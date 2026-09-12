Nhận định, dự đoán tỷ số Chelsea vs Hull City: Palmer, Pedro giải mã hiện tượng

(VTC News) -

Ở vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027, Chelsea đấu với Hull City trên sân Stamford Bridge (London). Trận đấu diễn ra lúc 21h ngày 12/9

Hull đứng thứ ba với 7 điểm và chưa thủng lưới, trong khi Chelsea xếp ngay sau với 6 điểm nhưng đã nhận 7 bàn thua. Dữ liệu nhận định trận Chelsea vs Hull City của siêu máy tính nghiêng về đội chủ nhà.

Thông tin nhanh trận Chelsea vs Hull City Thời gian: 21h ngày 12/9. Địa điểm: Sân Stamford Bridge (London, Anh). Giải đấu: Vòng 4 Ngoại Hạng Anh 2026-2027. Kênh trực tiếp: FPT Play.

Nhận định bóng đá Chelsea vs Hull City

Chelsea chưa từng thua Hull trong 10 lần đối đầu tại Ngoại Hạng Anh, gồm 8 chiến thắng và 2 trận hòa. Hull cũng chưa thắng trong 18 chuyến làm khách trước Chelsea ở giải vô địch quốc gia.

Chelsea đấu với Hull City ở vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh.

Tuy nhiên, Hull bước vào vòng 4 với vị trí thứ ba, hơn Chelsea một điểm và là đội duy nhất trong bốn hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh chưa thủng lưới mùa này. Chelsea ở chiều ngược lại đã trải qua 19 trận Ngoại Hạng Anh liên tiếp không giữ sạch lưới.

Thuật toán dự đoán của Sports Mole nhận định tỷ lệ thắng của Chelsea trong các kịch bản mô phỏng dữ liệu là 59,51%. Trong khi đó, xác suất Hull City thắng chỉ là 19,04%

Phong độ Chelsea

Chelsea thắng 2 trong 3 vòng đầu Ngoại Hạng Anh. Đội bóng của Xabi Alonso lần lượt thắng Fulham 3-2, Brighton 4-3 trước khi thua Arsenal 1-2. Họ ghi 8 bàn nhưng nhận 7 bàn, nhiều nhất trong nhóm 10 đội dẫn đầu trước vòng 4. Giữa tuần, Chelsea tiếp tục tạo ra trận đấu nhiều bàn khi thắng Leeds United 6-3 tại Cúp Liên đoàn Anh.

Theo dữ liệu thống kê, Chelsea tạo trung bình 1,90 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi trận sau ba vòng, cao hơn đáng kể mức 0,73 của Hull. Cole Palmer có 2 bàn, thực hiện 12 cú sút và tạo 6 cơ hội. Joao Pedro có 2 bàn, 2 kiến tạo, còn Morgan Rogers đã ghi 2 bàn tại Ngoại Hạng Anh và vừa có 4 kiến tạo khi vào sân từ ghế dự bị trước Leeds.

Chelsea vừa đánh bại Leeds United ở Cúp Liên đoàn Anh. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Hull City

Hull City là một trong những đội gây bất ngờ nhất đầu mùa. Đội bóng mới thăng hạng thắng Man Utd 2-0, Coventry City 1-0 rồi hòa Aston Villa 0-0. Họ có 7 điểm, ghi 3 bàn và chưa nhận bàn thua nào sau ba vòng. Man City mùa 2015/16 là đội gần nhất giữ sạch lưới ở cả bốn vòng đầu Ngoại Hạng Anh; chưa có đội mới thăng hạng nào từng đạt thành tích này.

Chuỗi bất bại của Hull City trên mọi đấu trường dừng lại giữa tuần khi đội hình có nhiều thay đổi thua Sunderland 0-1 tại Cúp Liên đoàn. Trong 10 trận gần nhất ở giải vô địch quốc gia, Hull thắng 5, hòa 4, thua 1 và chỉ nhận trung bình 0,6 bàn thua mỗi trận.

Thông tin lực lượng Chelsea và Hull City

Chelsea không có Jordan Henderson, Emmanuel Emegha, Marco Palestra và Moises Caicedo. Hhuấn luyện viên Xabi Alonso xác nhận trận đấu này vẫn còn quá sớm để Caicedo và Palestra trở lại. Levi Colwill đủ khả năng thi đấu.

Hull vắng Ilyas Ansah, Jack Butland, Elliot Matazo, Darko Gyabi, Charlie Hughes và Hidemasa Morita. Tim Iroegbunam, Brooke Norton-Cuffy và Paddy McNair có thể trở lại. Sorba Thomas dự kiến không thi đấu sau vụ tai nạn giao thông trên đường đến sân tập ngày 11/9.

Palmer có phong độ cao. (Ảnh: Reuters)

Đội hình dự kiến Chelsea đấu Hull City

Chelsea: Martinez, Acheampong, Lacroix, Colwill, Neto, James, Lavia, Hato, Rogers, Palmer, Joao Pedro.

Hull City: Tzolakis, Ajayi, Egan, Mendy, Coyle, Slater, Gourna-Douath, Giles, Belloumi, Stroud, McBurnie.

Dự đoán Chelsea vs Hull City

Dự đoán Chelsea vs Hull City: Đội nào thắng?

Theo tính toán của siêu máy tính Sports Mole, khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn đạt 57,53%, trong khi xác suất hai đội cùng ghi bàn là 55,52%.

Hàng phòng ngự của Chelsea khá yếu nhưng Hull City không phải đội chơi tấn công đặc sắc. Ở chiều ngược lại, hàng thủ tốt của Hull City có thể gây khó cho Chelsea. Đây có thể là trận đấu ít bàn thắng.

Xác suất trận đấu có trên 8 quả phạt góc là 64,62%, trên 9 quả là 53,26%. Các trận sân nhà gần đây của Chelsea có trung bình 10,5 phạt góc, còn các trận sân khách của Hull City là 12,6 quả.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 2-1 Hull City