Nhân lực, nhân tài khoa học lượng tử Việt Nam phụng sự quốc gia, dân tộc

(VTC News) -

Đón đầu xu hướng này, Nam A Bank đã sớm triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm phát triển nhân tài lượng tử - lực lượng nòng cốt định hình tương lai công nghệ nước nhà.

Khát vọng của thế hệ trẻ đến cơ hội làm chủ công nghệ tương lai

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, làm việc và vận hành nền kinh tế, một làn sóng công nghệ mới cũng đang định hình tương lai của khoa học thế giới: công nghệ lượng tử.

Đây không còn đơn thuần là câu chuyện trong các phòng thí nghiệm vật lý. Với tiềm năng tạo ra những phương thức mới trong tính toán, truyền thông và đo lường, công nghệ lượng tử được kỳ vọng mở ra những hướng tiếp cận mới cho nhiều lĩnh vực, từ khoa học cơ bản đến tài chính, công nghiệp và an toàn thông tin.

Nhưng để biến tiềm năng thành năng lực thực tế, Việt Nam cần nhiều hơn những phòng thí nghiệm hiện đại hay hệ thống thiết bị tiên tiến. Điều quan trọng không kém là một đội ngũ nhân lực đủ kiến thức, năng lực nghiên cứu và bản lĩnh để từng bước tiếp cận, phát triển và ứng dụng công nghệ này.

Thí sinh trình bày trước Hội đồng Ban giám khảo tại Ngày hội thông tin và phỏng vấn Chương trình Phát triển nhân tài lượng tử 2026.

Với nhu cầu thiết thực này, mới đây tại Hội sở Nam A Bank đã diễn ra Ngày hội thông tin và phỏng vấn Chương trình Phát triển nhân tài lượng tử 2026 (Quantum Innovator Residency Program).

Chương trình do Nam A Bank phối hợp cùng Trường Đại học Quang Trung và Công ty Quanova tổ chức nhằm tuyển chọn 11 nhân sự nòng cốt xuất sắc nhất tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về công nghệ lượng tử tại Trường Đại học Quang Trung (Quy Nhơn).

Sự kiện thu hút đông đảo ứng viên chất lượng cao, sở hữu nền tảng học thuật vững chắc từ các lĩnh vực Toán tin, Khoa học dữ liệu, AI, Vật lý thuyết và Khoa học máy tính. Nhiều ứng viên đã bộc lộ tư duy nghiên cứu độc lập, khả năng tự học ấn tượng và tinh thần sẵn sàng giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp.

Đặc biệt, tham gia đợt tuyển chọn, các bạn trẻ đã mang đến những góc nhìn đầy hoài bão và quyết tâm dấn thân vào làn sóng công nghệ mới.

Ứng viên chia sẻ tại Chương trình Phát triển nhân tài lượng tử 2026.

Nghiên cứu AI (AI Research) từ nhiều năm nay, Nguyễn Ngô Nhật Nam (sinh viên năm cuối, Trường Đại học FPT cơ sở Cần Thơ) nhận thấy thế giới không chỉ có AI, lượng tử sẽ là làn sóng công nghệ tiếp theo nên đã chủ động tìm hiểu các chương trình đào tạo tại Việt Nam.

Tuy nhiên, vì đây là lĩnh vực rất mới nên rất khó để tìm được một chương trình vừa có chất lượng chuyên môn cao, vừa đủ tiềm lực tạo dựng nền tảng vững chắc cho người học.

Nhật Nam chia sẻ: “Tham gia đợt tuyển chọn này, kỳ vọng lớn nhất của tôi là được tiếp thu tri thức chuyên sâu và nhận sự dẫn dắt từ các chuyên gia đầu ngành đến từ các doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước. Điều này không chỉ giúp tôi đưa kiến thức vào thực tiễn mà còn mở ra tư duy về quản trị và khởi nghiệp”.

Nếu Nhật Nam nhìn thấy cơ hội mở rộng năng lực nghiên cứu từ AI sang lượng tử, Trương Duy Long (26 tuổi) lại tiếp cận công nghệ này từ khát vọng khởi nghiệp và tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

Với Long, nghiên cứu khoa học không nên dừng lại ở những kết quả nằm trong phòng thí nghiệm. Tri thức chỉ có thể phát huy đầy đủ giá trị khi tìm được con đường đi vào đời sống, giải quyết những vấn đề cụ thể và tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng.

Long cho biết: “Khởi nghiệp luôn đi kèm với nhiều rủi ro nên sự đồng hành và hậu thuẫn vững chắc từ chương trình cùng các đối tác như Nam A Bank, Quanova, Quandela và Trường Đại học Quang Trung sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, tạo điểm tựa để những người khởi nghiệp như tôi dám thử thách, dám dấn thân và dám chấp nhận sai để trưởng thành”.

Dưới góc nhìn của một người muốn đưa lượng tử vào ứng dụng thực tế, anh Long tin rằng, công nghệ này sẽ giúp con người hiểu sâu sắc hơn về tự nhiên, bởi bản chất của tự nhiên chính là lượng tử.

Tại Việt Nam hiện nay, từ ngành tài chính - ngân hàng nói riêng cho đến các tổ chức, doanh nghiệp nói chung đều cần chủ động triển khai công nghệ này - đó không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu hướng tất yếu.

Hai câu chuyện, hai hướng tiếp cận khác nhau nhưng cùng cho thấy một nhu cầu chung: người trẻ cần môi trường để học hỏi, được dẫn dắt bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm và có cơ hội biến tri thức thành sản phẩm, giải pháp cụ thể. Đó cũng là khoảng trống mà các chương trình đào tạo gắn với nghiên cứu và ứng dụng có thể góp phần lấp đầy.

Phụng sự và trọng trách quốc gia bằng tri thức

Hoạt động tuyển chọn và phát triển nhân tài lượng tử là một trong những chiến lược dài hạn mà Nam A Bank chủ động triển khai nhằm đón đầu cuộc cách mạng công nghệ mới, qua đó góp phần nâng tầm vị thế công nghệ của Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Trước đó, Nam A Bank đã đồng hành cùng Trường Đại học Quang Trung, Quanova và các đối tác công nghệ toàn cầu như Open Quantum Institute (OQI), Quandela ra mắt và vận hành Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung, đồng thời bảo trợ cuộc thi Hackathon lượng tử (Quantathon Gia Lai 2026).

Việc đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lần này tiếp tục cụ thể hóa cam kết của Nam A Bank trong việc chuẩn bị nền tảng tri thức, hạ tầng và an toàn bảo mật cho kỷ nguyên “hậu lượng tử” - sẵn sàng phụng sự quốc gia, dân tộc thông qua việc làm chủ các công nghệ lõi tương lai.

Lễ ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung và công bố chương trình phát triển nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam.

Nam A Bank triển khai lộ trình chiến lược bài bản từ AI-First Bank, tiến tới Human + AI Bank và từng bước xây dựng hệ sinh thái Quantum-Ready Bank - sẵn sàng toàn diện về hạ tầng, dữ liệu và an toàn bảo mật hậu lượng tử.

Đây không chỉ là bước đi chiến lược cho riêng Ngân hàng, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tiên phong của một tổ chức tài chính hàng đầu trong việc đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tri thức bền vững.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Công nghệ có thể xử lý hàng triệu tập dữ liệu, nhưng chỉ con người mới tạo ra niềm tin. Sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa, sức mạnh AI, tiềm năng Quantum cùng đội ngũ nhân sự đổi mới sáng tạo chính là nền tảng để Nam A Bank phát triển bền vững”.