Nam A Bank huy động thành công 30 triệu USD vốn quốc tế từ Proparco

(VTC News) -

Vừa qua, tại văn phòng Cơ quan Phát triển Pháp - AFD (Hà Nội), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) đã ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 30 triệu USD với Proparco, định chế tài chính phát triển thuộc AFD. Nguồn vốn tài trợ có thời hạn 5 năm này là đòn bẩy quan trọng giúp Nam A Bank mở rộng danh mục tín dụng xanh, tiếp sức cho các doanh nghiệp và dự án phát triển bền vững tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, nguồn vốn 30 triệu USD từ Proparco được ưu tiên phân bổ cho các lĩnh vực trọng tâm bao gồm dự án năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng các công trình xanh.

Ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc Nam A Bank và Bà Rebecca Benhamou, Giám đốc đầu tư cao cấp của Proparco ký kết thỏa thuận dưới sự chứng kiến của Ông Julien Seillan - Giám đốc quốc gia AFD và Lãnh đạo hai bên.

Sự kiện lần này là bước đi nhằm cụ thể hóa cam kết được hai bên xác lập trong Biên bản ghi nhớ ký vào tháng 3/2026 tại Paris, sau khi Proparco hoàn thành các quy trình đánh giá, thẩm định trực tiếp và nhận biết khách hàng (KYC) đối với Nam A Bank.

Đây cũng được xem là kết quả cụ thể đầu tiên nằm trong sáng kiến “Cộng đồng Tài chính Xanh” do Nam A Bank khởi xướng tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP.HCM.

Đánh giá về ý nghĩa hợp tác, ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank cho biết: “Khoản tài trợ 30 triệu USD là minh chứng cho niềm tin của định chế tài chính phát triển hàng đầu châu Âu vào năng lực quản trị của ngân hàng.

Nam A Bank kiên định thực thi chiến lược dựa trên hai trụ cột ‘Số hóa và Xanh hóa’ để biến các nguồn lực tài chính quốc tế thành các giải pháp tín dụng thiết thực, chi phí hợp lý, giúp khách hàng - đặc biệt là các doanh nghiệp SME, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các mô hình nông nghiệp bền vững - nâng cao năng lực cạnh tranh và bứt phá thị trường”.

Trong khi đó, Ông Jean-Benoit Du Chalard, Giám đốc khu vực Bắc và Đông Nam Á của Proparco cũng bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng bền vững của Nam A Bank, kỳ vọng sự hợp tác sẽ lan tỏa tác động tích cực đến mục tiêu giảm phát thải tại Việt Nam, bà chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng công bố mối hợp tác có tầm ảnh hưởng lớn này, được ký kết hôm nay tại Việt Nam. Khoản tín dụng với 100% dành cho mục tiêu khí hậu này phản ánh tham vọng chung của chúng tôi trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu tại một quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương trước các hiểm họa khí hậu”.

Nguồn vốn tài trợ có thời hạn 5 năm này là đòn bẩy quan trọng giúp Nam A Bank mở rộng danh mục tín dụng xanh.

Đáng chú ý, lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 8 đến 9/9/2026 do AFD và Proparco phối hợp cùng đơn vị tư vấn quản lý môi trường quốc tế SLR Consulting tổ chức.

Chương trình mang đến các khóa tập huấn chuyên sâu dành riêng cho các định chế tài chính Việt Nam, tập trung vào việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro Môi trường & Xã hội (E&S) cũng như rủi ro khí hậu theo các chuẩn mực khắt khe nhất hiện nay, bao gồm Bộ tiêu chuẩn hoạt động của IFC và Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Việc áp dụng các tiêu chuẩn E&S quốc tế giúp Nam A Bank nâng cao năng lực thẩm định, đảm bảo nguồn vốn được giải ngân nhanh chóng, an toàn và tối ưu hóa hiệu quả cho các dự án xanh của khách hàng.

Trước đó, Lãnh đạo Nam A Bank đã có buổi làm việc cùng Lãnh đạo Proparco tại Paris (Pháp) nhằm xúc tiến hợp tác.

Với sự hợp tác này, Nam A Bank tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng dẫn đầu trong việc tiếp nhận nguồn vốn xanh quốc tế, không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Nguồn lực huy động trên sẽ được tập trung phân bổ cho các nhóm đối tượng và mục tiêu chiến lược như doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, các dự án năng lượng sạch, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số gắn liền với giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Proparco là tổ chức tài chính phát triển của Pháp, chuyên phục vụ khu vực kinh tế tư nhân và là thành viên của nhóm cơ quan phát triển Pháp (AFD).

Trong gần 50 năm qua, Proparco đã đồng hành hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội và môi trường bền vững tại châu Phi, châu Á, Mỹ Latinh, khu vực Á-Âu và Trung Đông, thông qua việc tài trợ vốn cho các doanh nghiệp và tổ chức tài chính tại hơn 115 quốc gia.