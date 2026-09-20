Nhận định, dự đoán tỷ số Man City vs Sunderland: Trông chờ Haaland, Cherki

(VTC News) -

Sunderland là đội duy nhất Erling Haaland từng đối đầu tại Ngoại Hạng Anh mà chưa ghi bàn. Tiền đạo Na Uy có cơ hội xóa thống kê này khi Man City đấu với Sunderland tại Etihad ở vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh lúc 20h ngày 20/9 . Đội chủ nhà toàn thắng 4 vòng đầu, trong khi Sunderland mới có 4 điểm. Mô hình dự đoán kết quả trận đấu của Sports Mole xác định khả năng Man City thắng lên tới 70,93%.

Thông tin chung trận Man City vs Sunderland Thời gian: 20h ngày 20/9. Địa điểm: Sân Etihad ở Manchester, Anh. Giải đấu: Vòng 5 Ngoại Hạng Anh 2026/27. Kênh trực tiếp: FPT Play.

Nhận định bóng đá Man City vs Sunderland

Man City giành 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Sunderland đứng thứ 14 với 4 điểm, ghi 3 bàn và nhận 5 bàn.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng mạnh về đội chủ nhà. Man City chưa từng thua Sunderland trong 14 cuộc tiếp đón đối thủ này tại Ngoại Hạng Anh, thắng 12 và hòa 2.

Mùa trước, họ thắng 3-0 tại Etihad rồi hòa 0-0 trên sân Sunderland. Thuật toán mô phỏng bằng dữ liệu của Sports Mole đánh giá khả năng Man City thắng là 70,93%, trong khi xác suất Sunderland tạo bất ngờ chỉ 11,18%.

Man City đấu với Sunderland ở vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh.

Phong độ Man City

Man City đang có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường dưới thời Enzo Maresca. Họ thắng cả 4 vòng Ngoại Hạng Anh, gần nhất là trận derby Manchester với tỷ số 1-0. Xen giữa các vòng đấu, Man City đánh bại Porto 2-0 tại Champions League rồi thắng Norwich 5-0 ở Cúp Liên đoàn.

Trong chuỗi 6 trận thắng, Man City ghi 15 bàn và giữ sạch lưới 4 trận gần nhất. Đội bóng của Maresca chỉ cho đối phương tạo trung bình 0,68 bàn thắng kỳ vọng mỗi trận.

Haaland ghi 4 bàn sau 4 vòng Ngoại Hạng Anh và 6 bàn sau 6 trận trên mọi đấu trường. Sunderland là đội duy nhất trong 25 đối thủ mà anh từng gặp tại Ngoại Hạng Anh nhưng chưa chọc thủng lưới.

Haaland chưa từng ghi bàn vào lưới Sunderland. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Sunderland

Sunderland có một thắng, một hòa và 2 thua sau 4 vòng. Đội bóng của Regis Le Bris thua Ipswich 1-2, thắng Fulham 1-0, hòa Brentford 1-1 rồi thua Arsenal 0-2. Họ mới ghi 3 bàn tại Ngoại Hạng Anh.

Giữa tuần, Sunderland đánh bại AZ Alkmaar 1-0 trong trận đầu tiên của họ ở cúp châu Âu sau 53 năm. Đây là chiến thắng thứ ba với tỷ số 1-0 trên sân nhà của Sunderland mùa này.

Khả năng ghi bàn trên sân khách là điểm tích cực. Sunderland đã ghi bàn trong 8 trận sân khách liên tiếp tại giải VĐQG. Tuy nhiên, họ chưa thắng trận sân khách nào mùa này.

Thông tin lực lượng Man City và Sunderland

Man City không có Phil Foden do án treo giò. Jeremy Doku nghỉ 6 trận vì chấn thương bắp chân nhưng HLV Enzo Maresca cho biết cầu thủ người Bỉ có thể trở lại, dù khả năng đá chính không cao.

Sunderland mất Reinildo Mandava vì án treo giò. Habib Diarra và Romaine Mundle tiếp tục vắng mặt do chấn thương. Omar Alderete cần được kiểm tra sau khi gặp vấn đề về cơ ở trận gặp AZ Alkmaar.

Sunderland có thể gây ra khó khăn cho Man City. (Ảnh: Reuters)

Đội hình dự kiến Man City đấu Sunderland

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Ndiaye, Cherki, Semenyo, Haaland.

Sunderland: Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Methalie, Xhaka, Sadiki, Meunier, Le Fee, Angulo, Brobbey.

Dự đoán Man City vs Sunderland

Dự đoán Man City - Sunderland: Đội nào thắng?

Man City nhiều khả năng kiểm soát bóng và đẩy Sunderland xuống thấp trong phần lớn thời gian. Đội khách có thể ưu tiên đội hình chặt, hạn chế khoảng trống trung lộ và chờ các pha chuyển trạng thái.

Tuy nhiên, việc Sunderland vừa phải thi đấu Europa League giữa tuần, trong khi Man City xoay vòng phần lớn đội hình ở Cúp Liên đoàn, tạo thêm lợi thế thể lực cho chủ nhà. Man City có cơ hội thắng cao nhưng chưa chắc tạo ra cách biệt lớn hoặc có nhiều bàn thắng.

Mô hình Sports Mole đưa xác suất Man City thắng 70,93%, hòa 17,89% và Sunderland thắng 11,18%. Khả năng trên 2,5 bàn là 57,95%, trong khi xác suất hai đội cùng ghi bàn chỉ 49,28%.

Sunderland đã ghi bàn trong 8 chuyến làm khách liên tiếp, trong khi hàng thủ Man City chưa ổn định. Do đó, khả năng cả 2 đội ghi bàn ở trận này khá cao.

Dự đoán tỷ số: Man City 2-0 Sunderland.