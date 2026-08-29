Nhân chứng kể phút đối diện dòng lũ từ trên trời sập xuống ở Nepal

(VTC News) -

Nước lũ tràn qua cửa khẩu Gyirong, gần biên giới Nepal. (Video: AP)

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, bà Anjana Raja (California, Mỹ), một trong những nạn nhân may mắn thoát chết sau cơn lũ quét ở Nepal, kể lại cuộc chiến sinh tồn khốc liệt mà bà vừa trải qua.

Anjana Raja cho biết từ khi còn là thiếu niên, bà đã luôn mơ ước được đến Nepal trong một hành trình tâm linh tới núi Kailash.

Hôm 26/8, bà cùng chồng ngồi trên một chiếc xe buýt đang di chuyển về phía biên giới Trung Quốc. Bất ngờ, tài xế cùng những hành khách ngồi phía trước bỏ chạy khỏi xe. Sau đó, bà nhìn thấy dòng lũ bùn đất đang lao thẳng về phía chiếc xe.

“Nước trộn lẫn với bùn tạo thành một khối cao khoảng 15-18 m. Nó dựng lên như một con rắn ngay trước mặt và nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cảm giác như đầu một con rắn hổ mang đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi”, bà Raja kể với ABC News.

Raja cho biết bà không hề do dự, lập tức cầm lấy chiếc túi đeo chéo rồi quay sang chồng, ông Pattabiraman Venkatesan. “Tôi túm lấy cổ áo chồng và nói: ‘Chạy đi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ’. Tôi thậm chí không cho anh ấy thời gian để phản ứng. Tôi chỉ nói: ‘Rời khỏi xe buýt ngay lập tức, nếu không, chúng ta sẽ chết’”, bà kể.

Đối mặt với “bức tường” nước và bùn khổng lồ, vợ chồng bà Raja cùng những hành khách khác trên xe buýt chạy về phía một khu trại nằm ngay cạnh chiếc xe, sau đó tìm cách leo lên khu vực cao hơn khi dòng nước ập tới và nhấn chìm hoàn toàn các con đường.

Bà Anjana Raja, nạn nhân thoát chết trong trận lũ quét ở Nepal. (Ảnh: ABC News)

“Chúng tôi cứ thế leo lên mà chẳng biết gì cả. Thậm chí chúng tôi không biết phải đi theo hướng nào. Không có người hướng dẫn, chẳng có ai giúp đỡ, chúng tôi chỉ cuống cuồng bỏ chạy. Chạy, thực sự là chạy. Mặt đất nhão nhoét, đầy bùn. Chúng tôi phải trèo qua những tảng đá rất trơn trượt. Chúng tôi chỉ biết chạy để giữ lấy mạng sống”, bà kể.

“Khi lên tới tầng thứ hai, tôi nhìn thấy nước dâng tới sườn dốc và làm chiếc xe buýt của chúng tôi dịch chuyển. Tôi nói với chồng: ‘Thế là hết, chúng ta xong rồi. Chúng ta sẽ chết’”, bà Raja nhớ lại.

Cuối cùng, hai người leo được lên tầng thứ ba của khu trại. Từ đó, họ kinh hoàng chứng kiến bức tường nước khổng lồ cuồn cuộn lao qua ngay bên dưới. Từ vị trí của mình, họ nhìn thấy xe cộ, đồ vật và thậm chí cả con người bị sức nước cuốn đi. Tuy nhiên, dòng lũ không dâng tới nơi hai người đang trú ẩn.

“Nó ập tới với tiếng gầm khủng khiếp, cuốn phăng hàng loạt xe buýt, SUV, con người, khu trại dưới chân núi, tất cả mọi thứ. Nó cuốn tất cả vào dòng nước, xoay chúng, lật tung mọi thứ rồi quăng xuống đất”, bà Raja bàng hoàng nhớ lại.

Sau đó, Raja cho biết bà và chồng cuối cùng cũng liên lạc được với con gái Amanda, một bác sĩ đang ở California. Kể từ đó, họ duy trì liên lạc thường xuyên. Hai vợ chồng còn có một người con trai đang ở độ tuổi đại học.

Raja dành lời khen ngợi cho lực lượng cứu hộ, đặc biệt là cách họ chăm sóc những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất: “Điều tôi thực sự trân trọng là họ không quan tâm đến việc chúng tôi là người nước ngoài hay công dân Mỹ. Họ coi chúng tôi đơn giản như những con người”.

Raja cho biết toàn bộ trải nghiệm này đã để lại dấu ấn sâu sắc và lâu dài đối với bà. “Tôi biết thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi nghĩ mình đã trở nên mạnh mẽ hơn về tinh thần và cảm xúc. Tôi không khóc, vì vậy đó là một điều tốt”, bà nói.

Dù vậy, Raja cho biết bà và chồng vẫn quyết tâm quay trở lại để hoàn thành hành trình tới núi Kailash: “Tôi quyết tâm sẽ làm điều đó”.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Nepal và chính phủ Trung Quốc, tính đến ngày 29/8, trận lũ đã khiến gần 600 người thiệt mạng. Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Cùng thời điểm, số liệu từ Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal và chính phủ Trung Quốc cho biết hơn 2.400 người vẫn chưa thể tìm thấy tung tích.