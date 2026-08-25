Nhân sự công nghệ FPT tăng gần 4% giữa làn sóng tái cơ cấu vì AI trên toàn cầu

(VTC News) -

Năm 2026 tiếp tục chứng kiến những đợt tái cơ cấu nhân sự lớn tại các tập đoàn công nghệ toàn cầu, trong đó AI ngày càng hiện diện trong các quyết định tổ chức lại nguồn lực. Giữa làn sóng đó, số lượng nhân sự trong lĩnh vực công nghệ của FPT vẫn tăng từ 35.638 người cuối năm 2025 lên 37.002 người vào cuối tháng 7/2026.

Trong làn sóng sa thải nhân sự liên quan đến AI, có thể kể đến việc Oracle giảm khoảng 21.000 nhân sự, tương đương 13%, trong năm tài chính 2026. Hãng cho biết hoạt động tái cơ cấu xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có việc ứng dụng AI trong vận hành.

Công ty phần mềm Atlassian cũng công bố cắt khoảng 1.600 vị trí, tương đương 10% lực lượng lao động trong quá trình tái phân bổ nguồn lực sang AI và mảng bán hàng doanh nghiệp.

Trong khi một số tập đoàn cắt giảm nhân sự, một số tập đoàn khác vẫn tiếp tục mở rộng lực lượng lao động. Tính đến tháng 6/2026, Alphabet, công ty mẹ của Google, tăng gần 12.000 nhân sự trong vòng một năm, đưa tổng số lao động lên gần 199.000 người.

Diễn biến này cho thấy khi AI trở thành một ưu tiên đầu tư, doanh nghiệp có thể đồng thời cắt giảm một số vị trí lao động giản đơn, nhưng cũng tuyển thêm người cho những hoạt động đang mở rộng.

Thị trường AI tiếp tục mở rộng

Theo Gartner, chi tiêu cho dịch vụ CNTT toàn cầu được dự báo tăng trưởng bình quân khoảng 8,5% mỗi năm đến năm 2030. Riêng chi tiêu cho dịch vụ AI được dự báo đạt khoảng 1,26 nghìn tỷ USD vào năm 2030, tăng trưởng bình quân 23,6% mỗi năm.

Một phần lý do nằm ở khả năng AI mở rộng phạm vi những công việc doanh nghiệp có thể thực hiện. Theo ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính FPT, hạ tầng AI, AI Agent, dữ liệu, bảo mật và quản trị AI đến tái thiết kế quy trình vận hành là những nhóm nhu cầu đang thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp.

Thêm vào đó, AI cũng khiến nhiều dự án trước đây không khả thi, nhưng với AI đã trở nên khả thi. Phó Tổng Giám đốc FPT kiêm Tổng Giám đốc FPT Software - ông Phạm Minh Tuấn - lấy ví dụ về việc hiện đại hóa các hệ thống công nghệ được xây dựng từ 30-40 năm trước. Các hệ thống này có thể chứa hàng trăm triệu dòng mã nguồn.

Nếu chủ yếu thực hiện bằng sức người, việc đọc hiểu và chuyển đổi khối lượng mã này có thể cần vài nghìn nhân sự và kéo dài khoảng 10 năm. Với sự hỗ trợ của AI, thời gian triển khai có thể rút xuống khoảng ba năm. Điều này khiến các khách hàng tự tin hơn khi chốt hợp đồng với FPT.

Nhu cầu thị trường cũng được phản ánh phần nào trong kết quả kinh doanh của FPT. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn ghi nhận 30.784 tỷ đồng doanh thu và 6.659 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 13,6% và 18,3% so với cùng kỳ.

Khối Công nghệ đóng góp 27.298 tỷ đồng doanh thu, tăng 16%. Đáng chú ý, doanh thu Chuyển đổi số đạt 11.127 tỷ đồng, tăng 20,8%. Riêng AI/Data Analytics tăng 54%, cao nhất trong các mảng dịch vụ được đề cập.

Theo số liệu do FPT cung cấp, tính đến ngày 31/7/2026, tổng số nhân sự trên toàn bộ hệ sinh thái của Tập đoàn bao gồm 7 công ty con và 4 công ty liên kết đạt 88.553 người. So với cuối năm 2025, quy mô nhân sự tăng 2.562 người, tương đương 2,98%.

Nếu không bao gồm 4 công ty liên kết, số lượng nhân sự FPT tại thời điểm 30/6/2026 là 44.388, theo báo cáo tài chính. Cuối năm 2025, con số này là 54.110 (trước thời điểm thay đổi phương pháp hợp nhất FPT Telecom).