Nhận định, dự đoán tỷ số Fulham vs Man Utd: Trút bỏ áp lực

(VTC News) -

Fulham chưa thắng, còn Man Utd vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Trận Fulham vs Man Utd thuộc vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 22h30 ngày 20/9 tại Craven Cottage vì vậy là cơ hội để cả hai cải thiện vị trí. Mô hình dự đoán kết quả trận đấu của Opta vẫn xếp Man Utd cao hơn với xác suất thắng 48,3%, trong khi tỷ lệ của Fulham chỉ là 27,5%.

Thông tin chung trận Fulham vs Man Utd Thời gian: 22h30 ngày 20/9. Địa điểm: Sân Craven Cottage ở London, Anh. Giải đấu: Vòng 5 Ngoại Hạng Anh 2026/27. Kênh trực tiếp: FPT Play.

Nhận định bóng đá Fulham vs Man Utd

Man Utd chỉ thua 1 trong 21 lần gần nhất gặp Fulham tại Ngoại Hạng Anh, thắng 16 và hòa 4. Riêng tại Craven Cottage, đội bóng Manchester bất bại 10 trận liên tiếp, gồm 8 chiến thắng. Lần gần nhất Fulham hạ Man Utd trên sân nhà ở giải đấu này đã từ năm 2009.

Fulham vừa cầm hòa Liverpool 0-0 tại Anfield để có điểm đầu tiên trong mùa giải. Man Utd mới có 4 điểm sau 4 vòng. Opta đánh giá đội khách thắng 48,3%, Fulham thắng 27,5% và hòa 24,2%. Mô hình của Sports Mole còn cho thấy thế trận cân bằng hơn với các tỷ lệ tương ứng 39%, 35,61% và 25,39%.

Fulham đấu với Man Utd ở vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh.

Phong độ Fulham

Fulham chưa thắng tại Ngoại Hạng Anh mùa này. Đội bóng của Alvaro Arbeloa lần lượt thua Chelsea, Sunderland và Crystal Palace trước khi giành điểm đầu tiên bằng trận hòa 0-0 trên sân Liverpool. Họ ghi 4 bàn và nhận 7 bàn sau 4 vòng.

Giữa tuần, Fulham thắng West Ham 3-2 tại Cúp Liên đoàn. Đây là chiến thắng thứ hai của họ ở các giải cúp mùa này. Hai kết quả gần nhất cho thấy sự cải thiện sau chuỗi 3 thất bại đầu tiên tại giải VĐQG.

Josh King là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Fulham tại Ngoại Hạng Anh với 2 pha lập công từ 11 cú sút, trong đó 5 lần trúng đích. Oscar Bobb dẫn đầu đội về số cơ hội tạo ra với 8 lần.

Fulham mới có 1 điểm sau 4 vòng. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Man Utd

Man Utd mới thắng 1 trong 4 vòng đầu, trước Ipswich với tỷ số 5-2. Ba trận còn lại là thất bại 0-2 trước Hull City, hòa Everton 2-2 và thua Man City 0-1. Giữa tuần, họ tiếp tục thua Brighton 2-3 tại Cúp Liên đoàn dù dẫn trước 2-0 chỉ sau 10 phút.

Kết quả chưa tương xứng với số cơ hội Man Utd tạo ra. Sau 4 vòng, đội bóng của Michael Carrick thực hiện 84 cú sút, nhiều nhất Ngoại Hạng Anh và cũng là thành tích cao nhất của CLB sau 4 vòng kể từ khi Opta bắt đầu thống kê mùa 2003/04. Tổng bàn thắng kỳ vọng của Man Utd đạt 8,3, chỉ kém Brighton.

Bruno Fernandes có 3 bàn tại giải, thực hiện 16 cú sút và tạo 9 cơ hội. Bryan Mbeumo ghi 2 bàn.

Thông tin lực lượng Fulham và Man Utd

Fulham không có Tom Cairney và Kenny Tete vì chấn thương. Ryan Sessegnon chưa chắc thi đấu và cần được kiểm tra trước trận.

Man Utd vắng Tom Heaton, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte và Amad Diallo. Luke Shaw và Carlos Baleba chưa chắc góp mặt. Baleba đã bỏ lỡ 2 trận gần nhất nhưng có khả năng trở lại.

Đội hình dự kiến Fulham đấu Man Utd

Fulham: Leno, Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson, Berge, Charles, Bobb, King, Iwobi, Garcia.

Man Utd: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko.

Man Utd thua 2 trận liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Dự đoán Fulham vs Man Utd

Dự đoán Fulham - Man Utd: Đội nào thắng?

Man Utd có thể là đội cầm bóng và tạo nhiều cơ hội hơn nhờ khả năng đưa bóng tới một phần ba cuối sân. Tuy nhiên, đội khách đã thủng lưới ít nhất 2 bàn ở 4 trong 5 trận trước chuyến đi này. Trong khi đó, Fulham vừa có hai kết quả tích cực trước Liverpool và West Ham. Khả năng trận đấu giằng co trong hiệp một khá cao trước khi khoảng trống xuất hiện nhiều hơn sau giờ nghỉ.

Opta dự báo Man Utd thắng 48,3%, Fulham 27,5%, hòa 24,2%. Sports Mole đưa các tỷ lệ thận trọng hơn: Man Utd 39%, Fulham 35,61%, hòa 25,39%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn đạt 58,11%, còn xác suất trên 2,5 bàn là 56,15%.

Sports Mole tính xác suất trận đấu có trên 8 quả phạt góc là 59,26%, trong khi khả năng dưới 10,5 quả đạt 63,35%, hướng tới khoảng 9-10 quả. Fulham và Man Utd cùng nhận 7 thẻ vàng sau 4 vòng.

Với khả năng tạo cơ hội vượt trội của đội khách và thành tích đối đầu thuận lợi tại Craven Cottage, Man Utd vẫn nhỉnh hơn trong một trận đấu khó phân định.

Dự đoán tỷ số: Fulham 1-2 Man Utd.