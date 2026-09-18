Nhận định, dự đoán tỷ số Brentford vs Chelsea: Hiểm họa phạt góc

(VTC News) -

Chỉ một điểm phân cách Brentford và Chelsea trước trận derby phía Tây London. Brentford chưa thua tại Ngoại Hạng Anh mùa này, trong khi 4 trận của Chelsea đã xuất hiện tới 19 bàn thắng. Brentford vs Chelsea tại Brentford Community Stadium vì thế có thể tạo ra thế trận cân bằng hơn chênh lệch tên tuổi. Opta chỉ đánh giá Chelsea nhỉnh hơn với 40,3% khả năng thắng, so với 35,4% của chủ nhà.

Thông tin chung trận Brentford vs Chelsea Thời gian: 2h ngày 19/9. Địa điểm: Sân Brentford Community Stadium ở London (Anh). Giải đấu: Vòng 5 Ngoại Hạng Anh 2026/27. Kênh trực tiếp: FPT Play.

Nhận định bóng đá Brentford vs Chelsea

Chelsea đứng thứ 6 với 7 điểm, Brentford xếp ngay sau với 6 điểm. Đội chủ nhà thắng một, hòa ba và chưa thua sau 4 vòng. Chelsea có 2 chiến thắng, một trận hòa và một thất bại.

Chelsea bất bại 5 lần gần nhất gặp Brentford tại Ngoại Hạng Anh với 2 thắng, 3 hòa. Tuy nhiên, cả 4 lần gần nhất họ làm khách tại sân Brentford đều kết thúc hòa. Thuật toán mô phỏng bằng dữ liệu của Opta đưa ra dự đoán tỷ lệ thắng của Brentford và Chelsea với chênh lệch không cao: Chelsea thắng 40,3%, Brentford 35,4%, còn xác suất hòa là 24,3%.

Brentford đấu với Chelsea ở vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Brentford

Brentford mở màn Ngoại Hạng Anh bằng chiến thắng 3-0 trước Tottenham, sau đó hòa liên tiếp Leeds, Sunderland và Bournemouth. Tính trên mọi đấu trường mùa này, đội bóng của Keith Andrews thắng 3, hòa 3 và chưa thua. Giữa tuần, họ đánh bại Reading 2-1 tại Cúp Liên đoàn.

Brentford ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần sau 4 vòng. Kevin Schade là nhân tố tấn công nổi bật với 3 bàn sau 5 lần ra sân. Anh đã thực hiện 10 cú sút, trong đó 5 lần trúng đích.

Trong 10 trận Ngoại Hạng Anh gần nhất, Brentford ghi trung bình 1,4 bàn từ 13,9 cú sút mỗi trận. Họ kiểm soát bóng trung bình 47,4% và hưởng 5 quả phạt góc/trận.

Điểm mạnh đáng chú ý của Brentford là bóng chết. Họ đã tạo 2,34 bàn thắng kỳ vọng từ các tình huống cố định, chỉ thấp hơn Leeds tại Ngoại Hạng Anh mùa này.

Phong độ Chelsea

Chelsea ghi 10 bàn sau 4 vòng, thành tích cao thứ hai giải, nhưng đồng thời thủng lưới 9 lần. Đội bóng của Xabi Alonso thắng Fulham 3-2 và Brighton 4-3, sau đó thua Arsenal 1-2 rồi hòa Hull City 2-2. Họ chưa giữ sạch lưới tại Ngoại Hạng Anh mùa này.

Chelsea tấn công mạnh nhưng yếu trong phòng ngự. (Ảnh: Reuters)

Joao Pedro có 3 bàn và 3 kiến tạo, dẫn đầu Ngoại Hạng Anh về tổng số lần góp dấu giày vào bàn thắng trước vòng 5. Morgan Rogers cũng ghi 3 bàn, còn Cole Palmer có 2 bàn. Palmer đã thực hiện 15 cú sút và tạo 9 cơ hội.

Vấn đề của Chelsea nằm ở hàng thủ. Họ đã nhận ít nhất 2 bàn trong cả 4 vòng đầu và chỉ thắng một trong 6 chuyến làm khách gần nhất tại Ngoại Hạng Anh.

Thông tin lực lượng Brentford và Chelsea

Brentford không có Joshua Dasilva, Antoni Milambo, Nathan Collins, Sepp van den Berg và Kafe Furo vì chấn thương. Mathias Jensen chưa chắc thi đấu do vấn đề thể trạng.

Chelsea chưa ghi nhận cầu thủ chắc chắn vắng mặt. Moises Caicedo, Marco Palestra, Emmanuel Emegha và Jordan Henderson cần được đánh giá trước trận. Joao Pedro đã bỏ lỡ một buổi tập trong tuần nhưng HLV Xabi Alonso cho biết tiền đạo này vẫn có khả năng góp mặt.

Đội hình dự kiến Brentford đấu Chelsea

Brentford: Kelleher, Kayode, Schuster, Ajer, Lewis-Potter, Janelt, Sangare, Schade, Yarmolyuk, Anthony, Thiago.

Chelsea: Martinez, Fofana, Lacroix, Colwill, Neto, Lavia, James, Chavarria, Palmer, Joao Pedro, Rogers.

Dự đoán Brentford vs Chelsea

Dự đoán Brentford - Chelsea: Đội nào thắng?

Chelsea có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng khả năng trận đấu diễn ra một chiều không cao. Brentford đang bất bại, có khả năng gây áp lực bằng bóng dài, chuyển trạng thái và các tình huống cố định. Chelsea sở hữu nhiều phương án tạo cơ hội hơn nhưng hàng thủ đã thủng lưới 9 bàn. Việc cả 4 chuyến làm khách gần nhất của Chelsea tại sân Brentford đều kết thúc hòa cũng phù hợp với kịch bản giằng co.

Opta đánh giá Chelsea thắng 40,3%, Brentford 35,4% và hòa khoảng 24,3%.

Trong khi đó, siêu máy tính của Sports Mole lại nghiêng về Brentford với 39,99%, so với 34,18% của Chelsea và 25,83% khả năng hòa. Sports Mole tính xác suất hai đội cùng ghi bàn là 59,78%, còn trên 2,5 bàn đạt 57,29%. Squawka đưa hai chỉ số này lên lần lượt 68% và 66%.

Khả năng trận đấu có trên 8 phạt góc ở mức 55,93%, nhưng dưới 10,5 quả đạt 66,39%. Các trận gần đây của Brentford và Chelsea có trung bình lần lượt 10,7 và 9,5 quả. Brentford đã nhận 11 thẻ vàng từ đầu mùa, Chelsea có 9 thẻ.

Sức tấn công của Chelsea đủ để gây khó khăn cho Brentford, nhưng phong độ sân nhà, khả năng phòng ngự và chuỗi bất bại của đội chủ nhà khiến một chiến thắng cho đội khách chưa phải kịch bản vượt trội.

Dự đoán tỷ số: Brentford 2-2 Chelsea.