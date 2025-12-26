Rộ trào lưu uống hỗn hợp baking soda và chanh chữa tiểu đường, bác sĩ nói gì?

(VTC News) -

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện các bài viết lan truyền cách uống hỗn hợp baking soda pha nước chanh để “chữa khỏi” bệnh tiểu đường, “ổn định đường huyết không cần thuốc”. Trào lưu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, nhất là những người mắc tiểu đường lâu năm, đang mệt mỏi vì phải điều trị kéo dài.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm – Nguyên Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia cho biết, đến nay chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học đáng tin cậy nào chứng minh baking soda hay nước chanh dù sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp có thể điều trị hay “chữa khỏi” bệnh tiểu đường.

Rộ trào lưu uống hỗn hợp chanh và baking soda để chữa tiểu đường.

Baking soda là chất kiềm, thường được sử dụng trong nấu ăn hoặc y tế với liều lượng rất hạn chế, chủ yếu để trung hòa axit dạ dày trong một số trường hợp đặc biệt. Nước chanh chứa axit citric và vitamin C, có thể hỗ trợ tiêu hóa hoặc tạo cảm giác dễ uống hơn.

“Tuy nhiên, tiểu đường là bệnh rối loạn chuyển hóa mạn tính liên quan đến insulin và khả năng sử dụng đường của cơ thể. Việc uống một hỗn hợp mang tính ‘truyền miệng’ hoàn toàn không thể tác động vào cơ chế sinh bệnh này”, bác sĩ nhấn mạnh.

Việc gán cho baking soda và nước chanh công dụng “trung hòa axit trong máu, ổn định đường huyết” là cách diễn giải sai bản chất y học, dễ khiến người bệnh hiểu nhầm.

Theo bác sĩ, việc uống baking soda thường xuyên có thể gây ra nhiều hệ lụy như rối loạn điện giải, tăng natri trong máu, ảnh hưởng chức năng thận, tăng nguy cơ cao huyết áp và suy tim, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi hoặc người có bệnh nền.

Trong khi đó, nước chanh có tính axit cao, nếu dùng kéo dài có thể gây kích ứng dạ dày, trào ngược, viêm loét, mòn men răng. Với người tiểu đường, những rối loạn tiêu hóa này càng khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn hơn.

“Nghiêm trọng nhất là khi người bệnh bỏ thuốc điều trị chuẩn, đường huyết tăng cao kéo dài mà không được kiểm soát, dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như hôn mê tăng đường huyết, tổn thương tim mạch, thận, mắt và thần kinh”, bác sĩ cảnh báo.

Theo các chuyên gia, tâm lý chung của người mắc bệnh mạn tính là mong muốn khỏi bệnh nhanh, ít tốn kém, không phải dùng thuốc lâu dài. Đây chính là “kẽ hở” để các thông tin chữa bệnh phản khoa học lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trước thực trạng này, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh tiểu đường cần tỉnh táo trước mọi thông tin chữa bệnh được lan truyền trên mạng, đặc biệt là những phương pháp được quảng cáo “chữa khỏi hoàn toàn”, “không cần thuốc”, “ai dùng cũng khỏi”.

Người bệnh chỉ nên điều trị theo phác đồ của bác sĩ chuyên khoa, bao gồm dùng thuốc, chế độ ăn uống hợp lý, vận động thể lực và theo dõi đường huyết định kỳ. Mọi biện pháp bổ trợ, thực phẩm hay mẹo dân gian đều cần được tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

“Tiểu đường không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu điều trị đúng. Tin vào những trào lưu phản khoa học không chỉ khiến bệnh nặng hơn mà còn trả giá bằng chính sức khỏe của mình”, bác sĩ nhấn mạnh.