểu Khoa học Tự nhiên.

Khối chuyên Khoa học Xã hội: Ngữ văn nâng cao, Toán và bài đánh giá năng lực đọc hiểu Khoa học Xã hội.

Khối Ngoại ngữ: Toán, Ngữ văn và bài thi Ngoại ngữ mà học sinh đăng ký.

Theo phương án dự thảo, bài thi Toán và Ngữ văn không phải bài thi nâng cao sử dụng đề thi chung của Sở GD&ĐT dành cho kỳ tuyển sinh vào các trường THPT trên địa bàn; trường hợp địa phương không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 thì Sở GD&ĐT tổ chức các bài thi này cho học sinh dự tuyển vào trường chuyên.

Bài đánh giá năng lực đọc hiểu Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội được thiết kế theo hướng đánh giá khả năng đọc hiểu, tư duy logic, lập luận và giải quyết vấn đề trên nền tảng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS; không yêu cầu học sinh phải có kiến thức chuyên sâu của từng môn học.

Dự thảo đề xuất điểm các bài thi Toán nâng cao, Ngữ văn nâng cao và bài thi Ngoại ngữ được tính hệ số tối thiểu là 2; các bài thi còn lại tính hệ số 1 trong tổng điểm xét tuyển.

Định hướng này nhằm tuyển chọn học sinh có nền tảng kiến thức, tư duy và tiềm năng phát triển phù hợp với lĩnh vực của khối chuyên, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng luyện thi chuyên sâu quá sớm.