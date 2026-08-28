Nhiều đặc sản của An Giang có mặt tại Hà Nội

(VTC News) -

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức.

Diễn ra từ ngày 28-30/8, chương trình quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của An Giang, mang đến Hà Nội nhiều sản phẩm đặc trưng của miền Tây. Nổi bật có các sản phẩm nước mắm của DNTN Hồng Đức I và Công ty TNHH KD nước mắm Huỳnh Khoa; thủy sản chế biến, đóng hộp của Công ty CP TM Kiên Giang và Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTC; bánh hạnh nhân của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Anh; đường thốt nốt của Công ty TNHH Thảo Hương; lạp xưởng bò (tùng lò mò) của Hộ kinh doanh Tung Lò Mò ANAS; cùng muối tôm Miền Tây Kim Giang, sản phẩm từ cỏ bàng của Hợp tác xã Phụ nữ cỏ bàng Phú Mỹ, tổ yến, yến chưng của Công ty TNHH Yến sào Fanza và mật ong dú của Công ty TNHH Nuôi Ong Thảo Dược Mekong Bee.

Nhiều sản phẩm được phân hạng OCOP từ 3 đến 5 sao và đáp ứng các tiêu chuẩn, chứng nhận về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Nhiều sản phẩm được phân hạng OCOP từ 3 đến 5 sao và đáp ứng các tiêu chuẩn, chứng nhận về chất lượng, an toàn thực phẩm như VietGAP, GlobalGAP, ISO, HACCP, GMP. Việc đưa những sản phẩm này đến Hà Nội tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, nắm bắt thị hiếu và tìm kiếm đối tác, kênh phân phối mới.

Theo bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang, Hà Nội là thị trường lớn, có sức mua và hệ thống phân phối đa dạng. Tham gia chương trình là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận phản hồi của người tiêu dùng và tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng thị trường.

“Đây là cơ hội để các sản phẩm An Giang có thêm một điểm tiếp cận tại thị trường Hà Nội. Thông qua hoạt động giới thiệu, bán hàng trực tiếp và kết nối trên nền tảng số, doanh nghiệp có thể quảng bá sản phẩm rộng hơn, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ”, bà Nguyễn Duy Linh Thảo nhấn mạnh.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, phát triển thị trường cho sản phẩm địa phương trước hết phải đưa hàng hóa đến đúng nơi có nhu cầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp tiếp xúc với người tiêu dùng và kiểm chứng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

“’Sức sống hàng Việt’ được tổ chức theo hướng đó, kết hợp không gian bán hàng trực tiếp với các nền tảng số, giúp sản phẩm An Giang không chỉ hiện diện tại Hà Nội mà còn có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng ở phạm vi rộng hơn. Những phản hồi từ thị trường cũng là cơ sở để doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, cách thức bán hàng và từng bước mở rộng hệ thống phân phối”, ông Trần Hữu Linh cho biết.

Yến kết hợp dừa nước - Sản phẩm đặc trưng vùng sông nước.

Điểm nhấn của “Sức sống hàng Việt” số 12 là việc kết nối không gian bán hàng trực tiếp với hoạt động livestream. Tối 28/8, từ 19h đến 22h, phiên livestream “An Giang - Tinh hoa miền Tây” sẽ diễn ra trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Diễn viên Văn Anh trực tiếp trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm trong phiên phát sóng. Bốn sản phẩm được lựa chọn gồm Mật ong Dú Mekong Bee, Yến chưng Fanza, Muối tôm Miền Tây Kim Giang và nước mắm Phú Quốc.

Thông qua livestream, sản phẩm An Giang được đưa từ không gian 62 Tràng Tiền lên nền tảng số, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng ngoài phạm vi sự kiện. Đây cũng là kênh để doanh nghiệp tương tác trực tiếp với khách hàng, tiếp nhận phản hồi và tìm kiếm thêm cơ hội phát triển thị trường.

Qua 11 số triển khai, “Sức sống hàng Việt” từng bước mở rộng phương thức kết nối sản phẩm địa phương với thị trường, từ điểm bán trực tiếp đến nền tảng số. Với số 12, những sản phẩm đặc trưng của An Giang tiếp tục được đưa đến Hà Nội theo cách tiếp cận này, tạo thêm cơ hội để sản phẩm địa phương đến gần người tiêu dùng, tìm đầu ra và mở rộng thị trường trong nước.