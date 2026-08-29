Tin nóng thế giới hôm nay 29/8: Số người chết vì lũ quét Nepal tăng lên gần 600

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 29/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở Nepal tăng lên gần 600, Campuchia tuyên bố xóa bỏ toàn bộ các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến, trong khi Iran đối mặt sức ép kinh tế ngày càng lớn.

Số người chết trong lũ quét Nepal tăng lên gần 600

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Nepal cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét ở Nepal và Trung Quốc đã lên tới 586 người, trong đó một số nạn nhân bị dòng nước cuốn xuống hạ lưu xa tới tận Ấn Độ. Sau khi 933 công nhân làm việc tại các dự án thủy điện được bổ sung vào danh sách mất tích, số người chưa rõ tung tích tăng lên 2.400.

Người sống sót sau trận lũ quét được đưa đến bệnh viện dã chiến để điều trị. (Ảnh: AP)

Theo CNA, lực lượng cứu hộ đang vật lộn để vượt qua lớp bùn dày trong khi nguy cơ xảy ra những trận lũ mới vẫn hiện hữu. Nhiều gia đình đổ về các bệnh viện ở thủ đô Nepal với hy vọng tìm được tung tích người thân. Hình ảnh và thông tin của những người mất tích được dán kín trên các bức tường để hỗ trợ việc tìm kiếm và nhận diện.

“Hôm nay đã là ngày thứ ba nhưng chúng tôi vẫn không biết gì cả. Hy vọng anh ấy đang ở một nơi an toàn. Chúng tôi đã mất tất cả. Anh ấy là tất cả đối với chúng tôi”, Samjhana Thing, 27 tuổi, chia sẻ với AFP khi nhắc tới anh trai mình.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), đây là thảm họa gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Nepal kể từ trận động đất năm 2015. Lũ quét bắt nguồn từ một vụ sụp đổ sông băng, khiến lượng lớn băng, đất đá và nước đổ xuống khu vực bên dưới.

Hội Chữ thập Đỏ cảnh báo về lũ quét Nepal

Hội Chữ thập đỏ cho biết ước tính hơn 90.000 người đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ trận sạt lở ở khu vực Himalaya, đồng thời cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

“Chúng tôi tin rằng ít nhất 93.000 người đã bị ảnh hưởng và đang rất cần được hỗ trợ”, ông David Fisher, Trưởng phái đoàn Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Nepal, cho biết tại một cuộc họp báo ở Geneva. Ông đồng thời cho biết các xe tải chở hàng cứu trợ của tổ chức bị mắc kẹt sau khi một hồ nước hình thành do sạt lở vỡ bờ, khiến hoạt động cứu hộ tạm thời phải dừng lại.

Hội Chữ thập đỏ cảnh báo mức độ tổn thương và sang chấn do trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal gây ra là “rất lớn”. (Ảnh: Reuters)

Ông Kamal Kishore, người đứng đầu Văn phòng Liên Hợp Quốc về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cảnh báo có thể xuất hiện thêm các “hiểm họa dây chuyền”: “Thảm họa vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Nó vẫn đang tiếp diễn”.

Cũng tại cuộc họp báo, người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tarik Jasarevic cho biết 6 cơ sở y tế đã bị hư hại trong trận sạt lở và 8 nhân viên y tế đang mất tích: “Sau thảm họa có quy mô lớn như ở Nepal, việc người dân phải di dời, nơi ở quá tải, cùng sự gián đoạn đối với nguồn nước, hệ thống vệ sinh và các dịch vụ y tế có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó có tiêu chảy và các bệnh về đường hô hấp”.

Campuchia tuyên bố dọn sạch khu lừa đảo trực tuyến

Giới chức Campuchia tuyên bố đã xóa bỏ toàn bộ các khu phức hợp lừa đảo trên lãnh thổ nước này. Campuchia đồng thời cho rằng đây là cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống ngành công nghiệp lừa đảo, lĩnh vực bị cáo buộc chiếm đoạt hàng tỷ USD của các nạn nhân trên khắp thế giới.

Ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cấp cao phụ trách chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia, cho biết “các hoạt động lừa đảo quy mô lớn đã được kiểm soát hoàn toàn và hiện không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến nào trên cả nước”.

Campuchia tuyên bố đã xóa bỏ toàn bộ các khu phức hợp lừa đảo trên lãnh thổ nước này. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố cho biết các nhóm tội phạm đã chuyển sang những hoạt động quy mô nhỏ, ẩn náu tại các nhà nghỉ, chung cư, nhà cho thuê, phương tiện giao thông và quán cà phê. Các nhà chức trách Campuchia vẫn tiếp tục truy quét các hoạt động này.

Bà Montse Ferrer, đồng Giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá quốc tế, cho biết tổ chức nhân quyền này “hoài nghi trước những nhận định cho rằng ngành công nghiệp các khu phức hợp lừa đảo đã thực sự bị xóa bỏ”, do ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD này có những mối liên hệ ăn sâu tại Campuchia.

“Thước đo thực sự cho thành công lâu dài không phải là có bao nhiêu khu phức hợp đã đóng cửa, mà là những người chịu trách nhiệm có bị điều tra, truy tố và ngăn chặn quay trở lại hoạt động hay không”, bà nói.

Xuất nhập khẩu của Iran giảm tới 35%

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đang tăng cường nỗ lực gây sức ép tài chính lên Iran thông qua chiến dịch mà Washington gọi là “D-Day kinh tế”. Iran lên án các lệnh trừng phạt kinh tế này, gọi đây là hành động “khủng bố nhà nước”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết lệnh trừng phạt của Mỹ và việc các cảng của Iran bị phong tỏa trên đường biển đã khiến hoạt động xuất nhập khẩu của nước này giảm gần 35%.

Người dân Iran đứng nhìn tàu bè qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei kêu gọi giới chức tránh đưa ra bất kỳ “phát biểu gây nản lòng nào làm suy yếu động lực của quốc gia và người dân”, lo ngại rằng sức ép tài chính có thể kích hoạt các cuộc biểu tình trên đường phố.

Ông Khamenei cũng kêu gọi chính phủ giải quyết những khó khăn kinh tế ngày càng trầm trọng do xung đột: “Cần nghiêm túc giải quyết hàng loạt thách thức về kinh tế và đời sống, như lạm phát, thất nghiệp, quản lý giá cả và thị trường hàng hóa, dịch vụ”.